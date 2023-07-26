Тульские медики достали неразорвавшийся снаряд из бедра российского десантника

Фото: Министерство обороны РФ

Необычного пациента доставили с передовой южного фланга Артемовского направления в отдельный медицинский отряд Тульских десантников. В теле воина застрял 30-мм боеприпас, который должен был взорваться при соприкосновении с твердой поверхностью. Но снаряд угодил в мышцы бедра военнослужащего и уткнулся в кость. Он чудом не сдетонировал...

- Для проведения этой очень опасной операции военным медикам пришлось работать в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов. Сначала хирурги исследовали место ранения в 3D-проекции. Это позволило точнее изучить характер повреждения мягких тканей и расположение боеприпаса, — прокомментировали кадры операции в Минобороны России.

На кадрах можно увидеть все этапы этой сложной операции. Извлекали снаряд около часа. Военные врачи аккуратно извлекли боеприпас и положили его в коробку под бронежилет.

- Жизни военнослужащего уже ничего не угрожает, — заявил начальник хирургического отделения медицинского отряда Тульских десантников. - Пациент сильно удивился, когда мы ему показали извлеченный из ноги боеприпас. Он отказывался верить, что тот мог поместиться у него в бедре.

Военные медики ВДВ, проявляя мужество и героизм, с риском для собственной жизни, ежедневно проводят сложнейшие операции и спасают жизнь раненым боевым товарищам.

В военных госпиталях регулярно проводят сложнейшие операции. Довольно часто извлекают из ран военнослужащих выстрелы из подствольных гранатометов (ВОГи) и пули и осколки, что попали в сердце и другим жизненно важные органы.