Медицинские мифы, которые скоро станут реальностью: «Волшебная таблетка» молодости, «личные врачи» на руке и лекарство от ВИЧ

Медицине предсказывали, что она излечит людей от всех болезней, что приведет к бессмертию и вечной молодости. Фото: Shutterstock

В журнале Futures опубликован прогноз группы международных экспертов из Финляндии, Франции, Великобритании, Швеции, что нас ждет в сфере здравоохранения в ближайшие полвека.

«На протяжении всей истории человечества медицине предсказывали, что она излечит людей от всех болезней, что приведет к бессмертию и появлению у человека новых физических и психофизиологических свойств. Эти предсказания никогда полностью не сбывались. Наша группа из 22 экспертов в области технологий и здравоохранения поставила цель проанализировать каковы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции развития здравоохранения в течение следующих 50 лет», - пишу авторы исследования.

Кстати, ученые отмечают, что пандемия ковида дала миру немало полезного: «Роботы учатся дезинфицировать помещения, ухаживать за пациентами и доставлять посылки. Специальные программы теперь могут отслеживать дыхание и тяжесть кашля. А искусственный интеллект (ИИ) может предсказывать распространение вируса для управления потоком людей в общественных местах».

На наш взгляд, ученые, конечно, не открыли Америку, а просто наметили широкими мазками развитие того, что и сейчас уже вполне себе развивается. Но тем не менее, прогноз весьма вдохновляющий. Судите сами (сделали для вас короткие выдержки)

Основными тенденциями останутся:

1. Продление жизни – профилактика, таргетный биохакинг.

То есть улучшение работы организма, продление молодости с помощью различных методик – от персональных тренировок до персональных же препаратов, разработанных с учетом наследственности, анамнеза и других индивидуальных данных. Внимание медиков будет направлено не на лечение болезни, а на ее предотвращение, профилактику.

«С сегодняшними прорывами в генетике и биоинформатике и появлением высокотехнологичных стартапов медицина быстро переходит от рекомендаций по здоровому образу жизни для всех к персонализированным программам, основанным на современных и высокоточных диагностических тестах, таких как тесты ДНК. Анализ ДНК выявляет предрасположенность человека к заболеваниям и лекарственную толерантность (нечувствительность к лекарствам — прим. Ред.) и, следовательно, может дать индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике для каждого пациента».

Наряду с развитием профилактической медицины ученые будут продолжать искать «волшебную таблетку», которая позволит людям дольше оставаться молодыми.

2. Повсеместная борьба со стрессом и депрессиями.

Увы, это, действительно, тенденции современного мира. Только за последние несколько лет число страдающих депрессиями (по разным данным) выросло на 40%.

«80% работников говорят о возросшем уровне стресса, повышенной тревожности, а также ухудшении сна и конфликтах с близкими на этом фоне, - отмечают авторы исследования. - Чтобы справиться со стрессом, люди чаще прибегают к йоге и медитации. Мобильные приложения для медитации и комнаты для йоги во многих офисах уже есть. Скоро появятся и будут все шире распространяться новые технологические решения. Например, приложение, которое измеряет стресс на основе сердечного ритма, помогает выявить стрессовые ситуации. И передать необходимые данные лечащему врачу. Или предложить вам записаться на прием к специалисту. Еще пример - электроэнцефалографический обруч, который помогает в медитации, записывает активность мозга и помогает пользователю научиться успокаиваться».

По прогнозам специалистов, человеку будущего все чаще начнут назначать препараты для коррекции настроения, в том числе обсессивно-компульсивных расстройств (повышенной тревожности, различных фобий и так далее). Как пишут авторы исследование, через 50 лет таки препараты будут прописывать каждому, как витамины…

3. Ваша личный медицинский секретарь

Технологические новинки в медицине сделают ее заточенной под конкретных людей. Но, возможно, менее доступной…

Здравоохранение будет развиваться семимильными шагами благодаря искусственному интеллекту, телемедицине (возможности получить консультацию ведущих специалистов даже на дому). А также персонализированным помощникам – уже сейчас многие носят на руке шагомеры, анализаторы сна, которые отслеживают быстрые и медленные фазы, умные глюкометры, которые впрыскивают инсулин по мере надобности. Все это в будущем будет еще более шириться. Уже в ближайшей перспективе видны разработки чат-ботов, которые будут получать и систематизировать результаты анализов, напоминать о необходимости ревакцинации и приемах врача и т.. - то есть по сути, будут личными медицинскими секретарями.

В краткосрочной перспективе, в ближайшие 5–10 лет, ожидается бурное развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ), робототехники, телемедицины.

Как отмечают авторы исследования, конечно, все эти новинки, как и прелести биохакинга будут доступны людям со средствами. А вот менее обеспеченные люди могут остаться без новейшей медицинской помощи…

КОНКРЕТНО

Ученые подсчитали (разумеется, не без помощи ИИ) и прогнозируют во что:

• Через 30-50 лет новые, инновационные и высокоэффективные методы лечения социально опасных инфекций, таких как ВИЧ и гепатит С, будут найдены.

• Проблема рака останется актуальной еще минимум 50–80 лет, пока не будут полностью раскрыты глубинные механизмы канцерогенеза.

• В долгосрочной перспективе, через 30–50 лет, здравоохранение, вероятно, столкнется с ростом устойчивости к антибиотикам, но одновременно произойдет улучшение доступной антибактериальной терапии.

А ЧТО ДУМАЮТ НАШИ УЧЕНЫЕ

В целом, российские ученые, с которыми корреспонденты «КП» говорили в последнее время, поддерживают основные моменты:

* Да, разработки будут нацелены не просто на продление жизни, но и на поиск лекарств для лечения нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте (в частности, болезни Альцгеймера, Паркинсона). А также на их ранее выявление, что помогает сдерживать развитие болезни.

* Да, в понимания причин рака еще еще много вопросов, но зато учимся лечить его точечно – разработка препаратов нацелена именно на таргетную (то есть целевую) терапию, когда убиваются онкоклетки, но не повреждаются здоровые ткани.

* Да, значение персонализированной медицины будет расти. Но важно, чтобы росло и сознание россиян – хотя бы начните проходить диспансеризацию! Между прочим, по полису ОМС это бесплатно! А, например, в прошлом году диспансеризацию прошло 46% населения, а нужно, чтобы не менее 70%. Ведь от этого зависит и то, чтобы мы получили все блага персонализированной медицины – то есть, когда врач знает все особенности вашего здоровья и, исходя из суммы данных строит схему лечения.