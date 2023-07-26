Роберт Кеннеди-младший в очередной раз «пнул» Байдена к переговорам с Россией: Чего добивается кандидат в президенты США

Роберт Кеннеди-младший. Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США демократ Роберт Кеннеди-младший в очередной раз «пнул» своего главного конкурента на предстоящих в следующем году выборах - нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. «У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними», — заявил племянник 35 президента страны Джона Кеннеди. Байден же, как известно, пребывает в убеждении, что он Россию и ее лидера «изолировал» от остального мира.

О необходимости нормализации отношений с Москвой Кеннеди-младший говорит не первый раз. Месяц назад он заявил, что США ведут опосредованную войну против России, принося Украину в жертву своим геополитическим интересам. И даже назвал число жертв этой войны с украинской стороны - 350 тысяч. При этом подчеркнул, что очень хорошо относится к украинскому народу, напомнив, что его сын был пулеметчиком украинского спецназа и участвовал в боевых действиях под Харьковом. Но то, что его сын военный наемник, не помешает отцу, в случае победы на выборах, «добиваться прекращения огня в максимально короткие сроки».

Теперь же Кеннеди-младший развернул свою мысль, в общем-то далеко не оригинальную: чтобы договориться, надо разговаривать. И обязательно - на высоком уровне. То есть на уровне глав государств. Представить, что Байден еще раз встретится с Путиным, трудновато, тем более знаем, чем закончились предыдущие контакты между ними. Да и о чем с ним разговорить, если для него все поставлено на «стратегическую победу» над Россией? Разве что о капитуляции Вашингтона… Поэтому раздавшийся призыв «дружить домами» явно обращен в будущее и имеет предвыборную начинку. Тем более, что основан на примере Джона Кеннеди, который, по словам его племянника, смог добиться «необыкновенной дружбы» с Никитой Хрущевым. Так что посыл - «Я сделаю так, как дядя!» - очевиден.

- Безусловно, здесь нельзя не учитывать конъюнктурный внутриполитический момент, — сказал в эфире Радио «КП» Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. - Кеннеди-младший, во-первых, претендует на пост президента США, во-вторых, призывает к диалогу. Символичность вижу в том, что его дядя Джон Кеннеди на посту президента как раз и начал такой диалог, когда отношения между СССР и США достигли самой критической точки. В этом смысле обнадеживающий сигнал.

Вопрос в том, насколько этот сигнал отражает настроение политической элиты США, до последнего времени предельно агрессивной по отношению к России. Тут однозначного ответа пока нет. С одной стороны, в сенате и конгрессе воинственные русофобы составляют большинство, в котором демократы вполне полюбовно уживаются с республиканцами. С другой, среди уже определившихся кандидатов в президенты, имеющих хоть какие-то реальные перспективы, только Байден ратует за «победу над Москвой» любой ценой. Его однопартиец Кеннеди-младший, как видим, собирается, если доберется до Белого дома, войну прекращать. Республиканец Дональд Трамп, в присущей ему манере обещает, вернувшись на пост главы государства, «быстро поладить» с Путиным. Другой кандидат-республиканец, губернатор Флориды Рон Десантис, уже дал понять, что видит конфликт Украины с Россией как «территориальный спор», который не может быть для США приоритетным.

Поэтому можно сказать, что последние высказывания Роберта Кеннеди-младшего все-таки дают основание для «сдержанного оптимизма» относительно того, понимают ли в американских «верхах», о чем идет речь. Трамп уже обвинил Байдена в «развязывании третьей мировой». Вот теперь его возможный оппонент от демократов тоже заговорил о «потенциально экзистенциальной битве с Россией». При этом прагматично добавив: «У них (русских) на тысячи больше ядерных вооружений, чем у нас. И, похоже, никого это не волнует».

Племянник 35-го президента США отличается еще и тем, что пытается аргументировать свою позицию в отношении России призывом «поставить себя на место русских». Для американцев, верующих в свою исключительность, это не свойственно: сравнить себя с кем-то другим - это все равно что добровольно слезть с пьедестала. А Кеннеди-младший вдруг задает странные вопросы: Как бы отреагировали США, если бы Россия или Китай разместили свои войска в Мексике или Канаде? Зачем же НАТО тогда так упорно ползет к границам России? Радует, что хоть ему ответы понятны. Может, со временем и до других американских политиков дойдет.

Интересно, конечно, а есть ли шансы у Кеннеди-младшего сесть в кресло президента? Сейчас оценки крайне осторожные. Имел проблемы с наркотиками, ярый противник вакцинации, без серьезного политического опыта… Но «травкой» в молодости баловался и Билл Клинтон, правда, по его словам, «не затягивался». Роберт - из известного и уважаемого всей страной клана. И даже на целых 11 лет моложе Байдена, разве это не плюс?