Юнна Мориц: Фашистами Европа удавилась, а мы удавку эту в хлам порвали!

Поэтесса Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

Смешно сказать, Европа удавилась

Америкой, висит в её удавке.

Спасёт Россию – только Божья милость:

Не влезть в удавку – по своей заявке!

От страха не сплотиться с грубой силой,

Которая – как слон в посудной лавке,

Спаси Россию, Господи, помилуй:

Пускай не хватит места нам в удавке!

Пускай в удавку нас не примут, Боже,

Пускай откажут в праве на удавку,

Когда Россия западу предложит

Её принять, подав свою заявку!

Пускай откажут нам в подобной чести,

Перечисляя наши бородавки!..

Не дай Господь висеть с Европой вместе,

Признав законным Право на Удавки!

Задаром не даётся Божья милость,

Об этом память наша – не в провале:

Фашистами Европа удавилась,

А мы удавку эту в хлам порвали!

Юнна Мориц.

* * *

Великая Поэтесса Юнна Мориц только посетителям и политическому обозревателю сайта KP.RU Александру Гамову раскрыла волшебный смысл своего стихотворения - предупреждения

…- Юнна Петровна, вот мы удавку эту европейскую в хлам порвали… Значит, она на России все же была?

- Эта удавка, Саша, была, когда европейский запад – роддом гитлерячьего нацизма! – объявил нам войну 22 июня 1941 года. Мы порвали эту удавку в хлам, разгромив победно лавину гитлерячьих войск европейского нацизма.

Эта удавка оказалась на горле страны (и тогда), когда путём измен, под видом перемен, власть горбельциных мечтала, чтобы нас приняли в эту удавку «западной цивилизации».

Эта власть подала все заявки во все удавки запада.

Нас приняли во все удавки, Россия за это платила и платит деньги.

Мы 18 лет потратили на вход в удавку ВТО, в результате нам удавили все рынки, надев на Россию удавку санкций.

- А она, эта же удавка или такая же, не может снова оказаться на горле страны? Юнна Петровна, что нужно для того, чтобы этого не случилось?

- Ответ на этот вопрос, Саша, - это стихотворение – молитва:

«Спаси Россию, Господи, помилуй:

Пускай не хватит места нам в удавке!»

«Спасёт Россию – только Божья милость:

Не влезть в удавку по своей заявке!»

Мечтая влезть во все удавки «западной цивилизации», в том числе в удавку партнёрства России с НАТО, мы получили удавку войны, которую западные члены НАТО сейчас объявили России.

Эту удавку Россия должна победно «порвать в хлам», разгромив лавину гитлерячьего нацизма, как на Великой Отечественной войне.

- Спасибо вам за эти стихи - предупреждение, стихи - объяснение.

Смешно сказать, Европа удавилась

Америкой, висит в её удавке…