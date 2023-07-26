Шойгу возложил цветы к Монументам Освобождения в Пхеньяне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии возложения цветов к монументу Освобождения в Пхеньяне. Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.

- Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой, - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, откуда открывается панорамный вид на весь город.

Ранее глава российского оборонного ведомства возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в самом центре столицы КНДР. Там же российская делегация могла ознакомиться с экспозицией в музее Революции.