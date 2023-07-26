СССР переиграл США, поставив мат на Кубе. Россия может это повторить?

Российская военная база на Кубе до сих пор существует. Фото: Shutterstock

70 лет назад горстка кубинских бунтарей во главе с Фиделем и Раулем Кастро штурмовали казармы Монкада. Там засели солдаты проамериканского диктатора Батисты.

Так началась Кубинская революция, после которой Остров Свободы сделал ставку на СССР. К чему это привело, зачем мы ушли с Кубы и можем ли вернуться? Об этом «КП» спросила профессора истфака МГУ Владимира Бородаева.

НИ ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЯ!

- Барбудос, кубинских бородачей, любили в СССР за авантюризм и за романтизм — они такими и были?

- Судите сами - Фидель Кастро подготовил для восстания полторы тысячи человек и все они ненавидели диктатора Батисту, пришедшего к власти через военный переворот в 1952-м с подачи американцев. Бойцы Фиделя тренировались в университетском тире — Кастро был президентом студенческого союза. Смогли закупить лишь 165 единиц оружия и сотню комплектов формы. Все спрятали в сухом колодце на фазенде, сверху посадив лимонное дерево. Хозяйка фазенды закупала для бойцов в разных местах по 20 матрасов. И за все время на 1500 человек — ни одного прокола. Никто никого не сдал!

- Но на штурм пошло в десять раз меньше?

- У Кастро все было продумано. Группу разделили. Фидель ехал с основной. Шли на больших американских машинах, по 6-7 человек в каждой. Передавая группа должна была снять часовых. Захватить ворота, дать сигнал. Но когда ребята уже почти разоружили охрану — из-за угла вышел патруль. Фидель выскочил из машины, чтобы отвлечь его внимание. А была договоренность: Фидель выходит из машины, и все бегут к воротам. Ну и побежали. Из казарм тут же открыли стрельбу.

- Бой продолжался долго?

- Два часа. Повстанцев обстреливали из базук, пулеметов, минометов, а у революционеров были только ружья. У Фиделя погибли шесть человек, остальные - ранены. Когда солдаты Батисты захватывали раненых и пленных, они уничтожили 60 человек. Их зверски пытали, расстреляли, а потом одели в военную форму, чтобы выдать за убитых при штурме.

Поэтому для кубинцев сегодня это не только главный праздник - день начала революции, но и день скорби.

США СЧИТАЛИ ФИДЕЛЯ СВОИМ В ДОСКУ

- Почему Москва дипотношения с Кастро установила позже Вашингтона и Лондона?

- Американцы начали суетится еще в декабре 1958-го, за три недели до победы Фиделя. В Госдепе США поняли, что Батисту пора сдавать. Но тот упирался. 300 американских военных советников, все под крышей ЦРУ, убеждали Батисту уйти. Но у него в армии и силовых структурах было 80 тысяч. А у Фиделя к тому времени — 55 тысяч повстанцев. И 800 кубинских коммунистов во главе с капитаном Феликсом Торресом.

- А Фидель Кастро не был коммунистом?

- Он был марксистом. И марксизм Фидель знал получше многих советских партийцев. А вот брат его Рауль был ярким коммунистом.

- Так почему же в СССР их сразу не признали в отличие от США?

- Фидель назначил президентом Мануэля Уррутия - антикоммуниста. Премьером — Хосе Миро Кордона — тоже антикоммуниста, вхожего в американские политические салоны. И главой МИДа Игнасио Аграмонте — интеллигента, преподавателя Гаванского университета, который ничего не имел против США. Экс-президент Кубы Карлос Сокаррос бегал повсюду и убеждал американцев: Фидель радикальный малый, но мы с ним договоримся, дадим ему заправлять какой-нибудь лотереей, он получит свои миллионы и вопрос будет решен.

- Да Вашингтон должен был распахнуть таким людям объятья!

- Посол США в Гаване Смит сначала всем доказывал, что Кастро — коммунист. Но, поговорив с назначенными премьером и прочими, сказал: да это же прекрасные люди, они любят США, они наши в доску! Поэтому Вашингтон и признал их чуть ли не первым.

