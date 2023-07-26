Захарова жестко ответила на слова США о пользе украинского конфликта для экономики: «Для всех это несчастье, но не для их правительства»

Свой еженедельный брифинг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала с темы, которую она назвала «поистине международно-глобальной». Фото: Андрей Минаев

Свой еженедельный брифинг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала с темы, которую она назвала «поистине международно-глобальной».

- Второй саммит «Россия-Африка» вот-вот начнется… Стержневая идея предстоящего мероприятия заключается в готовности России всемерно содействовать укреплению суверенитета африканских стран и защите принципа их суверенного равенства, - заявила Захарова.

Приводим самые интересные и эмоциональные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

Что важного произойдет «на полях» открывающегося в четверг второго саммита «Россия-Африка»

- На полях саммита состоятся экономический и гуманитарный форумы «Россия-Африка». Программа включает более 40 тематических сессий в ключевых сферах наших отношений со странами континента. По сравнению с сочинским форматом, напомню, что первый саммит «Россия-Африка» прошел в 2019 году, на этот раз значительно расширена гуманитарная составляющая мероприятия. В повестке обсуждение сотрудничества в области образования, подготовки кадров, здравоохранения, науки, культуры, СМИ, спорта и молодежных обменов. В рамках форума также будет представлена масштабная выставочная экспозиция с участием африканских партнеров.

О вопросе, который Захарова задала американцам

- У меня вопрос к простым американцам: чем украинские беспилотные аппараты, которые направляются на жилые дома, на офисные центры, на объекты гражданской инфраструктуры, отличаются от того, что прошли американцы в 2001 году (когда были атакованы башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке – Прим.)? Масштабом? Вам масштаб нужен? Вы этого ждете? Или вы все же вернетесь к базовым представлениям о том, что международному терроризму не может быть оправданий. И уж тем более поддержки. Я напомню простым американцам, что все, что сейчас происходит, я имею ввиду эти самые террористические атаки беспилотными аппаратами на гражданскую инфраструктуру, которые исполняет киевский режим, вот все это оплачивается США и Британией… По сути, Вашингтон и Лондон это оплачивают из кармана своих налогоплательщиков.

Что творит Вашингтон?

- Мы прекрасно понимает, что сейчас творит Вашингтон. Что эта история (на Украине – прим.ред.), которая планировалась давно, сейчас реализуется со всем масштабом. Мне кажется, это беспрецедентный масштаб, если посмотреть количество денег, которые выделяются киевскому режиму для того, чтобы тот осуществлял агрессивные действия в отношении нашей страны.

О том, что у укрофашистов получается делать лучше всего

- И вы нам еще будете рассказывать о том, что на Украине нет нацизма! Я сейчас обращаюсь к западным непартнерам. Как же нет? Вы же его там воссоздали и активно спонсируете. Потому что тогда, 80 лет назад, не получилось сделать то, что собирались. И вот теперь реванш. Поэтому в первую очередь сносили и сносят памятники воинам Великой Отечественной войны. Вести бой с памятниками и павшими советскими бойцами у укрофашистов получается делать лучше всего. Бесполезно взывать представителей нынешнего киевского режима к совести, к исторической памяти. Их нет. После того, как цели СВО будут достигнуты, все разрушенные монументы и памятники на Украине будут восстановлены.

Кому война мать родная?

- По мнению Вашингтона, война полезна для мировой экономики. Да, да. Вы не ослышались! Именно так. Могу привести доказательства. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. И чтобы лучше помочь миру в экономическом развитии, американская чиновница призвала удвоить помощь киевскому режиму. Нет, ну в стране, где мужчин называют женщинами, а женщин – мужчинами, где многие заявляют, что их в теле уже несколько, им выдают справки, чтобы помочь с психологическими проблемами сосуществования нескольких в одном теле, а затем еще и в медицинских целях выдают наркотики, такое возможно. Слова министра финансов США в принципе в эту парадигму вписываются. Но для всех адекватных людей в мире боевые действия и вооруженные конфликты – это несчастье. Это гибель людей, горе целых народов, разрушения. Для всех, но не для американского правительства.