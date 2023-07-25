Ученые раскрыли секреты мадридских сверхдолгожителей: Как сохранить невероятное здоровье и гибкость ума.

Оказалось, что долгожители с ясным умом, хорошо работающим мозгом и достаточно крепким телом, имеют некие общие привычки и похожий образ жизни. Фото: Shutterstock

Международная группа ученых из Испании, Германии и Финляндии установили черты, одинаковые у долгожителей с ясной головой, не страдающих деменцией, и активных даже в своем почетном возрасте. Под длительное наблюдение попали жители Мадрида в возрасте 70-85 лет без неврологических и психиатрических расстройств. Из них выбрали 64 долгожителя старше 80 лет, память у которых была настолько цепкой, как и у людей, моложе на 20 – 30 лет и не ухудшалась со временем. Сравнивали группу супер-старов с обычными долгожителями в среднем возрасте около 82,4 года и с характерными для этого возраста нарушениями в работе памяти.

В учет исследователи взяли и образ жизни людей, и демографические данные о родных и предках, и клинические исследования, нейропсихологические тесты, результаты сканирования МРТ головного мозга, анализов крови на биомаркеры деменции. В общем, долгожителей исследовали тщательно и многопланово, что называется, со всех сторон.

Оказалось, что долгожители с ясным умом, хорошо работающим мозгом и достаточно крепким телом, имеют некие общие привычки и похожий образ жизни. В основном, отмечают исследователи, в группу супер-долгожителей попали люди образованные и с хорошей позицией в обществе, да и не обремененные финансовыми сложностями. Как правило, они старались поддерживать регулярную физическую активность в течение дня (гуляли, делали зарядку, работали в саду). Эти же факторы (социальной и посильной физнагрузки) обычно называют профилактикой развития возрастной деменции.

Но кроме того, среди мадридских супер-долгожителей чаще, чем в контрольной подгруппе, встречались люди с музыкальным образованием. Причем не так важно, закончили ли вы музыкальную школу и консерваторию, или сами научились играть на гитаре или пианино. Что интересно, в экспериментальной группе было много тех, кто проходил через развод, но при этом не оставался в одиночестве. Еще одной характерной для долгожителей с ясным умом и в добром здравии чертой была более высокая самостоятельность в повседневной жизни и высокие баллы в тесте на чтение для взрослых.

В целом такие долгожители были более жизнерадостными, что показывали психологические опросники, и предпочитали гулять в более быстром темпе, чем их сверстники с менее хорошими показателями здоровья.

КАКОЙ ОН – МОЗГ ЗДОРОВОГО ДОЛГОЖИТЕЛЯ?

Исследования головного мозга показали, что ясность и здравость ума у долгожителей сохранялась, благодаря большему объему гиппокампа (его уменьшение — один из ранних признаков болезни Альцгеймера), более толстой передней поясной коре и меньшей атрофии коры головного мозга, чем у обычных пожилых людей. Более того, у супер-долгожителей не было снижения объема серого вещества в областях мозга, связанных с памятью.

КАКИЕ ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ?

Конечно, в основе долгожительства — удачное генное сочетание, точный рецепт которого ученым пока не известен. Но тайна мадридских супер-долгожителей в том, чтобы продолжать быть активными и с острым умом и в старшем возрасте, нужно:

- регулярно гулять, причем в хорошем темпе;

- быть образованным, учиться и читать даже в преклонном возрасте;

- заниматься музыкой и играть на музыкальных инструментах, как любительски, так и профессионально;

- ну и продолжать активно участвовать в социальной жизни и заботиться о своем личном счастье, невзирая на годы.