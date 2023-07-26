Россиянам будет проще объявлять себя банкротами: одобрены новые условия, на которых можно избавиться от долгов

Главный плюс банкротства — будут списаны долги, можно начинать жизнь с «чистого листа». Но есть и минусы. Фото: Shutterstock

Гражданам облегчат возможность избавиться от долгов, объявив себя банкротами по упрощенной схеме — во внесудебном порядке. Не всем, конечно, - тем, у кого нет ни денег, ни имущества, за счет которого можно было бы погасить недоимку.

Внесудебная схема предполагает, что должник просто подает заявление о признании его банкротом в МФЦ (многофункциональный центр). Это бесплатно. Поправки, которые позволят россиянам активнее такой схемой пользоваться, Госдума приняла в третьем чтении. Когда закон пройдет оставшиеся инстанции и вступит в силу, можно будет без лишней волокиты объявить себя банкротом, если:

- сумма долга - от 25 тысяч до 1 миллиона рублей,

- исполнительное производство по взысканию этих денег закрыто (то есть судом признано, что взять с должника нечего) либо длится более семи лет, но без результата (судебные приставы так и не нашли у должника средств или имущества, за счет которых можно было бы долг погасить хотя бы частично),

- если должник живет только на пенсию или получает пособие на детей или по беременности, дается дополнительная поблажка — банкротом можно себя объявлять, если исполнительное производство длится больше года,

- обращаться по новой за внесудебным банкротством, если уже пользовался этой процедурой, можно через пять лет.

Главное условие упрощенного банкротства остается прежним — у должника нет имущества, которое можно продать с молотка (напомним, что таким имуществом не считается единственное жилье — если речь не идет об ипотеке). И это не просто рассказы этого гражданина — с ним поработали судебные приставы. То есть пока кредиторы не подали на вас в суд, объявить о банкротстве не получится.

Главный плюс банкротства — будут списаны долги, можно начинать жизнь с «чистого листа». Но есть и минусы. Например, после внесудебного банкротства в течение трех лет нельзя открывать юридическое лицо (то есть основывать организацию). Хотя у оказавшихся в долгах пенсионеров вряд ли такое есть даже в мыслях.

Основные положения нового закона начнут действовать через три месяца после его официального опубликования.

НА ЗАМЕТКУ

А как было до поправок

Пока условия внесудебного банкротства более жесткие:

- долг от 50 тыс. до 500 тыс. рублей,

- по долгу закрыто исполнительное производство (то есть, как мы уже говорили, на должника подали в суд кредиторы, но суд признал, что взять с него нечего),

- прибегнуть повторно к внесудебному банкротству можно только через десять лет.

По данным Федресурса (это портал, где, в том числе в специальном реестре учитываются данные о банкротствах), за первое полугодие 2023 года банкротами в упрощенном порядке признаны чуть более 5 тысяч граждан. С сентября 2020 года, когда эта процедура была введена, — около 19 тысяч.