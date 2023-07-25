Шойгу посетит торжественные мероприятия в Корее

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу улетает в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

- 25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с Министром обороны России Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, - сообщает Минобороны России.

Военное ведомство отметило, что «данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами».

Отметим, что этой весной в Музее Победы прошла международная конференция к 70-летию окончания войны в Корее.

Собравшиеся на ней военные и историки обсудили причины начала войны в Корее 1950–1953 годов, дипломатическую деятельность СССР и европейских государств в предвоенный, военный и послевоенный периоды.

Участники встречи заявили, что такие мероприятия позволяют извлечь актуальные уроки из событий этого исторического периода, выработать научно обоснованные рекомендации для использования их в организации военно-патриотического воспитания и работе по противодействию попыткам фальсификации военной истории.

Напомним, минувшая корейская война была спровоцирована южнокорейскими войсками под эгидой США. Американцы мечтали перебросить освободившиеся после Великой Отечественной войны вооруженные силы в Южную Корею под предлогом «разоружения японской армии».

Как показала история, на самом деле Пентагон планировал превратить Южную Корею в свою военную базу и с ее помощью захватить Северную Корею, чтобы затем установить господство не только над всей Северо-Восточной Азией, но и над всем миром.