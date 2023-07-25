Анекдоты: Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов

Нежный поцелуй сзади в шею. Очень трогательный и интимный момент.

Не понимаю, почему люди в метро из-за этого так психуют.

* * *

- Как у тебя дела с Толиком, доченька?

- Спорим по мелочам.

- Каким же?

- Я хочу быть на свадьбе в белом платье, а он вообще жениться не хочет...

* * *

Я по жизни везунчик! Вот, скажем, у Овечкина нет одного зуба... А у меня один зуб есть!

* * *

- У тебя кровавое пятно на полу!

- А, это меня соседи сверху заливают периодически...

* * *

Возле театра Куклачева черная кошка перебежала дорогу, купила пиво и вернулась обратно.

* * *

Инструктаж при приеме на работу.

- А теперь запишите все ваши должностные обязанности.

- А можно покороче, одной строкой?

- Можно! Вы теперь раб.

* * *

Не желающий рано вставать Игнат перевел валенком петуха на попозже.

* * *

Она - ему:

- Приходи завтра, дома никого не будет…

Он пришел. Дома никого нет!

* * *

Объявление:

«Ищу работу няней. Могу выгуливать мальчика лет тридцати - сорока».

* * *

- Пап, что делать: моя жена уже неделю со мной не разговаривает!

- Береги ее, сынок, теперь таких мало.

* * *

Бабушка с плохим зрением так любит кошек, что три дня отпаивала молоком выброшенную шапку.

* * *

Пастух ночью будит жену:

- Уснуть никак не могу!

- Считай овец.

- Да я пробовал, двух не хватает!

* * *

Ссора с женой - как концерт. Сначала новинки, а под конец самые популярные хиты.

* * *

- Простите, а клуб ностальгирующих здесь находится?

- Да, но он уж стал не таков, как прежде...

* * *

Жена - мужу:

- Вот обрати внимание, наш сосед каждое утро, уходя на работу, целует свою жену! А ты почему так не делаешь?

- Да я ее даже не знаю!..

* * *

То, что искусственный интеллект научился рисовать, - это еще ничего.

Подумайте, что будет, когда его не примут в Венскую академию художеств…

* * *

Крутая яхта. На ней весь в белом на палубе стоит хозяин и ловит золотой удочкой рыбу. Вокруг суетится обслуга - подают на золотых подносах шампанское и икру; обалденные девицы загорают топлес.

Но хозяина ничего не радует - ловится одна мелочь.

Вдруг рядом с яхтой появляется лодка. В ней бухой в дупель мужик в майке-алкоголичке, кривая удочка, а в лодке полно рыбы - одна больше другой. Мужик гребет, песни орет, все у него супер - жизнь удалась!

Хозяин яхты грустно смотрит на улов мужика и говорит:

- Вот так всегда! Кому-то - все, а кому-то - ни фига...

* * *

«Десять копеек должна буду!» - этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион.