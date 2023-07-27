Коммуникации и сотрудничество: секреты управления крупным бизнесом

Во время кризиса женщины руководят лучше мужчин — к такому выводу пришли исследователи компании Zenger/Folkman, предоставляющей консалтинговые услуги по вопросам обучения руководящих сотрудников. К подобному выводу пришел и Ливерпульский университет: исследования во время пандемии коронавируса показали, что заболеваемость и смертность от ковид-19 была ниже в странах, которыми управляли женщины. Лилита Беликова — пример успешного руководителя, который сумел провести бизнес через кризисы с высокими результатами. Во время пандемии коронавируса в должности генерального директора крупной девелоперской компании полного цикла она управляла строительством в Москве крупнейшего в России инфекционного клинического комплекса для больных ковид-19. А дома занималась воспитанием четверых детей. Управление делами по-женски — в интервью с Лилитой Беликовой.

— Лилита, сейчас вы генеральный директор крупной московской девелоперской компании полного цикла, которая представлена и в других регионах, но начинали свою карьеру в качестве психолога. Довольно кардинальный переход. Как вы связали свою карьеру с бизнесом?

— Я окончила МГУ имени Ломоносова по специальности социальная психология. После этого мы с мужем из Москвы переехали в Санкт-Петербург, где я устроилась в Центр психолого-медико-социального сопровождения Курортного района и помогала людям разрешать психологические проблемы, строить качественные отношения, работала с подростками с девиантным поведением, вела группы старшей школы и родителей. В качестве психолога я курировала 16 школ Курортного района, а дома воспитывала наших четверых детей. Бизнесом занимался мой муж, и я всегда старалась поддерживать его в этом. Помогала ему масштабировать бизнес, открывать новые направления и развивать компанию. Мы вместе ставили цели и шли к ним. После смерти мужа наша семья вернулась в Москву, где я начала строить самостоятельную карьеру в бизнесе.

— Четверо детей, своя работа да ещё бизнес-партнерство для мужа!

Очевидно, помогая ему вести бизнес, вы здорово прокачали собственные навыки, потому что в Москве ваши таланты привлекли внимание руководства крупной девелоперской компании, и вам сразу предложили должность сначала директора, а вскоре повысили до генерального директора. На этом посту вы преуспели по многим направлениям. Какие считаете наиболее значимыми для себя?

— Компания, с которой я работаю, существует с 1999 года и занимается строительством различных объектов, включая жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а также коммерческую недвижимость. Мы также осуществляем прокладку и реконструкцию городских коммуникаций и автомобильных дорог. Моя должность предполагает ответственность за все направления развития компании. Наиболее значимым для себя я бы назвала оптимизацию операционных процессов. Я как мать четверых детей отлично понимаю, насколько важно правильно организовать дела, и одновременный опыт ведения бизнеса вместе с мужем это понимание только укреплял.

Компания-девелопер полного цикла, которой является ДСК-1 — это множество сложных процессов на разных уровнях, поэтому уже на первых этапах работы я изучила доступные технологии и максимально автоматизировала все возможные задачи и оптимизировала логистику. Я также занималась расширением клиентской базы: мы с командой использовали различные маркетинговые стратегии, такие как реклама, улучшение онлайн-присутствия и взаимодействие с потенциальными клиентами через социальные сети. Почему считаю важным для себя именно это? Потому что я могла наблюдать, как весь мой жизненный опыт, не только в бизнесе, помог сделать компанию устойчивее на рынке, а видеть, как благодаря этому улучшается инфраструктура тех территорий, где мы работаем — это отдельное удовольствие любого творца. Бизнес это ведь во многом — творчество.

— Один из ваших важнейших для Москвы объектов построен по заказу правительства в период пандемии коронавируса — это комплекс корпусов инфекционной клиники. Во время открытия мэр отметил, что новому инфекционному комплексу нет равных по масштабам и эффективности ни в столице, ни в России. Это действительно грандиозный проект. Насколько сложным он был для вас в исполнении?

