Спецназ Росгвардии нашел крупные тайники с оружием украинских диверсантов в ДНР

Фото: Росгвардия РФ

Военнослужащие подразделений спецназа Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки выявили в Донецкой Народной Республике сразу шесть тайников украинских националистов.

Они находились в разных населенных пунктах и были специально оставлены отступающими националистами для продолжения диверсионной деятельности.

- Обнаруженные взрывоопасные предметы и оружие могли быть использованы националистами при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей, - подчеркнули в Росгвардии.

Из тщательно замаскированных шести схронов были изъяты: 12,7-мм пулемет ДШК, переносной зенитный ракетный комплекс, 3 гранатомета и 48 выстрелов к ним, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат, пистолет Макарова и более 15 тысяч патронов.

Отметим, что это не первая такая находка в этом месяце. За последние дни на территории ДНР спецназ Росгвардии из тайников украинских националистов изъял 50 000 боеприпасов, 16 стволов, 10 гранатометов и 370 выстрелов к ним, 589 снарядов различного калибра, 38 мин, 279 гранат, 2 огнемета, более 37 кг взрывчатых веществ и 2 самодельных взрывных устройства.