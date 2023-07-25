Больное горло, акробатические кульбиты и ностальгия: как звезды отдыхают от душной Москвы

Надежда Бабкина в Крыму Фото: социальные сети

Середина лета. Москва опустела. Городские жители улетели на моря. В том числе российские знаменитости.

Елена Валюшкина загорает то ли на Средиземном море, то ли на Эгейском… То ли в Турции, то ли на Кипре, то ли в Греции. Геолокацию она не дает. Интригует своих подписчиков, с которым делится в соцсети пляжными фотографиями и байками «из жизни отдыхающих».

В разгар отдыха пришла беда, откуда не ждали. «Только я добралась до воды, делать это можно до 10.00, дальше пытка горячим воздухом, заболело горло. На дворе +39! Кондиционер - наше всё. Хватанула!», - сообщает актриса своим поклонникам. 29 июля в Театре им.Моссовета спектакль «Бесприданница», в нём играет Елена Валюшкина. К этому времени надо будет выздороветь.

Тут же на Елену посыпались советы, как лечить горло на отдыхе. Помимо классики – полоскать морской водой – пошли в ход и другие рецепты. От полоскания крепкой чайной заваркой. В заварку можно добавить сухую гвоздику. До «коктейля оперных певиц», который «тоже хорошо помогает»: 100 миллилитров очень теплого молока, ложка меда, перепелиное яйцо и 30 грамм коньяка. Выпить эту «микстуру» и под одеяло. А еще очень помогает масло какао. Его надо сосать 1-3 раза в день небольшими кусочками. Почти нет сомнений, что коньяк с перепелиным яйцом и чифирь с гвоздикой поднимет актрису на ноги.

Из-за санкций выбор страны, где можно отдохнуть, сейчас не велик.

Кристина Асмус в прыжке. Фото: социальные сети

Актриса Кристина Асмус улетела вместе с сестрой и детьми в Турцию. Там на пляж она делает разные акробатические кульбиты и стойки на руках. Гимнастическое прошлое не дает о себе забыть.

Регина Тодоренко в Турции. Фото: социальные сети

Телеведущая Регина Тодоренко тоже слетала в Турцию, в курортный Белек. И там на неё накатила ностальжи. Она вспомнила, что первой страной, куда она полетела на самолете была именно Турция. И было это 14 лет назад. Тогда горящий тур на неделю она купила за 360 долларов, all inclusive. Деньги на ту поездку копила целый год. Почти вся её небольшая зарплата уходила в то время на еду и аренду квартиры. За эти годы многое изменилось и в Турции, и в жизни Регины. Она стала «состоятельной тётей», которая может организовать себе поездку в желаемый отель с услугами личного батлера (лакея). «Скажу честно, часто приходилось браться за работу, которая совершенно не нравилась, но я старалась изо всех сил выжать из неё всё возможное, чтобы влюбиться и в эту работу. А если не случалась любовь, хотя бы деньги приходили стабильно»... Турецкие воспоминания натолкнули на мысль о том, что девочка «с поселка» может добиться многого. Подписчики Регины поблагодарили её и за настрой, и за сильную мотивацию.

Алика Смехова и Ольга Кабо на озере Севан. Фото: социальные сети

Ольга Кабо и её подруга Алика Смехова опубликовали совместное фото. Как будто бы они отдыхают на море. На самом деле - в Армении на озере Севан. «В жаркий полдень вода в нём жемчужно-бирюзовая, а вечером, когда солнце прячется за горы, озеро становится насыщенно лазурным… Невероятное зрелище…». Барышни получили заслуженные комплименты: Алика – стройная и стильная, Ольга – нежная и грациозная. Сумочки курортные, умопомрачительные шляпки…

Наталья Подольская отдыхает в Египте. Фото: социальные сети

Наталья Подольская вместе с младшим сыном Ванечкой улетела в Египет, в Хургаду. Если следить за соцсетью Подольской, может сложиться впечатление, что она не работает, а только отдыхает. Перемещается с одного курорта на другой. «Просто я очень люблю путешествовать», - признается певица.

Мария Миронова (в центре) отдыхает на Лазурном берегу. Фото: социальные сети

Мария Миронова отдыхает на Французской Ривьере - в Каннах. Российская элита, несмотря на санкции, добралась до Лазурного берега. На фото Миронова со своими респектабельными приятельницами, одна из них Оксана Кравцова - владелица известной компании-застройщика элитного жилья в Санкт-Петербурге. Мария Миронова всегда знала, с кем надо дружить.

Надежда Бабкина - в Крыму: «Мои дорогие, вы знаете, как я люблю наш Крым. Побывав множество раз на полуострове, я продолжаю открывать его для себя», - написала певица в своем микроблоге.

Ну а мы смотрим на красивые фото и завидуем. Всем бы так жить…

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