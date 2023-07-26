Анекдоты: Папа научил маленького Вовочку считать, теперь папе приходится делить пельмени поровну

- Театр одного актера... Нет, я как-то этого не могу понять.
- Ага. А супермаркет одного кассира - это тебе понятно?!
* * *
- Доктор, чем лечить раздвоение личности? Поймите, не для себя спрашиваю.
* * *
Увидев счет за коммунальные платежи от ЖКХ, я на всякий случай подружился с местными бомжами.
* * *
- Ты чего такой помятый?
- Да спьяну сел в маши-
ну, завел, оказалась стиральная.
* * *
Я думаю, что нектарины вывели люди, которым надоело брить персики.
* * *
- Смотри, звезда падает, скорее загадывай желание!
- Хочу, чтобы у меня вместо пупка был USB-порт для зарядки мобильного телефона!
- Ты идиот?
- Почему?
- Нельзя говорить желание вслух!
* * *
Не стремитесь к деньгам. Богатство не снаружи, а внутри вас. Например, почка.
* * *
- Ваш сын действительно сам писал домашнее сочинение?
- А вы действительно тратите наши деньги на шторы для класса?
- 1:1.
* * *
Нет, вы как хотите, а я приветствую развитие нанотехнологий. Не придется утром искать носок, надо просто позвонить на него.
* * *
- Скажите, профессор, у вас за последние десять лет ни одной неудачной операции. Как вам это удалось?
- На то я и профессор, чтобы понять, от каких больных стоит сразу отказываться.
* * *
Фельдмаршал Кутузов всегда верил в свою победу, потому что видел только половину армии противника.