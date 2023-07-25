Деньги за просмотр в интернет-магазинах: Мошенники создали новую схему обмана россиян

Если незнакомцы предлагают вам "непыльную" работу за огромные деньги - это мошенники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщение от губастой блондинки пришло мужу на телефон ближе к ночи. Тот сразу уткнулся в экран.

- Кто там? – забеспокоилась я.

- Работу предлагают, непыльную, - ответил муж и зачитал: «Здравствуйте. Мы ищем сотрудников, чтобы просматривать товары в интернет-магазине. Заработная плата выплачивается каждый день (от 3000 до 12000 рублей в день при условии, что вам не менее 21 года). Используя свободное время, вы можете прибавить к своему доходу до 360 тысяч в месяц».

Заманчивое предложение! Но это только на первый взгляд. Если вам или вашим родственникам написали подобное, смело удаляйте переписку и блокируйте контакт. Это мошенники. Действуют они по шаблону. Сообщают о наборе группы (300 – 600 - 1000 человек), обещая высокую доходность за обзоры товаров в интернет-магазинах. Просят отправить ответ для подтверждения участия. После пишут в какой-то из мессенджеров для более подробной переписки. Губасто-накаченная, например, выбрала WhatsApp.

- Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах, - рассказали в пресс-службе ВТБ. - Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем больше обещают доходность. Но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства.

Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что так называемые скам-схемы с предложением «легкого заработка» существуют давно, злоумышленники лишь меняют легенды и адаптируют их под текущую новостную повестку.

- Если раньше пользователям зачастую могли предлагать какие-либо социальные выплаты, щедрые выигрыши или «наследство от богатого родственника», то сегодня появляется все больше схем, в которых злоумышленники мимикрируют под потенциальных «работодателей», - продолжил Дмитрий Галов.

В «Лаборатории Касперского» недавно обнаружили еще однй схему онлайн-мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации — расшифровке аудиозаписей. Пользователей тоже заманивали обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком. Сайты выглядели убедительно: там размещались инструкции и ответы на популярные вопросы, для доступа к платформе нужно было зарегистрироваться. После регистрации предлагалось расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку, людям якобы начислялись деньги. Но затем, когда человек хотел вывести заработанное, сервис просил верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. В результате деньги «уходили» злоумышленникам.

5 СПОСОБОВ, КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Эксперт Дмитрий Галов рекомендует:

- Чтобы не потерять деньги, весьма критически относитесь к крайне щедрым предложениям и внезапным сообщениям в интернете.

- Проверьте, действительно ли существует та или иная вакансия — на сайте работодателя или официальных ресурсах по поиску работы.

- Помните, если вас просят сделать что-либо быстро, не дают подумать, — вероятно, это мошенники.

- Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

- Не лишним будет установить антивирус или другую защитную программу — она не даст перейти по мошеннической ссылке.