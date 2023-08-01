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Звезды1 августа 2023 0:00

Предательство, блокада и всенародная любовь: Семейная драма Тети Вали из «Спокойной ночи, малыши!»

1 августа исполняется 100 лет со дня рождения легендарной телеведущей Валентины Леонтьевой. Она прожила непростую, но яркую жизнь
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
На программах, которые вела Тетя Валя, выросло не одно поколение. Фото: Лев ВЕЛИКЖАНИН/РИА Новости

На программах, которые вела Тетя Валя, выросло не одно поколение. Фото: Лев ВЕЛИКЖАНИН/РИА Новости

В советское время эту женщину знали в каждой семье. Старшие - как одну из главных красавиц телевидения СССР 1960 - 1970-х.

Те, кто помладше, - как Тетю Валю, добрую бабушку из передач «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши!». В профессии она достигла всего. Славы, признания, всенародной любви. А вот в личной жизни было далеко не гладко. Поздний ребенок, развод с мужем-дипломатом из-за измены, жуткие обиды выросшего сына и медленное угасание после ЧП в «Останкино». Это была непростая, но яркая жизнь. 1 августа - 100 лет со дня рождения Валентины Леонтьевой.

Училась курить, чтобы перебить голод

Леонтьева - коренная ленинградка. При рождении в метриках было записано: Алевтина Михайловна Торсонс.

Отец, Михаил Григорьевич Торсонс, имел прямые шведские корни. До войны - главбух на Октябрьской железной дороге (а это весь северо-запад СССР, включая линию Ленинград - Москва). Но фамилию Леонтьева, которую позже прославит на ТВ, Валентина в итоге взяла от матери - Екатерина Михайловна тоже работала бухгалтером, но в больнице.

В школьные годы Валя посещала театральный кружок при ТЮЗе. Когда началась война, девушке было всего 17. К началу блокады, когда немцы и финны взяли Ленинград в кольцо, - едва исполнилось 18. Отца мобилизовали в отряд ПВО, но после травмы руки началось заражение крови. Умирал он от крайнего истощения дома, на глазах у родных… Валя и ее сестра Людмила сами вынесли тело, похоронили в братской могиле.

В ту первую блокадную зиму Валя работала сандружинницей - помогала раненым и больным горожанам. И видела, конечно, всякое.

- Много лет спустя Валентина Михайловна рассказывала, как они с сестрой (Людмиле тогда был 21 год, она на три года старше. - Авт.) ходили отоваривать продуктовые карточки: люди умирали от голода прямо в подъездах, унести их зимой было некому и некуда, приходилось просто перешагивать. И это было страшно, - говорит актриса и продюсер Людмила Туева, много лет дружившая с Леонтьевой.

- Вспоминала, как мама научила их с сестрой курить: табак перебивал чувство голода, - дополняет диктор Центрального телевидения Алла Данько. - И, видимо, от блокады у Валентины Михайловны осталась привычка все есть с хлебом. Всенародная любимица, которую обожает вся страна, а любимое блюдо - обычные макароны. Но при этом Валентина Михайловна никогда не поправлялась, всю жизнь была сухощавой, тонкой.

В 1942-м девушек с мамой эвакуировали в Ульяновскую область. Поселок Новоселки, где базировался передовой зерновой совхоз, стал для семьи новым домом.

В 31 год стала диктором

Еще до конца войны, в 1944-м, Валя отправилась поступать в Москву. Сдала экзамены в химико-технологический институт, но учиться не стала - устроилась санитаркой в поликлинику. Вскоре параллельно с работой начала учиться в Оперно-драматической студии имени Станиславского. Окончила ее в 1948-м и уехала по распределению в Тамбовский драматический театр.

Там же, в Тамбове, Валентина вышла замуж. Избранник, Юрий Ришар, был режиссером на радио. В 1950-м пара рванула покорять Москву. Было несладко - съемные квартиры, проблемы с работой, нестыковки в характерах, и брак вскоре распался.

В 60-х Валентина Леонтьева была одной из главных красавиц советского телевидения. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/РИА Новости

В 60-х Валентина Леонтьева была одной из главных красавиц советского телевидения. Фото: Василий МАЛЫШЕВ/РИА Новости

В конце 1940-х в СССР начали выпускать первые массовые телевизоры - КВН. Это подстегнуло бурную работу над «контентом». Еще в начале 1950-х Центральное телевидение ограничивалось ежедневными передачами строго на Москву, но затем вещание начали распространять и на другие крупные города Союза. Валентина Леонтьева пришла на телевидение в 1954-м. Поначалу - строго за кадр, помощником режиссера. Но в какой-то момент яркую женщину с хорошей речью заметили. Леонтьева успешно прошла конкурс на роль диктора (на тот момент ей уже 31 год) и очень быстро стала одним из главных лиц советского ТВ. Вела «Голубые огоньки», программы о театре, праздничные трансляции.

