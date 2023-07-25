2 500 жителей Тюменской области получат доступ к качественной питьевой воде в этом году

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Александр Моор заявил, что к качественной питьевой воде в 2023 году получат доступ порядка двух с половиной тысяч жителей региона. В Тобольском районе чистой питьевой водой уже обеспечено больше половины населенных пунктов. В 2022 году построен магистральный водовод протяженностью около 6 км от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района. В самом Тобольске реконструированы водопроводные сети протяженностью 1,7 километра. На данный момент работы по строительству сетей водоснабжения в этом городе выполнены на 86 процентов.

«В течение последних пяти лет в Тобольском районе было заменено в общей сложности около 25 километров водопроводных сетей, в плане на этот год – еще 7 километров. Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак – требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта», – рассказал Александр Моор.

Активное строительство и модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода» продолжается и в других муниципалитетах Тюменской области. Например, в Ялуторовском районе работы завершены на 50 процентов. В прошлом году сданы в эксплуатацию сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района.

В следующем году планируется завершить реконструкцию станции водоподготовки и закончить строительство сетей водоснабжения в селе Упорово.

Таким образом, доля жителей Тюменской области, которые обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возросла на 2,72 процента и составила 82,4 процента. В городах ситуация еще лучше. Здесь этот показатель достиг 95,9 процента.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во время рабочей поездки в Тобольский район Александр Моор осмотрел сборочное производство снегоболотоходов «Хищник», которое расположено в деревне Овсянникова.

«Это вторая площадка компании, раньше конструировали и собирали внедорожники только в селе Бизино. Машины востребованы, поэтому предприниматель Максим Мезенин принял решение расширяться», – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Александр Моор пояснил, что ежемесячно предприятие выпускает 9 таких «Хищников». Машина пользуется спросом у нефтяников, поступают заказы от МЧС. Недавно большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края.

«Сейчас в цеху в Овсянникова собирают экземпляры для «Почты России». Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около 100 человек. У всех приличная зарплата», – отметил губернатор.

Александр Моор предложил тобольским конструкторам совместно с государственной лесной охраной подумать над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Ведь такая машина легко доберется до любого труднодоступного места, а скорость движения по воде достигает 5 км/ч.

«С предпринимателем Максимом Мезениным мы уже встречались в 2019 году на его производственной базе в Бизино. К нам он переехал из Сургута. Интересно, что корни уникального производства уходят в детство. Максим в детстве любил собирать машинки из конструктора. Со временем увлечение переросло в серьезное и важное дело», – рассказал Александр Моор.