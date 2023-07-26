Вопрос дня: Каким вы видите будущее через 20 лет? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»:

- Будут и мигалки, будут и ведерки. Через 20 лет тренд на умные автомобили, светофоры и дороги в мегаполисах воплотится полностью. В Москве и Питере, Казани и Нижнем Новгороде машин под управлением человека не останется - только эксклюзивно, на специальных автодромах. В городах-миллионниках все движение будет осуществляться в автоматизированном режиме. На дорогах будут автомобили без руля и иных элементов управления.

Татьяна Борщ, астролог, телеведущая:

- Через 20 лет в нашу страну будут стремиться попасть люди со всего света. Это будет связано с тем, как меняются климат, экономика, политика. Запад вообще и Европа в частности перестанут быть мировыми гегемонами. Россия окажется центром притяжения для многих, в том числе из-за ее веротерпимости, где все религии равноправны. Наша земля станет островом спасения для всех, кто живет в традиционных ценностях.

Александр Ф. Скляр, музыкант, лидер группы «Ва-Банкъ»:

- На 20 лет, настолько далеко, загадывать не могу. Я, честно говоря, не знаю, что будет завтра.

Елена Чудинова, автор книги «Мечеть Парижской Богоматери»:

- Хаос станет более многофакторным, и ни один из факторов не исчезнет окончательно. Мои прогнозы на экспансию с Востока в Евросоюзе могут сдвинуться по времени - США намеренно ослабляют Евросоюз, наталкивая его на конфликт с нами. Но через 20 лет я надеюсь на союз Старого Света с нами и на победу в США разумных сил - это вопрос выживания человечества. Мы будем обязаны справиться с внутренними и внешними проблемами. Через два десятилетия Россия станет еще лучше.

Андрей Дроздов, создатель комикс-центра при Библиотеке имени Ахматовой:

- Комиксы - не вымышленный мир будущего, они отталкиваются от того, что есть сегодня. Экоактивисты строят нам мир будущего, исходя из того, что это будет мир очень больших денег. В котором и большая Америка, и большая Россия останутся. А если мы на тот момент не найдем большое зло, противостоящее цивилизации, его придумают. И там будет свой супермен.

Шмуэль Куперман, раввин Еврейской общины на Чистых прудах:

- А будет так, как написано в священных книгах всех больших религий. Никто и ничто не сможет противостоять высшему предначертанию. Будет и Америка. Будет и Россия. И будет мир на нашей маленькой планете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким будет мир через 30 лет: Арктическая чума, «улучшенные» дети и складной Пекин

Такое будущее пророчат нашей планете современные фантасты (подробности)