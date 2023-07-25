Колокольцев проводит рабочие встречи в подчиненными на Камчатке

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с подчиненными в Петропавловске-Камчатском.

Во время совещания с руководством Управления МВД России по Камчатскому краю, он заслушал доклады по основным направлениям служебной деятельности и дал ряд поручений, касающихся организации взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами, избирательными комиссиями и местными органами власти в период подготовки и проведения Единого дня голосования.

Также министр потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность на всероссийском молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в регионе в августе. Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев посетил Центр профессиональной подготовки Управления МВД России по Камчатскому краю, где ознакомился с материально-технической базой, организацией учебного процесса, а также условиями проживания слушателей, прибывших из отдаленных районов.