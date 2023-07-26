Пытки, похищения и загадочные смерти православных на Украине: что творит Киев с УПЦ

Наши дипломаты собрали в одном документе огромное количество фактов, цифр и свидетельств того, что творит Киев с УПЦ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте МИД России опубликован доклад «О противоправных действиях украинских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан».

Объемный документ состоит из семи разделов, в которых рассказывается о действиях украинских спецслужб и силовых структур, направленных против УПЦ, о захватах храмов УПЦ и незаконной перерегистрации общин, а также о риторике ненависти, немотивированной агрессии и насилии по отношению к духовенству и верующим УПЦ.

В докладе представлены собранные из различных источников цифры, факты и обстоятельства творящегося на Украине политического произвола и правового беспредела. Кроме того, описывается реакция международных правозащитных организаций на грубейшее системное нарушение киевским режимом прав православных христиан.

- Помимо многочисленных случаев арестов епископов и клириков УПЦ, имеются факты исчезновений и похищений духовенства, свидетельства об их пытках и избиениях, а также – смерти при крайне неясных, невыясненных обстоятельствах, - говорится в документе. - Несмотря на массовость обысков, охвативших все епархии УПЦ, предъявлявшиеся общественности улики сводились к богословской, богослужебной и исторической литературе на русском языке либо к подложным агитационным листовкам. В некоторых случаях материалы подбрасывались в присутствии жертв.

К примеру, 23 ноября 2022 года в ходе обыска в Корецком монастыре сотрудники СБУ якобы обнаружили листовки с вырванными из контекста фрагментами разных проповедей Патриарха Кирилла, провокационным образом подобранных так, чтобы сформулировать призыв к отказу от суверенности Украины. При этом, по сообщению очевидцев, «листовки нашли на сыром неотапливаемом чердаке, где все, что там лежит – книги или бумага – сразу отсыревает, покрывается грибком, а эти листовочки были новенькие и сухие».

Что же касается международных структур, включая самые авторитетные в лице ООН и ее руководства, то, как отметили в нашем МИДе, пока они не выступали с недвусмысленным осуждением нарушений киевским режимом своих международно-правовых обязательств в области прав человека и совершенных им преступлений.

- Фактически до Киева доводятся сигналы о полной безнаказанности. Немногие критические замечания впоследствии даже отзываются и редактируются их авторами, как это было с докладом НПО «Международная амнистия», — подчеркивается в представленном докладе.

Замалчивают информацию о преступлениях Киева и те, кто сами себя называют главными защитниками свободы вероисповедания. То есть США. На уровне Комиссии конгресса по международной религиозной свободе и Госдепартамента США, как известно, регулярно выпускаются доклады о нарушениях прав верующих в мире. Однако, за все время гонений православных верующих на Украине американские власти ни разу не выступили с критикой разрушительной церковной политики Владимира Зеленского.

- Тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных, — резюмировали в МИД РФ.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте министерства иностранных дел России.