- Внешность у Валентины Михайловны была не совсем славянская, - говорит Алла Данько. - Тоненькая, с красивыми длинными ногами, шикарная шевелюра. Высокая! Телевидение Валентину Михайловну буквально затянуло. Недаром она потом много раз повторяла: «Я замужем за телевидением». В середине 1950-х телеэкран воспринимали как настоящее диво, чудо. Тогда считалось, что это новый вид искусства. И люди, которые появлялись в эфире, были бешено популярными. Так же как космонавты.

Нью-Йорк и «всехняя мама»

Второго мужа тоже звали Юрой. Юрий Виноградов был дипломатическим работником. Леонтьева в одном из интервью рассказывала, что при первом знакомстве в ресторане мужчина представился англичанином. Проговорили весь вечер через «переводчика» (друга находчивого Виноградова), и только через пару дней позвонил и признался, что это был розыгрыш.

В 1962-м (Валентине Михайловне 38 лет) у пары родился сын Дмитрий. В больницу Леонтьеву увезли чуть ли не со съемочной площадки. И после родов она быстро вернулась на работу.

В конце 1960-х Юрия Виноградова перевели по работе в Нью-Йорк. Несколько лет семья прожила там. Но Леонтьева стремилась вернуться домой, в Союз, потому что там телевидение! Ведущая много раз признавалась, что из-за одержимости работой многое недодавала сыну: с Митей возились няня, отец, бабушка. Она каждую неделю выходила в эфир с детскими программами, разыгрывала сценки с Хрюшей и Степашкой, но при этом никогда не могла себе позволить уложить собственного ребенка. Уезжала на работу, когда Митя еще спал, возвращалась - он уже спал. И так по кругу. Годами.

- Телевидение в каком-то смысле поглотило Валентину Михайловну, а Митя наверняка скучал, - объясняет семейную трагедию Леонтьевой Алла Данько.

Рассказывали, что однажды, увидев очередной мешок с письмами и рисунками, которые шли Тете Вале со всей страны, мальчик воскликнул в обиде: «Ты не моя мама, ты всехняя!»

- Валентина Михайловна все это тяжело переживала. Но всегда думала о сыне. Мы, коллеги, это знали и видели. Эпоха дефицита. Что-то вкусненькое удалось добыть - не себе, а Мите, домой. Валентина Михайловна ведь была высокая женщина. Муж - очень крупный мужчина. И Митя получился настоящий великан. Ему сложно было подобрать одежду или обувь в обычных магазинах. И если Валентина Михайловна ехала выступать на швейную фабрику, старалась заказать что-нибудь для Мити, - говорит Алла Данько.

Молоденькая любовница

Брак Валентины Леонтьевой и Юрия Виноградова распался в середине 1970-х, когда Митя был уже подростком. Супруг, как говорят, почти каждый день выпивал. А однажды телеведущая застала молоденькую любовницу мужа. После этого и ушла.

Сложный период в личной жизни совпал с новой волной популярности. В 1972-м в эфир начала выходить программа «От всей души», которая на долгие годы станет визитной карточкой Леонтьевой. Это был аналог современной «Жди меня» - телевизионщики соединяли людей, которые потеряли друг друга. В 1975 году Леонтьеву награждают за «От всей души» Государственной премией. Это 5 тысяч советских рублей. Если добавить рублей 500, «Жигули» купить можно!

Но при всем при этом…

- Валентина Михайловна рассказывала, что ей очень неловко, когда ее узнают на улицах, а еще хуже - в магазине. Поэтому в холодное время старалась надеть какую-нибудь большую шапку, чтобы скрыть лицо, - вспоминает Алла Данько. - Однажды пришла в магазин, стоит в очереди, а ее, несмотря на всю конспирацию, все равно узнали! Люди стали предлагать Леонтьевой пройти к прилавку без очереди. А ей стало жутко неудобно. Валентина Михайловна спешно ушла. Это такое воспитание.

Трагедия на шпильках

В 1990-е все начало рушиться. Передачи, которые вела Леонтьева, закрылись. Ничего нового вести не предлагали. Отдел дикторов Центрального телевидения расформировали. Жуткое время. Денег нет.

