Украинского террориста приговорили в России к 22 годам колонии

Суд назначил гражданину России и Украины Сергею Белавину наказание в виде 22 лет лишения свободы. Фото: Первый канал

Суд назначил гражданину России и Украины Сергею Белавину наказание в виде 22 лет лишения свободы. За совершение террористического акта он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф за ущерб железнодорожникам - 800 тысяч рублей.

- Белавин признан виновным в прохождении обучения террористической деятельности, теракте в составе организованной группы, в незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывного устройства, - перечислили состав преступления официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что в 2019 году осужденный был завербован представителями Главного управления разведки Украины и за денежное вознаграждение вошел в состав организованной группы под их руководством. В период с 2019 по 2021 год на территории Украины он прошел обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины, где получил навыки обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, управляемыми по радиоканалу, знания о тактике ведения разведки, конспирации, сборе и передаче информации.

Уже после начала специальной военной операции руководителями спецслужб Украины разработан план совершения на территории России террористического акта с участием Белавина. Он был тщательно проинструктирован, снабжен денежными средствами и специальными средствами связи.

Петренко пояснила, как это стало возможным: «В июне 2022 года Белавин под видом трудового мигранта приехал в Брянскую область, где отыскал оборудованный ими тайник со взрывчатыми веществами. Из них он изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением, которое установил на железнодорожный путь вблизи села Робчик Брянской области. 9 июля 2022 года в момент прохождения по указанному участку железной дороги грузового поезда из Республики Беларусь Белавин инициировал взрыв. В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, что привело к прекращению на длительный период движения железнодорожного транспорта на участке. Сотрудники локомотивной бригады не пострадали».

После совершения преступления Белавин попытался скрыться, но был задержан благодаря слаженной работе представителей правоохранительных органов. В СК России продолжается работа по выявлению лиц, совершивших теракты на территории Российской Федерации, и привлечению их к уголовной ответственности.