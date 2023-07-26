«Банковское рабство» отменяется: россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей бесплатно между своими счетами в разных банках

Госдума приняла закон, который позволяет россиянам без комиссии переводить до 30 млн рублей между собственными счетами в разных банках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верилось с трудом, но это произошло: Госдума приняла закон, который позволяет россиянам без комиссии переводить до 30 млн рублей между собственными счетами в разных банках. Сейчас клиенты могут перечислять в другой банк бесплатно до 100 тысяч рублей (через Систему быстрых платежей). За всё, что свыше, берется комиссия в 0,5% от перевода, максимум - 1500 рублей.

Почему не верилось? Потому что этим законопроектом были очень недовольны банки. Ведь комиссии - один из основных источников их дохода. Причем весьма неплохого. В прошлом году прибыль российских составила 342 млрд рублей, а в 2021-м она была рекордной - 2,4 трлн рублей. Кому же захочется терять часть сверхдохода.

Тем не менее, Госдума банкиров не пожалела и 26 июля приняла закон в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совфед и подписать президент, а вступит он в силу через 270 дней после официального опубликования. То есть ориентировочно к концу следующей весны.

- Решение было принято для того, чтобы позволить без комиссий переводить средства от крупных сделок. Например, от продажи недвижимости, — объяснял это решение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Есть у нового закона и ограничения:

1. До 30 млн рублей без комиссии можно будет переводить себе только раз в месяц. За все, что сверху, банки будут брать плату.

2. Не облагаются комиссиями только онлайн-переводы со счета на счет. Если деньги переводятся по номеру банковской карты, комиссия будет.

3. Переводы при личном посещении офиса банка тоже будут облагаться комиссией.

Правда, у экспертов новый закон большого восторга не вызвал.

- Истинная причина (внезапной щедрости государства, - Ред.) - в соблюдении интересов богатейших членов общества. Из всех вкладов населения на конец I квартала 9,4 трлн руб. покоилось на 91 тыс человеко-счетов (по головам – в несколько раз меньше). Средняя сумма таких вкладов – 103 миллиона. Именно об этих людях думают власти, — скептически высказался доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале.

- Конечно, это был нонсенс – платить деньги за перевод самому себе. Но поскольку тут установлена сумма в 30 млн рублей, то речь, наверное, идет не о простых физических лицах, — вторит ему финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире радио «КП». - У нас распространена практика расплачиваться за товары наличными или со смартфона. И я подозреваю, что деньги будут попадать на особый счет, а потом их станут переводить на счет компании, чтобы это выглядело легально и оттуда можно было платить налоги. Такую ситуация я приветствовать не могу, как человек, который профессионально занимается экономикой.