ХРУЩЕВ ТОВАРИЩ, МИКОЯН ДРУГ

- А когда Фидель сделал крен в сторону СССР?

- В январе 1960-го на Кубу приехал Анастас Микоян, тогда первый вице премьер СССР. Плотно побеседовал с Фиделем. И уже весной восстановили наши дипотношения. А осенью Фидель приехал на генассамблею ООН и ему не дали поселиться в хорошем районе. А Хрущев, который тоже приехал в ООН, его пригласил в советскую резиденцию. И они многие вещи обговорили прямо друг другу. Фидель просил оборудование и оружие. Хотя уже после приезда Микояна начал получать первую военную помощь от СССР.

Фидель (слева) 10 раз приезжал в нашу страну, поднимал тосты за здоровье Хрущева (в центре) на Черноморском побережье, но вот обман с ракетами лидеру СССР не простил.

- Америка была ближе и оружие у нее было не хуже.

- Весной 1959-го американцы ввели частичное эмбарго для Кубы. Запретили поставлять Гаване оружие, которое было закуплено и оплачено еще Батистой. А когда англичане хотели поставить уже оплаченные Кубой самолеты, США закатили им ноту протеста. И Лондон послушался. Кубинцы в 1960-м закупили оружие во Франции и переправили на бельгийском корабле. Но когда корабль вошел в бухту Гаваны, американцы его взрывают! Гибнет полторы сотни человек.

- Реакция Фиделя?

- Он говорит — все, покупаем оружие только в соцстранах.

- Штаты сами подтолкнули Кубу к нам?

- Они развернули оголтелую антикубинскую кампанию — из-за того, что Гавана лишила их компании прибылей, а потом вообще всех прав. В США сказали: давайте экономически обвалим Кубу, и нам будет легче ей управлять.

РАКЕТЫ ЗАБРАЛИ

- К Карибскому кризису 1962-го, поставившего мир на грань ядерной войны, Фидель уже был наш человек?

- Для него вопрос стоял так: либо Куба капитулирует перед США, либо принимает помощь и ракеты из СССР.

- Когда Куба выбрала путь социализма?

- Осенью 1962-го, когда советские ракеты уже были на Кубе, Фидель заявил, что он - убежденный ленинец. И полностью принимает социализм в советском варианте.

- Кто был для него живым символом социализма?

- Поначалу - Хрущев. Мы успешно провели операцию «Анадырь» по доставке на Кубу ракет. Но Фиделя тогда насторожило, как Хрущев повел себя в критический момент. Он принял американские условия: вывести с Кубы ядерные ракеты в обмен на устное обещание американцев не нападать на Кубу, и вывести свои ракеты из Турции и Италии. Кеннеди тогда объяснял, что если он под этим подпишется, то его «не станет в тот же день». И Хрущев согласился на «джентльменское соглашение».

- А что тут не устроило Фиделя?

- То, что Хрущев договорился с США убрать с Кубы ракеты, не посоветовавшись с Фиделем. Он тогда даже заявил протест. Это был мини-кризис в отношениях СССР и Кубы. Пришлось вновь посылать в Гавану Микояна, с которым у Фиделя сложились тесные контакты. Кастро у него и в семье был.

БРЕЖНЕВ В ГАВАНЕ

- А с Брежневым у Фиделя как складывалось?

- Хорошо. Поначалу отношения были просто рабочими. Но Брежнев стал единственным нашим руководителем, кто посетил Кубу.

- Знаковый визит?

- Я был в то время на Кубе, в январе 1974-го. Было очень тепло. Брежнев вместе с Фиделем ярко выступали на митингах. Отдельно встретился с советскими гражданами, командированными на Кубу, давал наставления, как тут нужно работать. Выступал великолепно, говорил четко.

- Фидель с Брежневым на чем сошлись?

- Общая манера, простота общения. Они с Фиделем сразу перешли на «ты».

Единственный из наших генсеков, кому Фидель говорил «вы» - это был Горбачев. Он чувствовал к нему антипатию.

