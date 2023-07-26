ФСБ России ликвидировала в Шатуре украинскую нарколабораторию

В нарколаборатории сотрудники ФСБ России изъяли 57 кг наркотического средства. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России на территории Шатуры Московской области провели операцию по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории. В ней граждане Украины производили особо крупные партии синтетических наркотиков.

- Была получена информация о том, что через Интернет на территории Московской области организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины. Предпринятыми мерами установлены активные участники ОПГ - уроженцы Украины, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности, — прокомментировали кадры задержания иностранцев в ФСБ России.

В нарколаборатории сотрудники ФСБ России изъяли 57 кг наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ.

В отношении двух задержанных украинцев возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Им грозит пожизненное лишение свободы. Они ждут окончания следствия и суда под стражей в СИЗО.

Оперативники выявляют покупателей и продавцов запрещенных веществ, а также проверяют задержанных на причастность к функционированию иных подпольных нарколабораторий.

Отметим, что в прошлом году в Московской области сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли деятельность целой группы украинских граждан, которые занимались промышленным производством и оптовым сбытом синтетических наркотиков. Было установлено, что сеть подпольных производств были созданы на средства украинских граждан, а их деятельность и доходы контролировались Службой безопасности Украины (как и работа украинских проституток в России). Задержанные украинцы рассказали, что давали согласие украинским наркобаронам работать в подпольных нарколабораториях по производству метилэфедрона вахтовым методом. За неделю работы им платили тысячу долларов США.

КСТАТИ

Подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков граждане Украины стали активно открывать в России еще в 2015 году. Некоторые наркодилеры, которых тогда задерживали в Подмосковье даже признавались, что вынуждены заниматься таким бизнесом, так как находятся под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) и отчисляют средства националистическим бригадам на карательную операцию на Донбассе.

Кстати, несколько лет назад структуры Джорджа Сороса с помощью грантов, американо-украинских фондов стали активно развивать в самостийной и незалежной через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заместительную терапию для наркоманов. Под видом борьбы с ВИЧ заботливые заокеанские друзья построили на Украине линии, которые производят сильнейший синтетический наркотик - метадон. Таблеточки эти раздают и сегодня бесплатно в специальных пунктах украинским наркоманам, которые берут таблетки и продают их украинским школьникам. А на вырученные деньги покупают героин.

Любопытно, что эту заместительную терапию ВОЗ при помощи семьи Сороса продвигает не только на Украине. Все больше в государственную схему распространения бесплатных наркотиков втягивают другие бывшие республики СССР: Латвию, Литву, Эстонию, Грузию, Киргизию, Молдавию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан и Таджикистан. Сил и мудрости отказаться от такой «помощи» хватило только руководству России, Узбекистана и Туркменистана.