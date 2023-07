Одна привычка выдаст женщин с повышенной сексуальностью даже на первом свидании: Ученые поделились открытием

Привычка принюхиваться свидетельствует о предрасположенности к интимным отношениям Фото: Shutterstock

«Запах – он чем хорош? Не нравится – отойди», - говорил Михаил Жванецкий. Чуть перефразировав его, сделаем вывод: «Нравится – подойди». Женщины, источающие приятные ароматы, наверняка и сами любят принюхиваться. А это верный признак повышенного либидо. Знать об этом совсем не лишне – вдруг пригодиться. Например, на первом свидании. Да, хотя бы, на втором.

Сексуальный подтекст обостренного обоняния выявили китайские ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу (Chemical Senses and Mental Health Lab, Department of Psychology, School of Public Health, Southern Medical University). О чем сообщили в журнале Archives of Sexual Behavior. С их исследованиями кратко знакомит Daily Mail.

Китайцы провели два опроса, в которых приняли участие 2500 человек разной национальности. И оба убедительно свидетельствовали: люди, которые регулярно принюхиваются и к себе, и к окружающим, как правило, более охочи до секса. Получают от него удовольствие – гораздо чаще, чем равнодушные к запахам коллеги.

Выводы ученых относятся к обоим полам, но женщины, как выяснилось, более падки на ароматы. Им совсем не безразлично, чем пахнет от мужчин.

КСТАТИ

Женщины холостяков носом чуют

Австралийские ученые из Университета Маккуори (Macquarie University, Australia) экспериментально доказали: от холостяков пахнет как-то не так, чем от женатых. И женщины это чуют.

Австралийцы набрали несколько десятков добровольцев возрасте от 18 до 35 лет – чтобы те потели, занимаясь физкультурой. Из их пропотелых маек ученые вырезали подмышечные части и давали нюхать женщинам – их набралось более 80.

Представительницы прекрасного пола выставляли баллы, оценивая «мужские ароматы» по 6-бальной системе. Более «впечатляющим», в их понимании, ставили больше.

В итоге, оказалось, что оценки, которые получали добровольцы-холостяки, стабильно были выше: чем у женатых - в среднем на полбалла. Стало быть, сделали вывод ученые, женщины способны каким-то образом вынюхивать незанятых мужчин - более перспективных для серьезных отношений. Шестое чувство какое-то…

К сожалению, исследователи так и не выясняли, какие именно вещества «прошибали» женщин. То ли мифические феромоны, которые все-таки существуют, то ли тестостерон, которого у холостяков больше, чем у женатых, то ли еще что-то?