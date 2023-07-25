Поэма о мистических передачах на российском ТВ

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Ведущая:
Чтоб не поддаться тоске и унынию,
Мы начинаем прямую линию.
Закройте глаза.
И дышите ровно.
Меня зовут Лейла (Лейла Петровна).
Я - колдунья в девятом колене.
Мой камень - рубин.
Сама из Тюмени.
Хватит по клавишам в офисах клацать.
Звоните 109-40-17.
Назначу лечение.
Травы и мази.
Благо, Луна в убывающей фазе.
Жду с нетерпением ваших историй.
А первым до нас дозвонился Григорий.
Какие преграды у вас на пути?..
Григорий:
Машину свою...
Не могу...
Завести...
Вожусь третий день в гараже - всё едино!
Не хочет работать «Лада Калина».
Ведущая:
Берём горсть земли из Калуги.
И манку.
Кладём это всё в трёхлитровую банку.
Туда же - гвоздику, копыто овцы,
Волос китайца, соль и хлебцы,
Ячмень, кукурузу и прочие злаки,
Потом обязательно слюни макаки...
Григорий:
А, может быть, в сервис её? Без макак.
Ведущая:
Григорий, вы знаете, можно и так.
Но это хороший рецепт для отвара.
Кто там на проводе?
Тамара:
Это Тамара.
Можно ли снять с меня чертовщину?
Я месяц назад полюбила мужчину.
Но, несмотря на душевную боль,
Я ноль для него...
Понимаете? Ноль!
Ведущая:
Тамара, присядьте поближе к экрану.
Скажите мне имя его.
Тамара:
Криштиану.
Ведущая:
Стихия? Созвездие? Цвет? Ореол?
Тамара:
Я точно не знаю... Играет в футбол.
Ведущая:
Всё поняла. Отбросьте реалии.
Представьте, что вы сейчас в Португалии.
Море красивое - как бирюза.
Он ближе подходит и смотрит в глаза...
Горячие лбы обдаёт ветерком...
Вам очень приятно гулять босиком…
Чей-то голос:
Томка, почисти в сарае помёт!..
Тамара:
Лейла Петровна, меня мама зовёт.
Владимир:
Здравствуйте. Это Владимир, Тува.
У меня очень сильно болит голова.
Я бы махнул, но жена и сестрица
Не разрешают мне похмелиться.
Вся надежда только на вас.
А вдруг это порча?
А вдруг это сглаз?
Ведущая:
Владимир, вы пили всю ночь. До рассвета.
Владимир:
А как вы узнали про это?!
Ведущая:
Мне подсказал Орион.
Попробуйте рыбный бульон.
Ольга:
Добрый день. Это Ольга с медфака.
Наш профессор злой как собака.
Может, нужен бальзам, какой крем или овощ?
Заранее благодарим за помощь.
Ведущая:
Смешайте, как следует, сок алычи
И граммов сто сорок ослиной мочи.
Туда же - немножко имбирной настойки,
Столовую ложку «Балтики тройки»,
Рассола, кефирчику, яда осы,
Лимонного сока, вечерней росы,
Кваса, айрана, водки, томата
И каплю бензина - для аромата.
Купите ему путёвку в Египет.
Но - для начала - пусть всё это выпьет.
Знакомый голос:
А у меня нет ни жалоб, ни хворей.
Это звонит вам снова Григорий.
Сижу, словно барин, в автомобиле.
Мне в автосервисе всё починили!
С помощью вас, безусловно!
Спасибо, Лейла Петровна.
Еще одна телезрительница:
Здравствуйте, Лейла!.. Так хочется плакать.
Моя собачка не может покакать.
Ведущая:
Это известная эпопея.
Вам поможет Кассиопея.
Поставьте по свечке в каждом углу.
В коврик подъездный воткните иглу.
Люстру помажьте каштановым мёдом.
В лоточек с песком попрыскайте йодом.
Шишек еловых повесьте на стену.
Ну а собаке дайте пургену.
Следующий блок нашей программы,
Поверьте мне, будет после рекламы.