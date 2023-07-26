Анекдоты: Папа научил маленького Вовочку считать, теперь папе приходится делить пельмени поровну

- Театр одного актера... Нет, я как-то этого не могу понять.

- Ага. А супермаркет одного кассира - это тебе понятно?!

* * *

- Доктор, чем лечить раздвоение личности? Поймите, не для себя спрашиваю.

* * *

Увидев счет за коммунальные платежи от ЖКХ, я на всякий случай подружился с местными бомжами.

* * *

- Ты чего такой помятый?

- Да спьяну сел в маши-

ну, завел, оказалась стиральная.

* * *

Я думаю, что нектарины вывели люди, которым надоело брить персики.

* * *

- Смотри, звезда падает, скорее загадывай желание!

- Хочу, чтобы у меня вместо пупка был USB-порт для зарядки мобильного телефона!

- Ты идиот?

- Почему?

- Нельзя говорить желание вслух!

* * *

Не стремитесь к деньгам. Богатство не снаружи, а внутри вас. Например, почка.

* * *

- Ваш сын действительно сам писал домашнее сочинение?

- А вы действительно тратите наши деньги на шторы для класса?

- 1:1.

* * *

Нет, вы как хотите, а я приветствую развитие нанотехнологий. Не придется утром искать носок, надо просто позвонить на него.

* * *

- Скажите, профессор, у вас за последние десять лет ни одной неудачной операции. Как вам это удалось?

- На то я и профессор, чтобы понять, от каких больных стоит сразу отказываться.

* * *

Фельдмаршал Кутузов всегда верил в свою победу, потому что видел только половину армии противника.