Китай нанес удар по Ротшильдам: как Поднебесная строит капитал на ослаблении влияния США

Выстраивая капитал на ослаблении влияния США, Китай старается продемонстрировать свою поддержку странам глобального Юга Фото: Shutterstock

В недавно опубликованном докладе британского аналитического центра Chatham House открыто говорится о том, что веры инвесторов в Европу почти не осталось. При этом западным капиталам рекомендуется приступить к переброске на «запасной аэродром». Не трудно догадаться, куда именно советуют податься. Запад не просто размышляет, а уже начал создание под эгидой Лондона новой политико-экономической «базы» в Азии.

И в первых рядах конечно же банкирский дом Ротшильдов. Активные переговоры о сотрудничестве ведутся с такими перспективными государствами региона, как Индонезия, Таиланд, Южная Корея и Филиппины.

Как раз в первых двух странах из этой «великолепной четверки» неделю назад гостил глава МИД РФ Сергей Лавров. В индонезийской столице Джакарте наш министр сообщил, что в настоящее ведется целый ряд конкретных мероприятий и предметные консультации о том, в каких сферах можно продвигать взаимодействие с пользой для дела и друг для друга. Особое внимание уделяется таким направлениям, как высокие технологии, цифровизация, «умные» города.

- Знаем, что это не всем нравится, но руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективными задачами мира и стабильности на этом огромном пространстве, - заявил Лавров, выступая на министерском совещании Россия-АСЕАН в Индонезии.

В Джакарте глава МИД РФ только с министром иностранных дел этой страны встречался дважды. Причем одна из встреч была в формате Россия-Индонезия-Китай. А затем еще провел отдельные переговоры с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам КНР Ван И.

- Широкая и богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов. В этом смысле наша с вами встреча сегодня весьма своевременна… Рассчитываю на продуктивный диалог, - подчеркнул Лавров приветствуя Ван И.

Иными словами, Россия и Китай дают четко понять, что свои интересы в Азии будут защищать сообща. Правда «богатейшую повестку» явно нельзя назвать сбалансированной. Взять, к примеру, статистику по сотрудничеству с Индонезией.

Если брать товарооборот в процентном отношении, то цифры сопоставимы. У России с Индонезией рост в 2022 году составил 29,9%. У Китая товарооборот с Индонезией вырос на 21,5% по сравнению с прошлым годом.

Но вот переходим на доллары и тут же разрыв становится просто огромным. Товарооборот России с Индонезией в 2022 году составил 3,6 миллиардов долларов. А вот у Китая – 133,6 миллиардов долларов.

- Выстраивая капитал на ослаблении влияния США, Китай старается продемонстрировать свою поддержку странам глобального Юга. В отличие от Вашингтона, действия которого в Пекине рассматривают, как запугивание государств для того, чтобы подтолкнуть их к выбору стороны, подход Китая к развивающемуся миру заключается в приоритете инвестиций в инфраструктуру. Это осуществляется через международные инициативы, некоторые из которых уже работают. К примеру, Один пояс один путь и Глобальная инициатива развития, через которую миллиарды долларов из государственного и частного сектора вкладываются в инфраструктуру и развитие других стран, - говорится в статье, опубликованной в последнем номере авторитетного американского журнала Foreign Affairs.

Остается спросить: на таком фоне чем может козырнуть Россия? И что произойдет, если разрыв в объемах товарооборота продолжит увеличиваться?