РАЗМЫШЛЯЛИ С АНДРОПОВЫМ

- Фидель приезжал в нашу страну 10 раз. С Андроповым он пересекался?

- Когда он приезжал на похороны Брежнева, то, конечно, общался с Андроповым. Фидель понял, что с ним дела можно вести, считал его таким же мыслящим марксистом. Андропов обсуждал с Кастро мировые проблемы. Это были два мыслителя.

- Кастро выступал на 27 съезде КПСС в 1986 году, уже при Горбачеве.

- Там разговор шел о том, что для Кубы от СССР не будет дальше помощи. Предметная беседа состоялся позже, уже во время визита Рауля Кастро. Он вернулся из Москвы в Гавану и сказал: мы должны рассчитывать только на себя. При этом великолепные отношения были между советскими и кубинскими генералами — особенно во времена начальника Генштаба Ахромеева.

«НЕ ТЕ ВЕТРЫ ПОДУЛИ»

- Отношения у Кастро с Горбачевым не сложились сразу?

- Рауль Кастро приезжал хоронить генсека Черненко. Побеседовав с Горбачевым и прочими деятелями Политбюро, потом сообщил брату Фиделю: «Не те ветры подули в Союзе. Нам надо глаз держать востро». Были еще встречи Фиделя с Горбачевым в 1986-м и 1987-м годах. После первой своей встречи с Горбачевым Фидель своей делегации сказал: «Это человек, который погубит Советский Союз. И советский блок. Надо готовится к самостоятельному плаванию». Кастро уже тогда начал отгребать от этого корабля, чтобы воронка не затянула Кубу.

- Что еще Фидель говорил про Горбачева?

- Горбачев - не человек революции и социализма. Это человек реставрации. Так говорил Фидель.

- Фидель успел познакомиться с Ельциным?

- Он встречался с Ельциным в 1980-е в коридорах тогда еще советской власти. Гулял с ним по Арбату.

- Они друг другу не симпатизировали?

- Нет. Фидель понимал, что Ельцин — не их человек, хотя и выступал с критикой Горбачева. Но когда Ельцин оказался в опале, были всего два человека, которе имели с ним связь - Фидель и лидер Польши Ярузельский.

ПОДВОДНЫЕ ХОДЫ

- Сначала Горбачев, а потом Ельцин фактически сдали Кубу?

- В апреле 1989-го Горбачев пытался Фиделю «вправить мозги» насчет перестройки. Фидель в ответ заявил: «Каждая страна имеет право на свое определение. Мы просим чтобы нам никто не мешал строить социализм». При том Москва и Гавана пописали договор на 25 лет о мире и взаимопомощи. Но это было уже мертворожденное дитя.

- Про советскую военную базу на Кубе там ничего не говорилось?

- Говорилось, что база оставалась. Там была «учебная бригада» численностью до 16 тысяч человек. Она должна была охранять и обеспечивать работу центра электронной разведки в Лурдесе. Он давал нам 60% электронной информации о США. Она существовала до 2001-го. Мы за нее платили 200 миллионов долларов аренды в год, но не чистыми деньгами, а военным оборудованием, горючим.

- Сейчас базу на Кубе ставит Китай, а Россия на Остров Свободы вернется?

- Нам можно было бы без шума и пыли вернуть многие военные объекты на Кубе в аренду. В лучшие времена мы пользовались там глубоководными базами. За 300-400 километров до Кубы наши подлодки опускались на глубину, недоступную американским радарам. И исчезали. А потом где-то в Гаване или Съен-Фуэгосе появлялись белые молодые люди в рубашках с закатанными рукавами... Там были проделаны подводные подземные ходы. Американцы не могли понять, где эти бухты. И до сих пор не могут понять.

- Так мы вернемся на Кубу?

- Фидель когда-то приказал на Лурдесе оставить часть кубинской военной разведки. Оборудование нам не отдал. И в 2001-м Кастро сказал: это была аренда, вы заплатили за аренду - спасибо, а все остальное - это наше. Он оставил его как военный объект. И университет на его базе, где обучаются тысяча электронщиков, в том числе из бедных семей США. Вернуться? Думаю, все возможно.