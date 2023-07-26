Разрушения в Одессе были вызваны непрофессиональной работой украинской ПВО Фото: REUTERS

Мотострелки взяли Сергеевку, а ВДВ чистят Серебрянское лесничество

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила 8 атак противника, уничтожила склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины в Григорове и Спорном, до трех рот, три танка, пять бронемашин, 8 пикапов, польскую САУ «Krab», две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика», и РЛС производства США AN/TPQ-36. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила 4 атаки противника, успешно контратакуя, мотострелки освободили Сергеевку, а десантники в Серебрянского Лесничестве продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ. Противник потерял до двух рот, шесть бронемашин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», и американскую РЛС AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила четыре наскока националистов, а на Запорожском направлении била по подразделениям 33-й и 47-й мехбригад, 35-й бригады морской пехоты ВСУ, 108-й и 129-й бригад теробороны, нивелировав до 140 боевиков, танк, четыре бронемашины, два автомобиля, американскую артсистему М777, британскую гаубицу «FH-70» , два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С». Силы ПВО в Новодаровке Запорожской области сбили вертолет Ми-24 ВСУ, также перехвачено 10 снарядов РСЗО «HIMARS» и 22 БПЛА.

По преступлениям киевского режима возбуждено более 3 тысяч уголовных дел

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, сообщил, что с 2014 года следователи СКР возбудили более трех тысяч уголовных дел в связи с преступлениями украинской стороны в Донбассе. Бастрыкин уточнил: «За девять лет СКР возбудил 3 286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц». Фигурантами возбужденных дел стали представители военного и политического руководства незалежной, участники нацобъединений, силовики. В Гаагу их отправлять не будут — осудим по всей строгости закона на месте.

Министр обороны незалежной грозит Крымскому мосту

Алексей Резников, глава Минобороны Украины, пригрозил продолжением атак на Крымский мост. В интервью американскому телеканалу CNN этот выдающийся военачальник заявил: «Это нормальная тактика - разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику». Резников, надо полагать, входит в число тех деятелей, по которым возбудили уголовные дела в СКР.

Подпольщики зафиксировали разрушения в Одессе

Николаевское подполье смогло снять видео разрушений в Одессе. Тех, что были вызваны непрофессиональной работой украинской ПВО в ночь на 20 июля. Сергей Лебедев, координатор подполья, сообщил, что одесситы, проснулись ночью от громких звуков. По словам Лебедева, это были выстрелы ракет противовоздушной обороны. Он заявил РИА Новостям: «Оказалось, система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо над самим ПВО». Обломки ракеты украинских ПВО и сбитая ею российская ракета свалились на банк «Восток». С такими высокими профессионалами ВСУ никаких врагов и не надо.

В море неподалеку от Сочи упал британский беспилотник Meggitt BTT-3

В черноморских водах нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. Дрон находился примерно в пяти километрах от берега в районе села Зубовая Щель. На место обнаружения БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб. Размах его крыльев достигал двух с половиной метров, дрон отправили на экспертизу. Кстати, они наверняка передают искреннюю благодарность Короне за возможность изучить вражеские технологии.

Число поляков, недовольных украинцами, быстро растет

Владислав Косиняк-Камыш, глава Польской крестьянской партии, утверждает, что Киев ведет плохую игру в отношении Варшавы, а все больше поляков понимают, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не будет. По словам Косиняк-Камыша, среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые «нагло пользуются щедростью местных жителей». Косиняк-Камыш заявил: «Люди взбешены, поскольку ситуация выходит за границы разумного. Нервничают из-за того, что люди приезжают за помощью в 500 злотых, а потом возвращающихся на Украину. Также много говорят о больницах и получении медпомощи в Польше, приоритете в очередях». Он возмутился, что саомстийщики не выражают благодарность за помощь и не дают ничего взамен. А разве Киев клялся Варшаве в любви?

Два украинских дрона безуспешно атаковали российский патрульный корабль

В 370 км юго-западнее Севастополя два украинских надводных дрона попытались атаковать российский патрульный корабль. Наглую атаку отбили. Аналогичные нападения в Черном море происходили в июне и мае. На этот раз два надводных беспилотника ВСУ пытались атаковать российский патрульный корабль «Сергей Котов».

Российский корабль находится в юго-западной части Черного моря и выполнял задачи «по контролю судоходства». По данным Минобороны РФ «оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет». Ну если не считать операторов дронов, которым даст хороших люлей их украинское начальство.

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