Михаил Дегтярев: «Мы с первых дней поддержали нашего президента»

Регион взял шефство над Дебальцево в мае 2022 года. Фото: правительство Хабаровского края

Оказание помощи подшефным районам Донбасса – задача, поставленная президентом России для регионов Дальнего Востока. Хабаровский край оперативно включился в эту работу, сделав процесс восстановления города Дебальцево полностью прозрачным и регламентированным. Власти региона фактически относятся к подшефному району, как к еще одному муниципалитету края, стремясь максимально оказать ему помощь и поддержку.

Накануне губернатор Михаил Дегтярев в очередной раз побывал в Дебальцево, где лично осмотрел ход восстановительных работ.

- Мы с первых дней поддержали нашего президента, зная, как тяжело здесь всем, кто долго ждал возвращения. Своей миссией мы видим, в первую очередь, восстановление социальной инфраструктуры в Дебальцево, - подчеркнул Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Шефство над Дебальцево Хабаровский край взял с мае 2022 года, и за этот небольшой период удалось сделать уже очень многое. Особенно, это касается инфраструктуры детства. Полностью был восстановлен детский сад «Ладушки», центр детского творчества, в пригодное для посещений состояние привели детскую и взрослую библиотеки. Кроме того, при поддержке Хабаровского края было переложены десятки километров дорожного полотна.

Сегодня на подшефной территории продолжается капитальный ремонт здания школы на 280 места, а также ведутся работы по благоустройству территории детского сада «Звездочка», вмещающего 180 детей.

- Вместе с главой Дебальцево посмотрели объекты, видим, что работа продолжается и в школе, и в детском саду. Мы чувствуем свою ответственность, ведь теперь мы – одна страна, и один из регионов страны серьезно пострадал. В детском саду, ремонт которого был закончен в прошлом году, количество детей увеличилось вдвое. Мы не снижаем, а, наоборот, увеличиваем количество детей, которые за счет Хабаровского края отдыхают на Кубанском побережье. Процесс идет, жизнь восстанавливается, - отметил губернатор.

Как заявил глава региона, планы работ на следующий год уже утверждены. Так, в 2024 году власти Хабаровского края готовятся к ремонту двух школ и ряда спортивных объектов. В частности, одной из приоритетных задач остается завершение и сдача в эксплуатацию спортивного комплекса «Локомотив», получившего серьезные повреждения во время обстрелов. Возведение другой спортивной площадки, которая по решению жителей Дебальцево, будет носить название «Амур», также близится к завершению.

Качество работы подрядных организаций в ходе проверки не вызвало нареканий со стороны делегации правительства Хабаровского края. Отдельным приятным фактом для Михаила Дегтярева стало участие в восстановлении родного города местных жителей.

Ключевые вопросы текущего и дальнейшего восстановления Михаил Дегтярев обсудил во время рабочей встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который прибыл в Дебальцево из Донецка.

- Вспоминаю 2018 год и ваше вступление в должность главы ДНР. С тех пор многое изменилось. Донбасс стал частью России, и мы видим, что мир вокруг серьезно меняется. Теперь вы - глава крупного российского региона, - обратился губернатор к главе ДНР.

В свою очередь, Денис Пушилин в лице выразил благодарность всему Хабаровскому краю за гуманитарную помощь и за вклад в социальное развитие подшефной территории.

- Уверен, что мы будем продолжать сотрудничать и выстраивать долгосрочные отношения. Ведь ваша помощь в возрождении территории Донбасса – это то, что останется нашим людям на многие десятилетия, - подчеркнул глава ДНР.

Именно с целью налаживания крепких и долгих отношений, Михаил Дегтярев пригласил делегацию Донецкой республики вместе с представителями Дебальцево посетить Хабаровский край.