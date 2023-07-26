Дмитрий Песков: Саммит "Россия - Африка" будет насыщенным и продуктивным

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 июля, на брифинге для российских и иностранных журналистов официальный представитель Кремля ещё раз вернулся к вопросу, поднятому политическим обозревателем KP.RU накануне.

-… Конечно же, - сказал Дмитрий Песков, - мы рады приветствовать здесь (на саммите «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге, он пройдёт 27 и 28 июля. - А.Г.) глав государств и правительств, которые приехали.

Мы рады приветствовать всех других представителей, которые прибыли из подавляющего большинства государств Африки.

Мы ждем в предстоящие дни очень насыщенный саммит, продуктивный саммит.

Далее - отвечая на вопрос: почему руководителей государств на этот раз приехало несколько меньше, чем это было на первом саммите в Сочи в 2019-м, пресс-секретарь сказал:

- Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали, действительно, за последнее время это произошло.

Во многом это связано с рабочими планами глав государств.

Но и есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне.

Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов Америки, Франции, других государств - через их диппредставительства в африканских странах.

И - попытки оказать давление на руководство этих стран, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме.

Это, действительно факт, он совершенно возмутительный. Но это никоим образом не помешает успешному проведению саммита.