Как живут российские топ-модели на Западе: мужья-миллиардеры, любовь к котикам и мечты о Голливуде

Ирина Шейк, Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долгие годы российские модели пользовались большой популярностью у кастинг-директоров по всему миру. Но весной прошлого года отношение к русским красавицам резко изменилось. Манекенщицы с российскими паспортами стали жаловаться на травлю в соцсетях и на кастингах. От именитых моделей, обычно держащихся подальше от политики, требовали четко обозначить свое отношение к России. Впрочем, спустя год индустрия моды начала оттаивать и наши красавицы вновь стали появляться на крупных показах. «Комсомолка» рассказывает, как сейчас идут дела у самых известных российских моделей, работающих за рубежом.

Саша Пивоварова

Поддержала Украину

Саша Пивоварова оказалась на мировом подиуме благодаря своему мужу - фотографу Игорю Вишнякову. Первый крупный контракт заключил с ней модный дом Prada, сделавший ее на рекордные шесть сезонов своим лицом. Несмотря на возраст (ей 38 лет), Пивоварова по-прежнему остается одной из самых востребованных моделей.

Саша Пивоварова. Фото: Patrick McMULLAN/Getty Images

Александра с мужем живут в Нью-Йорке, у них две дочери - Мия Айсис и София. После начала СВО манекенщица открыто высказалась против России, опубликовав на своей странице в соцсетях флаг Украины.

Евгения Володина

Изысканная бунтарка

В начале 2000-х Евгения была одной из самых востребованных моделей на мировых подиумах. Путевку в жизнь Володиной дала поездка в Нью-Йорк, где благодаря фотографу Стивену Мейзелу она получила прозвище Genia geniale (Гениальная Женя). Он же снял Евгению для обложки итальянского Vogue, после чего модель стали приглашать на свои показы Dior, Balmain, Givenchy, Jean-Paul Gaultier и др. Потом была громкая рекламная кампания для Gucci вместе с Натальей Водяновой. Том Форд, возглавлявший в тот момент модный дом, разглядел в Жене нечто особенное - внутренний бунт и изысканность.

Евгения Володина. Фото: Bryan BEDDER/Getty Images

Уже много лет Женя не выходит на подиум. Она вышла замуж и живет обычной жизнью в Италии, воспитывает сына и много путешествует по Европе. 38-летняя Володина активно ведет соцсети, делясь фотографиями из поездок и не комментируя политические треволнения. Рядом с сыном, который как две капли воды похож на мать, Женя больше похожа на его старшую сестру. Из мира моды модель до сих пор поддерживает дружбу с Наташей Поли и является крестной ее дочки.

Влада Рослякова

Невеста на выданье

Когда 16-летняя Лена из Омска только начинала свою модельную карьеру, в Париже ей посоветовали взять более запоминающееся имя. Девушка выбрала производное от имени своего отца Владимира, став для модного мира Владой Росляковой. Парижский Vogue назвал ее одной из лучших манекенщиц 2000-х, в портфолио модели более 400 появлений на обложках глянца.

Влада Рослякова. Фото: СОЦСЕТИ

В 2015 году, осознав, что свет клином на моде не сошелся, Влада решила заняться актерским мастерством и пошла учиться в лучшие актерские школы Нью-Йорка. С тех пор этот город стал для нее вторым домом. Сейчас за спиной Влады съемки в пяти короткометражках, участие в театральных постановках, а в планах - покорение Бродвея и Голливуда.

- Я продолжаю работать моделью, но гораздо меньше, чем раньше, - призналась в одном интервью Влада. - К счастью, мне на хлеб с маслом хватает, хоть я больше не снимаюсь для рекламных плакатов, которые висели бы по всему миру.

Кроме актерской карьеры, 36-летняя Рослякова занимается для своего удовольствия вокалом, растит кота по кличке Юрий и регулярно посещает православную церковь в Нью-Йорке.

- Я была замужем очень давно, а в 2020 году мне сделали предложение, но до свадьбы у нас так и не дошло: все очень быстро закончилось. Поэтому сейчас у меня пока статус Single cat lady (одинокая девушка с котом. - Ред.), - шутит супермодель.

