Юнна Мориц: Фашистами Европа удавилась, а мы удавку эту в хлам порвали!

Поэтесса Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
Смешно сказать, Европа удавилась
Америкой, висит в её удавке.
Спасёт Россию – только Божья милость:
Не влезть в удавку – по своей заявке!
От страха не сплотиться с грубой силой,
Которая – как слон в посудной лавке,
Спаси Россию, Господи, помилуй:
Пускай не хватит места нам в удавке!
Пускай в удавку нас не примут, Боже,
Пускай откажут в праве на удавку,
Когда Россия западу предложит
Её принять, подав свою заявку!
Пускай откажут нам в подобной чести,
Перечисляя наши бородавки!..
Не дай Господь висеть с Европой вместе,
Признав законным Право на Удавки!
Задаром не даётся Божья милость,
Об этом память наша – не в провале:
Фашистами Европа удавилась,
А мы удавку эту в хлам порвали!
Юнна Мориц.
* * *
Великая Поэтесса Юнна Мориц только посетителям и политическому обозревателю сайта KP.RU Александру Гамову раскрыла волшебный смысл своего стихотворения - предупреждения
…- Юнна Петровна, вот мы удавку эту европейскую в хлам порвали… Значит, она на России все же была?
- Эта удавка, Саша, была, когда европейский запад – роддом гитлерячьего нацизма! – объявил нам войну 22 июня 1941 года. Мы порвали эту удавку в хлам, разгромив победно лавину гитлерячьих войск европейского нацизма.
Эта удавка оказалась на горле страны (и тогда), когда путём измен, под видом перемен, власть горбельциных мечтала, чтобы нас приняли в эту удавку «западной цивилизации».
Эта власть подала все заявки во все удавки запада.
Нас приняли во все удавки, Россия за это платила и платит деньги.
Мы 18 лет потратили на вход в удавку ВТО, в результате нам удавили все рынки, надев на Россию удавку санкций.
- А она, эта же удавка или такая же, не может снова оказаться на горле страны? Юнна Петровна, что нужно для того, чтобы этого не случилось?
- Ответ на этот вопрос, Саша, - это стихотворение – молитва:
«Спаси Россию, Господи, помилуй:
Пускай не хватит места нам в удавке!»
«Спасёт Россию – только Божья милость:
Не влезть в удавку по своей заявке!»
Мечтая влезть во все удавки «западной цивилизации», в том числе в удавку партнёрства России с НАТО, мы получили удавку войны, которую западные члены НАТО сейчас объявили России.
Эту удавку Россия должна победно «порвать в хлам», разгромив лавину гитлерячьего нацизма, как на Великой Отечественной войне.
- Спасибо вам за эти стихи - предупреждение, стихи - объяснение.
Смешно сказать, Европа удавилась
Америкой, висит в её удавке…