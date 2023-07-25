В Казахстане пройдет крупнейший чемпионат мира по шахматам

Как говорится в пресс-релизе федерации, в Актау в начале августа состоится один из крупнейший чемпионатов мира по шахматам, в котором примут участие свыше 300 шахматистов из 50 стран мира.

Организатором мероприятия в партнерстве с КФШ выступает FIDE. Генеральным партнером и спонсором выступает Freedom Holding Corp.

В турнире примут участие школьники в двух возрастных категориях — до 12 и до 18 лет. Все они являются учениками обычных, не специализированных школ. Также для гостей и участников турнира предполагается насыщенная культурно-развлекательная программа.