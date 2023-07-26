Когда у импульсивности есть диагноз: Эксперты рассказали, откуда берется СДВГ, и как с ним жить

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Фото: shutterstock.com

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это нарушение неврологического развития. Оно встречается у 10% детей. Как проявляется СДВГ? Почему он возникает и зависит ли от воспитания? Кто может его диагностировать? Как можно помочь ребенку с СДВГ. Об всем этом и многом мы поговорили с экспертами Фонда «Обнажённые сердца» клиническим психологом Татьяной Морозовой неврологом Святославом Довбней.

Что такое СДВГ?

СДВГ — это нарушение неврологического развития. Проявляться СДВГ может целым комплексом симптомов, связанных с трудностями удержания внимания, концентрацией на учебных и рабочих задачах, импульсивностью, избыточной двигательной активностью и т. д. При этом симптомы СДВГ у разных людей отличаются: у кого-то более выражен дефицит внимания, у других – гиперактивность и трудности в регуляции эмоций. Принято выделять три подтипа синдрома: 1) первый связан с проблемами внимания 2) второй - с гиперактивностью и импульсивностью 3) третий подтип сочетает то и другое. Симптомы СДВГ возникают в раннем детстве и в некоторых случаях поставить диагноз можно с уже начиная с 3 лет.

В дошкольном возрасте СДВГ проявляется следующими симптомами:

Двигательное беспокойство, неусидчивость

Нарушение устойчивости внимания, забывчивость (ребенку с СДВГ трудно на чем-то сконцентрироваться даже в течение 5 минут, его может быть сложно успокоить и уложить спать, у него могут быть проблемы с дневным сном)

Нетерпеливость (трудно ждать своей очереди)

Отсутствие страха перед потенциальными опасностями

Импульсивность

Энергичная и нередко деструктивная игра

Требовательность, упрямство, иногда склонность к спорам и вызывающему поведению

Задержка в различных областях развития (двигательной, речевой)

Избыточные приступы гнева, истерики

Трудности с освоением навыков самообслуживания, требующих адаптивности и внимательности (например, завязывание шнурков, застегивание пуговиц и тп)

Трудности с адаптацией к новым людям и среде (привыкание к няне идет медленно и трудно, ребенок переходит из одного детского сада в другой, так как воспитатели не могут с ним справиться)

Кто может поставить диагноз СДВГ?

СДВГ - это поведенческий диагноз, это означает что его нельзя определить, сделав анализ или какое-либо инструментальное исследование (ЭКГ, КТ или МРТ). СДВГ нельзя диагностировать онлайн. Если вы подозреваете, что у вашего ребенка гиперактивность или дефицит внимания, обратитесь к опытному специалисту, это может быть, например, психолог, который проведет наблюдение и интервью с родителями и ребенком, сделает серию тестов и, если необходимо, направит вас на консультацию к медицинским специалистам – психиатрам и неврологам. Перед визитом к психологу стоит проконсультироваться с педагогами в детском саду / школе, чтобы собрать информацию об особенностях поведения ребенка на занятиях и возможных трудностях в обучении.

Виноваты гаджеты? Сладкое?

Использование гаджетов не может спровоцировать СДВГ, так как это врожденное нарушение. Однако способность детей концентрироваться на задаче действительно ухудшается, если их экранное время не ограничено и составляет больше двух часов в день.

Еще один миф, что чрезмерное потребление сахара и сахаросодержащих продуктов напитков может привести к развитию СДВГ. Кстати, в ходе одного из экспериментов было установлено, что большое влияние на поведение детей оказывают предубеждения взрослых. Детям давали плацебо, но их родители не знали об этом и были уверены, что они получают большие дозы сахарозы, и в результате замечали гиперактивность там, где ее на самом деле не было.

СДВГ вызван комбинированным воздействием разных генетических факторов и факторов риска окружающей среды. К фактора риска относятся: гипертония матери, преэкламсия, высокие дозы парацетомола во время беременности, недоношенность. Большая концентрация газов, например, оксида азота, который выделяется автомобилями во время долгого стояния в пробках, при попадании в организм беременной женщины может повышать риск развития СДВГ.

