Новый импульс для развития: как современный вокзал изменит городскую среду

Фото: Москомархитектура

Москва готовится к запуску следующих маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Поезда с пассажирами поедут по третьему и четвертому МЦД уже в этом году. Для этого готовится вся необходимая инфраструктура.

Столичные власти одобрили проект планировки территории около северного участка МЦД-3. В ближайшее время станции «Алабушево», «Крюково» и «Малино» в Зеленограде полноценно интегрируют в третий диаметральный маршрут.

«К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях. - Она будет конечным пунктом МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». В результате в Зеленограде появится современный трёхуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход».

По его словам, в дальнейшем в его состав войдёт остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Фото: Москомархитектура

Подробнее о масштабном обновлении территории вокруг станций «Алабушево», «Крюково» и «Малино» рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

ПАССАЖИРАМ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

Границы утвержденного проекта планировки проходят вдоль железной дороги от станции «Алабушево» до «Малино». На этом участке запланировано благоустройство, создание удобных подходов и подъездов, реконструкция дорог, строительство парковок, остановок общественного транспорта. Пассажирам станет комфортнее добираться до станций МЦД. При этом значительно улучшится «связка» районов Зеленограда.

«МЦД — это проект агломерационного значения, - напомнила Княжевская. - В первую очередь он нужен для повышения связности разных районов Москвы и Подмосковья».

Впрочем, как уточнила глава Москомархитектуры, не стоит забывать и о городской среде.

«По нашему опыту с первыми диаметральными маршрутами такие проекты способны дать территориям новый импульс развития, вдохнуть в них жизнь», - пояснила Княжевская.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Станция «Крюково» по сути превратится в огромный транспортный хаб. Через железнодорожные пути жители и пассажиры смогут безопасно и комфортно переходить по надземному пешеходному переходу. Его организуют по конкорсу. Рядом обновят Крюковскую и Привокзальную площади. Благодаря реконструированным рядом со станциями дорогам и новым остановкам можно будет легко подъехать сюда на личных автомобилях, такси и общественном транспорте. При разработка проекта специалисты Института Генплана Москвы позаботились и о тех, кто передвигается на велосипедах и самокатах. Для них будет создана необходимая инфраструктура, которая в теплую погоду станет весьма популярной у горожан.

«Ведь на велосипеде или самокате можно доехать не только до МЦД, но и взять его с собой в город, поскольку в вагонах для этого создана инфраструктура, - пояснил первый заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев. - Дальше на таком транспорте можно доехать от станции до офиса, совершать короткие корреспонденции».

Фото: Москомархитектура

Удобнее станет и тем, кто работает в Зеленограде. Они смогут с дополнительным комфортом перемещаться по городу. При этом обновленные пространства превратятся в центры притяжения.

Напомним, МЦД-3 длиной 85 километров с 42 остановками соединит Зеленоград с подмосковным Раменским. МЦД-4 длиной 86 километров с 39 остановками свяжет конечные станции «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД. Важным преимуществом новых маршрутов является экономия времени для местных жителей при ежедневных поездках, снижение нагрузки на метро и соседние автомагистрали.

КОНКРЕТНО

Во время реконструкции около будущих станций МЦД-3:

- максимально удобно поставят остановки наземного городского транспорта, чтобы пассажиры могли пересесть на десятки автобусных маршрутов;

- обустроят на действующей эстакаде терминалы для автобусов;

- откроют пересадку с одной из сторон железной дороги по «карусельному» принципу - автобусы будут подъезжать напрямую ко входу на железнодорожную станцию;

- перенесут остановки на Привокзальной площади ближе к выходу из нового пассажирского терминала;

- обустроят дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы;

- проложат безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги около станции Малино;

- построят 6,9 километра велодорожек;

- реконструируют более 8,6 километров соседних улиц, а также переделают инженерные коммуникации.

Благодаря этим изменениям в два раза сократится время пересадки с поезда на автобусы - с 6 до 3 минут.