- Мы познакомились в 1991 году, когда я начала организовывать выездные концерты программы «От всей души» на различных предприятиях, - рассказывает Людмила Туева. - Время было голодное. И для Валентины Михайловны это было хорошим подспорьем. Она ведь не одна жила, с Митей.

Сыну на тот момент уже около 30 лет. Он пытался учиться в институте (бросил), недолго работал осветителем на телевидении (ушел). Словом, типичный человек в поисках себя.

- Валентина Михайловна иногда шутила: ты мне там в смете побольше гонорар напиши! - смеется Туева. - А я бы и рада, но смета ведь заранее утверждена заказчиком, увеличить никак нельзя.

На пришедшем вместо ЦТ канале ОРТ место для нее все-таки нашли.

- Из дикторов в штате оставили только Валентину Михайловну и Игоря Леонидовича Кириллова, - вспоминает Алла Данько. - Валентина Леонтьева, которой было уже за 70, стала консультантом, у нее был свой рабочий кабинет. Дома было не так уж отрадно. А на работе она по-прежнему в почете.

Даже в солидном возрасте Валентина Михайловна сохраняла фигуру и продолжала держать стиль - на девятом десятке лет носила туфли на шпильках.

- Где-то на лестнице в «Останкино» Валентина Михайловна оступилась на каблуках, упала, сломала шейку бедра, ударилась головой, - вспоминает Людмила Туева.

Несколько недель в больнице. Осложнения. И крайне нерадужные прогнозы врачей: ну что вы хотите, женщине уже 81 год!

Тогда же пошли слухи, что некоторые травмы Леонтьевой - последствия избиения. Мол, ее Митя (мужчине на тот момент уже 42 года) начал распускать руки. Близкие друзья семьи считают, что такого не было.

- В больнице она часто не могла вспомнить, как кого зовут, - рассказывает Алла Данько. - Я спрашивала: «Валентина Михайловна, вы меня помните?» Она уверенно отвечала: «Ты - наша!» В смысле, что тоже с телевидения. Но имени не помнила. С другими коллегами тоже так было. Нам, слава богу, удалось устроить Валентину Михайловну на реабилитацию. Приехали родные из Ульяновска…

В Новоселках после эвакуации из блокадного Ленинграда осталась жить старшая сестра Людмила. Она предложила, чтобы Валя переехала к ней. Митя согласился с условием, что из маминой комнаты вывезут все ее вещи и мебель. Договорились, что так будет правильно: в новой квартире должна быть привычная для телеведущей обстановка.

- Речь шла о том, что Валентина Михайловна уезжает на год-два. В Новоселках старшая сестра Людмила Михайловна, две племянницы. Администрация совхоза выделила для перевозки вещей «КамАЗ». Я выкупила ей целое купе, чтобы ее никто не беспокоил. К ней домой, на Большую Грузинскую, приехала с тортом, пили чай, и я понимала, что никогда больше вживую Валентину Михайловну не увижу. Я потом созванивалась с одной из племянниц, узнавала новости. Переезд в Новоселки был правильным решением. Родные окружили ее заботой и подарили ей три года жизни!

Для Леонтьевой сняли однокомнатную квартиру в том же доме, где жила сестра. 20 мая 2007 года всеми любимая Тетя Валя скончалась в Новоселках от последствий пневмонии. В возрасте 83 лет.

Сын на похороны не приехал

С похоронами получилось некрасиво. Митя на них не приехал!

Да и за эти три года Дмитрий Виноградов в Новоселки навестить маму ни разу не сподобился. В одном из своих последних интервью телеведущая жаловалась: «Говорит, что не может приехать, потому что денег нет». Сам мужчина позже объяснял журналистам, что у него сложились очень плохие отношения с маминой родней.

Единственный сын Валентины Михайловны Дмитрий Виноградов не приехал на ее похороны. Фото: Канал «Россия 1»

Единственный сын Валентины Михайловны Дмитрий Виноградов не приехал на ее похороны. Фото: Канал «Россия 1»

- Когда мы похоронили Валю, я звонила Мите: «Почему ты не приехал?!» А он ответил, что не собирается участвовать в «театрализованном представлении похорон», - рассказывает Людмила Туева. - Говорят, потом Митя все-таки однажды добрался до кладбища, посещал могилу мамы.

Позже единственный наследник продал мамину трехкомнатную квартиру на Большой Грузинской улице (см. «А еще был случай») и уехал из Москвы. Построил дом где-то на окраине Подмосковья. Женился в 45 лет. По слухам, супруга - француженка. У пары родился сын, который бывает у отца наездами.