Наташа Поли

20 лет счастья

Наталья Полевщикова, больше известная как Наташа Поли, крайне редко радует своих поклонников выходом на подиум. В основном 38-летняя блондинка посещает показы в качестве гостьи. К этому обязывает ее статус супруги голландского миллионера. С Петером Беккером они вместе уже 20 лет. Их браку предсказывали скорый крах, ведь на момент знакомства Наташе было всего 18 лет, а Петеру - 34 года. Бурный роман завершился грандиозной свадьбой, а еще через два года у них родилась дочь Александра Кристина, а в 2019-м - сын Эдриан.

Наташа Поли. Фото: Dave BEDROSIAN/Global Look Press

Сейчас Поли регулярно появляется на красных дорожках, участвует в рекламных кампаниях модных домов и иногда выходит на подиум. В середине июня во Флоренции модель продефилировала в рамках одного из самых масштабных фешен-показов, посвященного иконам подиума.

Анна Вьялицына

Мать-одиночка

Анна выбрала себе псевдоним Anne V и за несколько лет дослужилась до «ангела» бельевой марки Victoria s Secret. Манекенщица крутила роман с лидером группы Maroon 5 Адамом Левином, а также миллионером, бывшим вице-президентом Yahoo Адамом Кэханом. От последнего Анна в 2015 году родила дочку Аляску.

Анна Вьялицына. Фото: Kevin KANE/Getty Images

Вьялицына на несколько лет ушла из мира моды. Но в 2021 году союз распался. Пошли слухи, что во время пандемии Анна выживала на пособие по безработице. Однако нашлись такие, кто припомнил, что у модели есть квартира в Нью-Йорке стоимостью $3 млн и $2,6 млн сбережений. Это не помешало 37-летней Анне подать в суд с требованием заставить бывшего гражданского супруга платить больше алиментов.

Ирина Шейк

Поклонница оливье

Сразу после начала СВО Ирина предпочла временно залечь на дно: ее не было видно ни на одном крупном показе. Одни утверждали, что Шейк добровольно отказалась от дефиле из-за русофобских настроений, а другие настаивали, что Ирина просто хочет наладить семейную жизнь с бывшим возлюбленным, актером Брэдли Купером.

В своих интервью Ирина постоянно подчеркивает, что она обожает русскую кухню и русские традиции. Опубликовав в соцсетях фото оливье и приписав «Russianzzz on Wednesday» («Русский по средам»), Ирина получила порцию оскорблений в комментариях. Ее англоязычные подписчики решили, что она с умыслом сделала акцент на букве Z и тем самым поддержала специальную военную операцию.

Однако скоро все забылось. Уже осенью Ирина Шейк вновь стала неотъемлемой звездой всех топовых показов. Чего стоит только ее выход на показе Schiaparelli в черном платье в пол, декорированном огромной головой льва. Не меньше шума наделало ее появление на красной ковровой дорожке на Каннском кинофестивале. Модель была в длинной обтягивающей кожаной юбке и кожаном топе, состоящем только из двух узких полос, едва скрывающих грудь.

Наталья Водянова

Брак с богатым наследником

Как и Ирина Шейк, Наталья Водянова предпочла воздержаться от посещения показов моды в Париже и светских мероприятий в начале прошлого года. Модель, уже много лет занимающаяся благотворительностью, высказалась в поддержку всех матерей и детей и пообещала оказать помощь всем нуждающимся. Многие ждали ее выхода на Неделе моды в Париже сначала весной прошлого года, а затем осенью, но ни в качестве модели, ни как зритель Наталья так и не появилась. Весной 2022-го Водянова даже не посетила открытие самого большого европейского бутика Dior, несмотря на то что модный дом фактически принадлежит семье ее супруга Антуана Арно, сына основателя компании LVMH.

На фоне затворничества, которое длилось почти восемь месяцев, поползли слухи, что Водянова беременна в шестой раз. Но в октябре прошлого года она приехала на вечеринку, организованную в честь выхода книги главного редактора британского Vogue, и никакого округлившегося живота у модели не заметили.

В этом году Наталья стала появляться на публике чаще: выход в свет на Неделях моды в Париже, показ первой коллекции музыканта Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton. В середине июня Водянова вышла в качестве модели на показе британского Vogue во Флоренции, а затем - на показе Jean-Paul Gaultier.

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