С какими трудностями сталкиваются люди с СДВГ?

Согласно исследованиям, у людей с СДВГ в 4 раза больше шансов иметь высокий уровень эмоциональных проблем и проблем с поведением и в 3 раза выше вероятность иметь серьезные проблемы со сверстниками. Многие люди с СДВГ сталкиваются с серьезными проблемами в семейной жизни, дружбе, обучении в классе и досуге. У них также гораздо чаще отмечаются нарушения способности управлять своей реакцией на новые или стрессовые события. Дети с СДВГ в 2,4 раза чаще подвергаются буллингу. Долгосрочное исследование показало, что у людей с СДВГ занятость на 12% ниже и доход на 34% ниже по сравнению с лицами, не страдающими СДВГ. Вероятность остаться без работы у взрослых людей с СДВГ выше на 40%

Кроме того, у людей с СДВГ риск случайных физических травм на 40–50% выше, риск попадания в серьезные транспортные происшествия почти на 50% выше, у них в 3 раза больше шансов иметь никотиновую зависимость, а 50% больше шансов получить зависимость, связанную с употреблением наркотиков или алкоголя.

Есть ли шанс избежать эти ужасных последствий? Можно ли помочь детям, подросткам, взрослым с СДВГ?

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности могут жить полноценной и продуктивной жизнью, особенно если они вовремя прошли терапию и продолжают наблюдаться у специалиста. Медикаментозное лечение при СДВГ назначается далеко не всегда. До шести лет и вовсе рекомендуются только поведенческие стратегии вмешательства.

Чтобы помощь ребенку была успешной, необходимо привлекать разных специалистов: психологов, педагогов, неврологов, психиатров.

Методы помощи выбираются в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и его специфических трудностей. Хорошие результаты показывает комплексный подход, сочетающий обучающие программы для родителей и педагогов, а также поведенческие подходы для развития новых навыков и поддержки позитивного поведения. Все это можно использовать сразу после постановки диагноза у самых младших детей.

Если ребенок с СДВГ получают комплексную программу поддержки, он может быть действительно успешен в достижении своего максимального потенциала. Многие известные люди С СДВГ смогли достичь больших успехов в самых разных областях. Вот лишь некоторые примеры: пловец Майл Фелпс, повар, ресторатор, телеведущий Джейми Оливер, певец Джастин Тимберлейк и многоие другие.

Для взрослых людей с СДВГ также может быть полезна медикаментозная поддержка, которую может назначить только врач. Наиболее часто используемые вещества для медикаментозной поддержки пациентов с СДВГ в США и Европе в России запрещены законом как психостимуляторы. Таким образом, для медикаментозной терапии в России доступен лишь один препарат из группы ингибиторов обратного захвата норадреналина, но его эффективность несколько ниже, и он весьма дорогой. Возможно из-за этого в России получило широкое распространение лечение СДВГ препаратами, не имеющими доказанной эффективности - ноотропами, успокаивающими и транквилизирующими препаратами, высокими дозами витаминов и т.п.

Исследования показывают, что наилучшие результаты достигаются при сочетании медикаментозной терапии и когнитивно-поведенческих стратегий, в рамках которой пациенты работают с терапевтом, чтобы понять взаимодействие между своими мыслями, чувствами и действиями, а также узнают навыки, которые позволяют им справиться с проблемами.

Если вас заинтересовала тема СДВГ, рекомендуем новый сезон подкаста Фонда «Обнажённые сердца» - «Инклюзия и жизнь» (создан при поддержке Фонда президентских грантов). В 8 эпизодах эксперты Фонда «Обнажённые сердца», а также психиатр Анна Портнова, педиатр Сергей Бутрий и многие другие обсудили мифы и факты вокруг этого нарушения, причины возникновения, диагностику, методы лечения и личный опыт людей с СДВГ.

Прослушать их можно на платформах Apple Podcast, Яндекс. Музыка, Youtube, Castbox, Сберзвук.