— В период пандемии нашу строительную организацию приравняли к компании непрерывно действующего цикла, и мы работали круглосуточно. Комплекс инфекционных корпусов — это 50 одноэтажных объектов, среди которых приемное отделение, диагностический блок, операционная, лаборатория, реанимация, общежитие для медработников и вертолетная площадка. Стройплощадку поделили на две зоны: А и Б. В зоне А мы построили лечебный блок на двести семьдесят семь коек, а также хозяйственный, лабораторный блоки и корпус санобработки. В зоне Б — блок реанимации из шестнадцати корпусов, в том числе десять корпусов интенсивной терапии на двести двадцать три места. Общая площадь больничных зданий составила около 80 тысяч квадратных метров. Инфраструктура инфекционного больничного комплекса тоже входила в план строительства объекта — это 17 километров постоянных дорог. Проект был действительно непростым, но у нас очень опытная команда, процессы отлажены, поэтому смогли справиться к сроку.

— Построить комплекс вовремя тогда было очень важно, а то, что вы уложились в сжатые сроки — значительно укрепило репутацию вашей компании на рынке. При этом работы шли при отрицательных температурах, что бывает критично для стройматериалов и техники. Как вы справлялись с этими трудностями?

— Условия действительно были сложные, строительство проходило при –15 . Для бетона, растворов и клея — это прямая угроза замерзания. Чтобы этого не произошло, мы использовали специальные добавки в бетон и нагревательные системы для поддержания оптимальной температуры на строительной площадке. На работу строительного оборудования, такого как краны, подъёмники и инструменты, низкие температуры тоже оказывали негативное влияние. Что можно подогревать, мы подогревали или использовали специальное оборудование, адаптированное к экстремальным температурам.

Важно понимать, что морозы затрудняют и некоторые строительные процессы и операции, например, укладку асфальта, штукатурки и окрашивание. Для решения этой проблемы мы использовали специализированные материалы и методы, разработанные для работы в холодных условиях.

И, конечно, нужно было обеспечить комфортные условия для рабочих — это наш самый ценный ресурс, мы берегли их здоровье: обеспечили теплой одеждой, сделали укрытия от ветра и возможность регулярного перерыва для разогрева.

— Чтобы управлять проектами подобных масштабов, нужно обладать незаурядными талантами и навыками руководителя. Главным образом это ведь взаимодействие с людьми. Только в вашей компании работают около шести с половиной тысяч человек. А ещё есть подрядчики, которыми нужно управлять. Насколько вам помогает в этом образование психолога?

— У нас отличный слаженный коллектив профессионалов, поэтому мы успешно справляемся. Вообще, мы в компании уделяем особое внимание коммуникации и сотрудничеству, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие всех сторон, вовлеченных в проекты: и сотрудников, и клиентов, и подрядчиков. Думаю, мои навыки психолога-практика в этом играют большую роль, какие-то техники или стратегии взаимодействия я могу использовать, не задумываясь.

В период совместного ведения бизнеса с мужем, я использовала их напрямую — для оценки кандидатов на вакансии в наш магазин с опорой на психологические аспекты: проводила собеседования, составляла тесты, анализировала их навыки и качества как потенциальных сотрудников, а также, их соответствие культуре и ценностям магазина. А после найма помогала адаптироваться к новой рабочей среде — я участвовала в разработке программы вводного обучения персонала, которая помогала новичкам интегрироваться в команду и рабочие процессы. Таким образом, я помогала мужу создать эффективную и гармоничную рабочую атмосферу в магазине. Думаю, этим я занимаюсь и здесь, в строительной компании.

— Каким вы видите свое будущее в компании, и какие планы у вас есть на долгосрочную перспективу?

— Я очень предана своей работе, и мне интересно заниматься развитием бизнеса, поэтому хочу и дальше изучать различные технологии, которые помогут ему расти. Кроме того, я вижу, какое влияние оказывает качественное строительство и архитектура на облик городов и на удобство жизни людей. Жители городов, по сути, — наши главные клиенты. Поэтому в компании планирую развивать ценности, связанные с ориентацией на них.