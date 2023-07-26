На форуме «Россия – Африка» обсудят финансовую безопасность

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В современном мире борьба с финансовыми махинациями и преступлениями осложняется тем, что хищения денежных средств происходят без физического контакта, взаимодействие между преступником и потенциальной жертвой осуществляется в виртуальном пространстве, либо с использованием средств связи.

Финансовые технологии, переживающие взрывной рост, позволяют буквально за несколько секунд совершить десятки трансграничных переводов по всему миру. Эти удобные информационные и финансовые технологии активно используют мошенники, наркоторговцы, террористы, коррупционеры, торговцы людьми и оружием, другой криминальный элемент. Расследование совершаемых ими преступлений, распутывание «финансовых следов» невозможно без сотрудничества между компетентными государственными органами разных стран, юрисдикцию которых данные преступления затрагивают.

Поэтому частью деловой программы Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», открывающегося завтра в Санкт-Петербурге, станет панельная дискуссия «Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности».

Ее участники изыщут возможности усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере финансовой безопасности, противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, обсудят формы предупредительной работы, в том числе с молодежью, по разъяснению способов совершения преступлений, включая мошенничество.

- В условиях пандемии COVID-19 значительные сегменты экономики и, как следствие, финансовой активности граждан перешли в режим онлайн. Расширился сектор теневых веб-рынков, растет число сайтов-дубликатов, замаскированных под оригинальные, множатся случаи хищений средств с банковских карт и рассылки в этих целях спама по электронной почте, набирает обороты использование террористическими группировками криптовалют как одного из наиболее безопасных способов самофинансирования. Противодействие финансированию терроризма – одно из ключевых направлений в повестке дня международного антитеррористического сотрудничества, – сообщил в преддверии форума заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Алексей Лыженков.