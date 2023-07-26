Собираем модную капсулу на август: как сочетать стиль и комфорт

Звездный стилист Лина Дембикова собрала идеальную капсулу для теплого времени года, которая подчеркнет ваш уникальный стиль и поможет грамотно сочетать самые трендовые вещи сезона.

Рубашки

Белая деловая оверсайз рубашка – musthave в гардеробе любой модницы. Эта вещь станет универсальным помощником в создании аутфитов самых разных стилей. С брюками и джинсами она позволит сделать сдержанный, но запоминающийся лук. Не менее эффектным станет сочетание такой рубашки с нарядной юбкой: она добавит интересный контраст, смешав женственность и деловитость.

В этом сезоне особенно актуален стиль барбикор, поэтому дизайнеры помогают нам заново влюбиться в розовый цвет во всех его оттенках, от светлого до фуксии. Розовая рубашка расслабленного кроя – еще один элемент, без которого сложно представить летний образ. Ее можно сочетать с однотонными прямыми брюками и топом нейтрального цвета. Для офиса рубашку можно застегнуть, а для прогулки – оставить расстегнутой, чтобы добавить немного голого тела и сделать аутфит более расслабленным.

Белые брюки

В эпицентре популярности сейчас и стиль old money. Для него характерны лаконичные вещи и простые силуэты, которые выглядят дорого сами по себе. Идеальным попаданием в “тихую роскошь” станут брюки-трубы расслабленного фасона на высокой посадке, которые визуально вытягивают силуэт. Их можно носить с кроп-топами, чтобы добавить актуальной, но не “кричащей” сексуальности, накинув сверху трендовую рубашку или жилет.

Юбка с пайетками

Особого внимания заслуживает тренд на стиль Mermaidcore. К нему можно отнести все элементы, которые блестят, струятся и имеют “мокрый” эффект. Одежда, напоминающая чешую русалки, точно не оставит вас без внимания. Например, юбка с пайетками сложного мятного оттенка из интернет-магазина Shopping Live отлично подойдет как для встречи с подругами за чашечкой кофе, так и для торжественного вечера. Комбинируйте ее с белой рубашкой и жилеткой в нежном мятном оттенке, и неповторимый образ готов.

Жилетки

Своего пика достиг тренд на power woman. Девушки стремятся выражать свою силу и уверенность в одежде, поэтому на модных показах мы видим все больше вариаций брючных костюмов и их отдельных элементов, в частности, стильных жилеток.

На лето стоит выбрать укороченные модели светлых оттенков, например, белую и мятную. Этот элемент гардероба отлично подходит для создания многослойных образов и позволяет поиграть с вертикальными линиями. Один из вариантов удачного сочетания вещей: юбка средней длины, рубашка оверсайз, которая компенсирует длину юбки, и укороченная жилетка, которая сделает силуэт более легким.

Белая футболка

Белая свободная футболка – незаменимая база и верный спутник актуальных летних образов. Она отлично сочетается с почти любыми стилями и вещами, от классических брюк и джинсов до необычных комбинезонов и нарядных юбок. Чтобы аутфит выглядел интереснее, добавьте поверх нее пиджак свободного кроя или трендовую жилетку. А дополнить лук можно с помощью модных аксессуаров и обуви.

Аксессуары

В этом сезоне можно добавить блеска не только в одежде, но и в аксессуарах. Стильные мюли со стразами и массивные, но лаконичные украшения с крупными камнями станут главной изюминкой летнего гардероба. Важно не перегрузить образ обилием деталей. Например, чтобы лук выглядел эффектным, но не вычурным, можно дополнить его объемными золотыми серьгами с жемчугом и перстнем из того же металла. А подчеркнуть вашу женственность и элегантность помогут кожаная сумка небольшого размера и солнцезащитные очки с плавными овальными линиями.