Спрос на услуги ввоза автомобилей среди россиян вырос в 3 раза

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Россияне часто покупают автомобили за пределами своих регионов проживания, а для транспортировки обращаются за услугами перевозки машин автовозом. По данным платформы Авито Услуги, самыми популярными направлениями внутри страны, откуда и куда ввозят машины, стали Москва (на столицу приходится почти половина заказов – 48%), Владивосток (23%), Северный Кавказ (19%) и города южного федерального округа – Ростов, Краснодар, Ставрополь (10%). Если говорить о ближнем зарубежье, то это Армения, Грузия, Белоруссия. Также машины на заказ привозят из Европы, Китая, Японии и Южной Кореи.

В частности, в июне спрос на услуги перевозки машин на платформе вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличивается количество предложений от частных перевозчиков и транспортных компаний, которые оказывают услуги перевозки на автовозах. Эксперты отмечают, что сегмент услуг по транспортировке машин до покупателя между регионами РФ и из-за границы становится все более перспективной нишей для бизнеса, так как автолюбители ищут варианты, где выгоднее приобрести машину.

— Мы прогнозируем дальнейшее развитие и расширение данного сегмента, при этом спрос на услуги по ввозу автомобилей будет расти с опережением темпов роста предложения, поскольку ниша еще достаточно свободна с точки зрения числа перевозчиков на рынке. В этой связи можно говорить о высоком потенциале для бизнеса в этом сегменте перевозок. В поисках выгодных предложений по покупке и дальнейшей транспортировки автомобиля покупатели приходят на нашу платформу: мы видим 3-кратный рост спроса на услуги автовозов с параллельным ростом «дистанционных» покупок автомобилей, — отмечает Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

ДЕНЕЖКИ

Сколько стоит привезти авто

Возьмем для примера седан, который клиент захотел перевезли в открытом автовозе. Для сравнения приводим данные по нескольким наиболее популярным маршрутам. Стоимость является ориентировочной:

Москва — Санкт-Петербург - от 15 тысяч;

Северный Кавказ — Москва - от 35 тысяч;

Северный Кавказ — Санкт-Петербург - от 45 тысяч;

Новосибирск — Москва - от 50 тысяч;

Владивосток — Москва - от 150 тысяч.

Цены указаны в рублях.