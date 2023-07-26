Хронические опоздания хотят приравнять к реальному заболеванию: что такое «слепота во времени» и как с ней бороться

Ученые пытаются найти оправдание людям, которые постоянно не успевают на встречи – это может быть связано с СДВГ или другими проблемами психического здоровья Фото: Shutterstock

Думаете, что хронически опаздывать – это просто грубо или неудобно? Конечно, это ведь всех бесит, кроме тех, кто опять пришел невовремя. Но ряд медицинских экспертов считают, что это синдром, свидетельствующий о психических проблемах (опаздывальщики напряглись…)

Началось все с того, что американские пользователи высмеяли молодую девушку, которая в тик-токе жалостливо рассказывала о том, что у нее «слепота во времени», из-за чего она постоянно везде опаздывает. Поэтому работодатели и знакомые должны «понять и простить». Нет, даже не просто понять, а приспособиться вот к такой ее особенности.

Девушка объяснила, что совершенно не умеет понять, сколько времени займет дорога, то или иное дело. И назвала это синдромом «слепоты во времени», на что ей тут же ответил реально слепой человек: «Я слепой, но везде прихожу вовремя, ведь есть будильники и напоминалки».

В общем, девушку не поняли. А зря.

Психологи и другие эксперты признают, что «слепота во времени» является реальным состоянием. И для людей, у которых она есть, выполнение повседневных задач может быть очень тяжелым делом. Эксперты связывают это состояние с синдромом дефицита внимания (то есть гиперактивностью) или другими проблемами психического здоровья:

- «Слепота во времени» — это трудности с восприятием времени, того, сколько времени прошло, сколько времени потребуется, чтобы что-то сделать, - объясняет психотерапевт, специализирующийся на СДВГ, Стефани Саркис. - Это реальная вещь, мы уже давно ее исследуем. И может она проявляться не только у людей с СДВГ, но и у любого человека с депрессией, тревогой, биполярным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством или другими психическими расстройствами.

Симптомы: неспособность встречаться с людьми вовремя или придерживаться расписания, неоднократные срывы сроков, чрезмерная мечтательность, чувство поглощенности задачей или ощущение, что все остальное не имеет значение.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ

Эксперты и пользователи соцсетей, которые страдают этим синдромом, дают рекомендации:

* Развешивать везде напоминания о встрече или деле, которое необходимо сделать: «это поможет вернуться в реальный мир».

* Расставьте везде реальные будильники, или повесьте часы с циферблатом на стены: аналоговые часы могут быть лучше, чем цифровые, на них реально видно, сколько уже прошло времени и сколько осталось до встречи.

* Ставьте напоминалки в телефоне и как можно чаще менять на них рингтоны, чтобы мозг не привыкал к одному и тому же звуку.

* Высыпайтесь! Нехватка сна усугубляет проблему.

* Если понимаете, что ничего не помогает, обратить к врачу: некоторые методы лечения и лекарства могут помочь людям, если они борются с СДВГ, а тем более депрессией.

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