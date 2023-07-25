X5 Group в рамках фудшеринга помогла более 26 тысячам людей

За прошедшие 12 месяцев вместе с фондами-партнерами «Банк еды «Русь» и АНО «Фудшеринг» спасли более 13 тонн пригодных продуктов за несколько дней до окончания сроков годности. Всего продовольственную помощь получили более 26 тысяч человек. При этом «пилот» показал и экологическую эффективность: в среднем с одного участвующего магазина мы сокращаем списания по категории хлеб на 25%, с даркстора – порядка 40% по передаваемым наименованиям продуктов (2).

В расширении и работе фудшеринга нам помогали 371 волонтер и 130 сотрудников торговых сетей. Важной частью проекта стали поиск и информирование волонтеров: для этого мы вместе с фондами-партнерами сняли серию роликов о том, что такое фудшеринг и почему важно помогать этому движению.

Ключевой технической задачей в течение года была донастройка IT-систем и перевод проекта на автоматизированный учет передаваемых продуктов, чтобы снять лишнюю нагрузку на персонал и быстрее подключать торговые объекты. Этот процесс для магазинов «Пятёрочка» мы планируем завершить в августе.

«Начиная развивать фудшеринг год назад, мы понимали, насколько этот инструмент может быть эффективным в решении и вопроса спасения еды от утилизации, и помощи людям, но не были уверены, что получится реализовать. Нашей командой мы смогли наладить процессы от сбора продуктов до быстрой их передачи нуждающимся людям, улучшить IT-процессы. Результаты показали, что у фудшеринга большой потенциал. В этом году планируем подключить еще 8 дарксторов и более 30 магазинов в разных городах России. При этом мы считаем, что и многие другие компании могли бы масштабировать фудшеринг значительно больше, если бы решился вопрос с отменой НДС на товарную благотворительность. В течение года ряд ведомств и экспертов высказывались в поддержку этого направления, поэтому надеемся, что вскоре соответствующий закон будет принят», - начальник управления по корпоративному бренду и КСО X5 Group Галина Секиринская.

Как работает фудшеринг? Каждый день сотрудники участвующих в проекте магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» отбирают пригодные для употребления хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет через пару дней, и передают волонтеру от одного из фондов «Банк еды «Русь» или АНО «Фудшеринг», который забирает хлеб и в тот же день разносит его по своим подопечным. Как правило, это одинокие пенсионеры или многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По похожей модели проект работает на дарксторах, где доступен для передачи не только хлеб, но и ряд других категорий продуктов.

Ранее Минпромторг высказался в поддержку развития фудшеринга в России.

1. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Томск, Рязань, Краснодар

2. Более 80 наименований: фрукты и овощи, бакалея, хлеб, некоторые непродовольственные товары