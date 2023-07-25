Поэма о мистических передачах на российском ТВ

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Ведущая:

Чтоб не поддаться тоске и унынию,

Мы начинаем прямую линию.

Закройте глаза.

И дышите ровно.

Меня зовут Лейла (Лейла Петровна).

Я - колдунья в девятом колене.

Мой камень - рубин.

Сама из Тюмени.

Хватит по клавишам в офисах клацать.

Звоните 109-40-17.

Назначу лечение.

Травы и мази.

Благо, Луна в убывающей фазе.

Жду с нетерпением ваших историй.

А первым до нас дозвонился Григорий.

Какие преграды у вас на пути?..

Григорий:

Машину свою...

Не могу...

Завести...

Вожусь третий день в гараже - всё едино!

Не хочет работать «Лада Калина».

Ведущая:

Берём горсть земли из Калуги.

И манку.

Кладём это всё в трёхлитровую банку.

Туда же - гвоздику, копыто овцы,

Волос китайца, соль и хлебцы,

Ячмень, кукурузу и прочие злаки,

Потом обязательно слюни макаки...

Григорий:

А, может быть, в сервис её? Без макак.

Ведущая:

Григорий, вы знаете, можно и так.

Но это хороший рецепт для отвара.

Кто там на проводе?

Тамара:

Это Тамара.

Можно ли снять с меня чертовщину?

Я месяц назад полюбила мужчину.

Но, несмотря на душевную боль,

Я ноль для него...

Понимаете? Ноль!

Ведущая:

Тамара, присядьте поближе к экрану.

Скажите мне имя его.

Тамара:

Криштиану.

Ведущая:

Стихия? Созвездие? Цвет? Ореол?

Тамара:

Я точно не знаю... Играет в футбол.

Ведущая:

Всё поняла. Отбросьте реалии.

Представьте, что вы сейчас в Португалии.

Море красивое - как бирюза.

Он ближе подходит и смотрит в глаза...

Горячие лбы обдаёт ветерком...

Вам очень приятно гулять босиком…

Чей-то голос:

Томка, почисти в сарае помёт!..

Тамара:

Лейла Петровна, меня мама зовёт.

Владимир:

Здравствуйте. Это Владимир, Тува.

У меня очень сильно болит голова.

Я бы махнул, но жена и сестрица

Не разрешают мне похмелиться.

Вся надежда только на вас.

А вдруг это порча?

А вдруг это сглаз?

Ведущая:

Владимир, вы пили всю ночь. До рассвета.

Владимир:

А как вы узнали про это?!

Ведущая:

Мне подсказал Орион.

Попробуйте рыбный бульон.

Ольга:

Добрый день. Это Ольга с медфака.

Наш профессор злой как собака.

Может, нужен бальзам, какой крем или овощ?

Заранее благодарим за помощь.

Ведущая:

Смешайте, как следует, сок алычи

И граммов сто сорок ослиной мочи.

Туда же - немножко имбирной настойки,

Столовую ложку «Балтики тройки»,

Рассола, кефирчику, яда осы,

Лимонного сока, вечерней росы,

Кваса, айрана, водки, томата

И каплю бензина - для аромата.

Купите ему путёвку в Египет.

Но - для начала - пусть всё это выпьет.

Знакомый голос:

А у меня нет ни жалоб, ни хворей.

Это звонит вам снова Григорий.

Сижу, словно барин, в автомобиле.

Мне в автосервисе всё починили!

С помощью вас, безусловно!

Спасибо, Лейла Петровна.

Еще одна телезрительница:

Здравствуйте, Лейла!.. Так хочется плакать.

Моя собачка не может покакать.

Ведущая:

Это известная эпопея.

Вам поможет Кассиопея.

Поставьте по свечке в каждом углу.

В коврик подъездный воткните иглу.

Люстру помажьте каштановым мёдом.

В лоточек с песком попрыскайте йодом.

Шишек еловых повесьте на стену.

Ну а собаке дайте пургену.

Следующий блок нашей программы,

Поверьте мне, будет после рекламы.