В 2012 году Виноградов внезапно стал художником-авангардистом, пишет картины. Мы много раз пытались связаться с Дмитрием, но он нам не ответил.

Наследник звезды экрана стал художником и пишет абстрактные картины. Фото: © Gallerix

Наследник звезды экрана стал художником и пишет абстрактные картины. Фото: © Gallerix

- Митя, конечно, своеобразный человек, - резюмирует Людмила Туева. - Но одно я могу сказать точно: если бы Митя не любил маму, он никогда бы своего сына в ее честь Валентином не назвал.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Жаль, что ты не моя дочь»

Последний московский адрес Валентины Леонтьевой - Большая Грузинская улица, 39. Кирпичная 13-этажка была построена в 1980 году и в те времена считалась элитным домом. Здесь жили многие деятели искусства, спорта, науки, партийные работники. Бывшая квартира телеведущей - трешка на четвертом этаже площадью около 100 метров.

Пожалуй, самым известным соседом Тети Вали был актер Олег Борисов, он же главный герой - журналист в «Дайте жалобную книгу». На стене дома висит табличка, посвященная артисту. А вот Валентину Михайловну Леонтьеву, которая покинула многоэтажку без малого двадцать лет назад, здесь почти и не помнят.

В этом доме на Большой Грузинской улице телеведущая жила с 80-х годов.

В этом доме на Большой Грузинской улице телеведущая жила с 80-х годов.

Фото: Александр РОГОЗА

- Я слышала, что она здесь жила, да, - говорит консьержка. - Но с тех пор состав жильцов в доме очень сильно изменился. Многие квартиры по несколько раз перепроданы. Например, квартира Леонтьевой, насколько я знаю, как минимум дважды.

Однако нам удалось отыскать одну из соседок, которая телевизионную Тетю Валю еще застала. Женщине чуть за сорок.

- Я иногда встречала ее гуляющей во дворе. Тут неподалеку есть сквер, там Леонтьева периодически бывала. Я тогда ребенком была, но, конечно, видела ее по телевизору. Поэтому, хоть мы были и незнакомы, я с ней здоровалась. Тетя Валя приветливо улыбалась и здоровалась в ответ. Однажды она сказала: «Ты такая прекрасная девочка, жаль, что ты не моя дочь…» Почему она так сказала? Возможно, мечтала о большой семье? Я не знаю.

ТАЙНА СЕМЕЙНОГО ПРОКЛЯТИЯ

«Я просто захотел, чтобы они все умерли»

В одном из своих редких интервью Дмитрий Виноградов заявил, что наложил проклятие на своих ульяновских родственников и они начали умирать один за другим.

Почему он вообще ополчился на родню? Якобы был уверен, что у старшей сестры мамы и ее детей корыстные интересы. Судя по всему, считал, что после переезда в Новоселки маму «обработают» и она перепишет на ульяновских свою долю в квартире на Большой Грузинской. (По данным «КП», Дмитрий и Валентина Михайловна владели равными долями по 50%.)

«Им нужна была «бензоколоночка», чтобы купоны стричь», - заявил Виноградов на шоу «Пусть говорят». А потом разоткровенничался:

«Всякий, кто говорит плохо обо мне и моей матушке, рано или поздно с ним что-то происходит. Как-то я рассердился, а наутро мне позвонили и сказали, что два родственника ушли в лучший мир. Там была автокатастрофа. Более того, через год ушла сама Галя (племянница Леонтьевой, которая за ней ухаживала. - Авт.). Я просто захотел, чтобы они все умерли. И проклял их. Сказал, что это больное ульяновское колено не доживет. И они пошли как доминошки сыпаться».

По хронологии было так. Уже после смерти Валентины Леонтьевой в 2007-м трагически погибли муж и сын ее племянницы. Затем - сама племянница. В 2012-м - старшая сестра Валентины Михайловны Людмила.

Сама Валентина Михайловна, еще живя на Большой Грузинской, подозревала, что «в комнате Мити какая-то странная аура».

- Я однажды там ночевала! Причем на Митиной кровати, - рассказала «КП» Людмила Туева. - Его не было дома, а Валентина Михайловна попросила: «Ты не могла бы в этой комнате переночевать? А то, когда я закрываю там собаку, она начинает выть». В общем, она считала, что с комнатой что-то не так, и просила проверить. Я согласилась. Перекрестила комнату несколько раз и ничего этакого не почувствовала, ничего плохого мне не снилось.

- Вы верите, что проклятие Виноградова существует?

- Нет. Не верю. Просто совпадение - череда смертей.

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