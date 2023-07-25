«Нравственность есть правда»: в Алтайском крае подвели итоги XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Фото:altairegion22.ru

Глава региона Виктор Томенко отметил, что «Шукшинские дни на Алтае» - это всегда большой праздник, который каждый год ждут и местные жители, и гости.

«Василий Макарович очень точно описал в своих произведениях нашу землю. Землю сильных, трудолюбивых, надежных людей. С удовольствием пересматриваю его фильмы, перечитываю книги. Смеюсь вместе с шукшинскими героями, сопереживаю им. И, конечно, узнаю в них где-то себя, где-то - своих близких», - охарактеризовал талант мастера губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фото:altairegion22.ru

Пять дней фестиваля были насыщены кинопоказами и творческими встречами. В рамках Шукшинских дней прошел фестиваль народного творчества и ярмарка. Гости кинофорума посмотрели свыше четырех десятков фильмов и приняли участие в более шестидесяти мероприятий - литературных посиделок, встреч с артистами, выставок.

В основной конкурсной программе полнометражных игровых фильмов гран-при кинофестиваля «За лучший фильм» присужден картине «Не хороните меня без Ивана».

Лучшей режиссерской работой признан «Дневник поэта» режиссера Булата Юсупова.

В номинации «Лучший сценарий» диплом присужден фильму режиссера Натальи Гугуевой «Туман».

Актер Никита Манец отмечен дипломом «За лучшее исполнение мужской роли» в фильме «У самого Белого моря», а актриса Валерия Репина – «За лучшее исполнение женской роли» в киноленте «Туман».

Лучшей операторской работой признан фильм «Далекие близкие» (режиссер Иван Соснин, оператор Иван Соломатин).

Фото:altairegion22.ru

Фильм «Микулай» награжден дипломом «За лучшую продюсерскую работу». А лучшим дебютом стал фильм «У самого Белого моря» (режиссер Александр Зачиняев).

Специальный приз Губернатора Алтайского края присужден работе режиссера Артема Темникова «Доктор».

Главный приз за лучшее документальное кино в конкурсной программе документального кино кинофестиваля присужден фильму «Оторванные» режиссера Владимира Кривова.

Фильм режиссера Сергея Дебижева «Святой архипелаг» удостоен специального диплома «За лучшее пластическое решение фильма».

Кинолента «Замкнутый круг» (режиссер Владимир Эйснер) получила диплом за «Лучший короткометражный фильм». А как «Лучший полнометражный фильм» дипломом награжден фильм «Между отчаянием и надеждой» (режиссер Анна Барсукова).

Лучшим игровым короткометражным фильмом признан «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» (режиссер Рауль Гейдаров).

Дипломом за «Лучшую режиссерскую работу» в конкурсной программе короткометражных фильмов названа работа режиссера Татьяны Жуковой под названием «А». Лучшей операторской работой в этой номинации стал фильм «Ренессанс 20..г.» (режиссер Сергей Батаев, оператор Иван Кочубей).

Фильм «Летчик» (режиссер Дмитрий Пасичнюк) отмечен дипломом «За историческую правду».

Фото:altairegion22.ru

Режиссеру фильма «Красный, желтый, зеленый» Вере Васильевой вручили диплом «За яркое отражение темы семейных ценностей».

Специальным призом «Ты счастлив, когда ты смел и прав» Молодежного центра кинематографистов Алтая в конкурсе короткометражных фильмов отмечена кинолента «Прощания не будет» (режиссер Вера Водынски).