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Общество25 июля 2023 14:00

В Казахстане пройдет крупнейший чемпионат мира по шахматам

В Казахстане с 3 по 8 августа пройдет крупнейший чемпионат мира по шахматам World Schools Team Championship. Об этом в понедельник сообщила Казахстанская федерация шахмат

Как говорится в пресс-релизе федерации, в Актау в начале августа состоится один из крупнейший чемпионатов мира по шахматам, в котором примут участие свыше 300 шахматистов из 50 стран мира.

Организатором мероприятия в партнерстве с КФШ выступает FIDE. Генеральным партнером и спонсором выступает Freedom Holding Corp.

В турнире примут участие школьники в двух возрастных категориях — до 12 и до 18 лет. Все они являются учениками обычных, не специализированных школ. Также для гостей и участников турнира предполагается насыщенная культурно-развлекательная программа.

Спорт