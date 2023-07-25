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В мире25 июля 2023 9:29

Китай нанес удар по Ротшильдам: как Поднебесная строит капитал на ослаблении влияния США

И что может предложить Россия бурно растущему государству в юго-восточной Азии
Владислав ВОРОБЬЕВ
Выстраивая капитал на ослаблении влияния США, Китай старается продемонстрировать свою поддержку странам глобального Юга

Выстраивая капитал на ослаблении влияния США, Китай старается продемонстрировать свою поддержку странам глобального Юга

Фото: Shutterstock

В недавно опубликованном докладе британского аналитического центра Chatham House открыто говорится о том, что веры инвесторов в Европу почти не осталось. При этом западным капиталам рекомендуется приступить к переброске на «запасной аэродром». Не трудно догадаться, куда именно советуют податься. Запад не просто размышляет, а уже начал создание под эгидой Лондона новой политико-экономической «базы» в Азии.

И в первых рядах конечно же банкирский дом Ротшильдов. Активные переговоры о сотрудничестве ведутся с такими перспективными государствами региона, как Индонезия, Таиланд, Южная Корея и Филиппины.

Как раз в первых двух странах из этой «великолепной четверки» неделю назад гостил глава МИД РФ Сергей Лавров. В индонезийской столице Джакарте наш министр сообщил, что в настоящее ведется целый ряд конкретных мероприятий и предметные консультации о том, в каких сферах можно продвигать взаимодействие с пользой для дела и друг для друга. Особое внимание уделяется таким направлениям, как высокие технологии, цифровизация, «умные» города.

- Знаем, что это не всем нравится, но руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективными задачами мира и стабильности на этом огромном пространстве, - заявил Лавров, выступая на министерском совещании Россия-АСЕАН в Индонезии.

В Джакарте глава МИД РФ только с министром иностранных дел этой страны встречался дважды. Причем одна из встреч была в формате Россия-Индонезия-Китай. А затем еще провел отдельные переговоры с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И.

- Широкая и богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов. В этом смысле наша с вами встреча сегодня весьма своевременна… Рассчитываю на продуктивный диалог, - подчеркнул Лавров приветствуя Ван И.

Иными словами, Россия и Китай дают четко понять, что свои интересы в Азии будут защищать сообща. Правда «богатейшую повестку» явно нельзя назвать сбалансированной. Взять, к примеру, статистику по сотрудничеству с Индонезией.

Если брать товарооборот в процентном отношении, то цифры сопоставимы. У России с Индонезией рост в 2022 году составил 29,9%. У Китая товарооборот с Индонезией вырос на 21,5% по сравнению с прошлым годом.

Но вот переходим на доллары и тут же разрыв становится просто огромным. Товарооборот России с Индонезией в 2022 году составил 3,6 миллиардов долларов. А вот у Китая – 133,6 миллиардов долларов.

- Выстраивая капитал на ослаблении влияния США, Китай старается продемонстрировать свою поддержку странам глобального Юга. В отличие от Вашингтона, действия которого в Пекине рассматривают, как запугивание государств для того, чтобы подтолкнуть их к выбору стороны, подход Китая к развивающемуся миру заключается в приоритете инвестиций в инфраструктуру. Это осуществляется через международные инициативы, некоторые из которых уже работают. К примеру, Один пояс один путь и Глобальная инициатива развития, через которую миллиарды долларов из государственного и частного сектора вкладываются в инфраструктуру и развитие других стран, - говорится в статье, опубликованной в последнем номере авторитетного американского журнала Foreign Affairs.

Остается спросить: на таком фоне чем может козырнуть Россия? И что произойдет, если разрыв в объемах товарооборота продолжит увеличиваться?

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