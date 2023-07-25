Анекдоты: Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов

Нежный поцелуй сзади в шею. Очень трогательный и интимный момент.
Не понимаю, почему люди в метро из-за этого так психуют.
* * *
- Как у тебя дела с Толиком, доченька?
- Спорим по мелочам.
- Каким же?
- Я хочу быть на свадьбе в белом платье, а он вообще жениться не хочет...
* * *
Я по жизни везунчик! Вот, скажем, у Овечкина нет одного зуба... А у меня один зуб есть!
* * *
- У тебя кровавое пятно на полу!
- А, это меня соседи сверху заливают периодически...
* * *
Возле театра Куклачева черная кошка перебежала дорогу, купила пиво и вернулась обратно.
* * *
Инструктаж при приеме на работу.
- А теперь запишите все ваши должностные обязанности.
- А можно покороче, одной строкой?
- Можно! Вы теперь раб.
* * *
Не желающий рано вставать Игнат перевел валенком петуха на попозже.
* * *
Она - ему:
- Приходи завтра, дома никого не будет…
Он пришел. Дома никого нет!
* * *
Объявление:
«Ищу работу няней. Могу выгуливать мальчика лет тридцати - сорока».
* * *
- Пап, что делать: моя жена уже неделю со мной не разговаривает!
- Береги ее, сынок, теперь таких мало.
* * *
Бабушка с плохим зрением так любит кошек, что три дня отпаивала молоком выброшенную шапку.
* * *
Пастух ночью будит жену:
- Уснуть никак не могу!
- Считай овец.
- Да я пробовал, двух не хватает!
* * *
Ссора с женой - как концерт. Сначала новинки, а под конец самые популярные хиты.
* * *
- Простите, а клуб ностальгирующих здесь находится?
- Да, но он уж стал не таков, как прежде...
* * *
Жена - мужу:
- Вот обрати внимание, наш сосед каждое утро, уходя на работу, целует свою жену! А ты почему так не делаешь?
- Да я ее даже не знаю!..
* * *
То, что искусственный интеллект научился рисовать, - это еще ничего.
Подумайте, что будет, когда его не примут в Венскую академию художеств…
* * *
Крутая яхта. На ней весь в белом на палубе стоит хозяин и ловит золотой удочкой рыбу. Вокруг суетится обслуга - подают на золотых подносах шампанское и икру; обалденные девицы загорают топлес.
Но хозяина ничего не радует - ловится одна мелочь.
Вдруг рядом с яхтой появляется лодка. В ней бухой в дупель мужик в майке-алкоголичке, кривая удочка, а в лодке полно рыбы - одна больше другой. Мужик гребет, песни орет, все у него супер - жизнь удалась!
Хозяин яхты грустно смотрит на улов мужика и говорит:
- Вот так всегда! Кому-то - все, а кому-то - ни фига...
* * *
«Десять копеек должна буду!» - этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион.