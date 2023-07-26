Киевский режим тонет в повальной лжи: о чем Украина нагло врет в глаза союзникам

Автомобиль на участке трассы "Мариуполь - Бердянск". На Украине, тем временем, до сих пор существует горсовет Мариуполя с бюджетом в 9 миллиардов гривен. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Это, конечно, никакое не открытие, об этом уже написано десятки, если не сотни раз, но все же главная характеризующая его черта украинства – это повальная ложь и обман во всем. И речь не только о Зеленском и его своре, которые возглавляют нынешний нацистский режим. Речь о том, что исповедующие украинство не просто не могут говорить правду, а они и неправду воспринимают, как нечто нормальное и само собой разумеющееся.

- Последний ракетный удар по одному из портов Одесской области, вблизи границ с Румынией подтвердил распространяемую информацию о том, что на складах в порту под прикрытием "зерновой сделки" хранилось поставляемое западное вооружение. То есть, через морские порты в Украину заходило вооружение, которое передавалось раньше анонсированной поставки в рамках военной помощи, - пишет один из относительно вменяемых проукраинских, но вроде бы не "прозеленских" каналов. - И чудовищная ошибка украинского командования состоит как раз в том, что они не озаботились тем, чтобы вывести вооружение за пределы морских портов заранее. Таким образом, последние ракетные удары нанесли весомый ущерб по поставленной Западом технике и боеприпасам, которые хранились на складах в порту на реке Дунай.

Понимаете, чем он возмущается, что для него неприемлемо? Не сам по себе факт обмана, что под прикрытием "гуманитарки" обманом завозили вооружение и боеприпасы. Это для него нормально. А вот что не успели вывезти, недообманули, и в результате обман вскрылся – вот это и есть, по мнению автора, лютейший зашквар.

Ладно, обман России можно хоть как-то обосновать, например, военной хитростью. Но с партнерами и союзниками поступать так же, наверное, не самое приличное занятие. Но и тут тоже нет никаких табу. Бывший мэр Мариуполя (для Киева – действующий) Вадим Бойченко отправился в Великобританию для привлечения инвестиций в город. В Какой? Да в Мариуполь же! Это вы удивляетесь, потому что Мариуполь уже год с хвостиком, как в России, там совсем другие люди сидят в администрации, И вся Россия отстраивает город заново. А Бойченко деньги по миру собирает на восстановлени5е города, к которому не имеет никакого отношения, и доступа также. Недавно вот даже якобы закупил для бесплатных кабинетов стоматологии в Мариуполе медоборудования на 6 млн гривен. Излишне говорить, что Мариуполь и Бойченко давно уже не совпадают даже географически.

Лохи эти британцы, хавают всю лапшу, что им навешивают на уши, и добавки просят.

Но с не меньшей увлеченностью свои на Украине обманывают своих. Что надо делать в условиях военных действий, когда приближается линия соприкосновения? Правильно – менять покрытие на дорогах! Вот и в Днепропетровской области объявили тендер на ремонт дорог. На 865 млн гривен. Без сомнения, победитель найдется и денежки освоит. А дороги… что дорогие? Кому непонятно, объяснят, что русские разбомбили и весь ремонт – фьють, в трубу.

Впрочем, это все такие мелочи по сравнению с тем, что на Украине, как оказалось, до сих пор существует горсовет Мариуполя и его бюджет, как открыл для себя один из украинских блогеров-бандеровцев, в 9 млрд гривен. Более того, принята даже официальная программа социально-экономического развития Мариуполя, которая на текущий год составляет 2 млрд 257 млн гривен (порядка 5 млрд рублей, даже немного больше). И это уже не сплетни. Право слово, с таким же эффектом властям Украины можно было тратить деньги на прокладку ирригационных каналов на Марсе. А ведь кто-то все эти средства осваивает. И не надо думать, что это только Бойченко, или что Бойченко в этом процессе главный выгодоприобретатель.

Представляете, как обидно сейчас бывшему министру культуры Незалежной Ткаченко, которого заклевали за какое-то кино, требовавшее 33 миллиона гривен? А бывшему военкому Одессы, присевшему за скромную виллу в Испании (по сравнению с купленной министром обороны Резниковым в Каннах)?

Обман – основа украинства. Начиная с особой, отдельной от всеобщей "истории Украины" и "кристаллизации исключительной нации" и до формирования нынешней русофобской идеологии вместе с бытовым надувательством. Мысль, что обманом они в реальности только лишь усложняют себе жизнь, в головы украинствующим не приходит. Потому что вслед за ее принятием обрушится вся несущая конструкция украинства.

Еще и по этой причине договариваться с ними не о чем.

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