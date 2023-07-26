Московских курьеров начали обучать ораторскому мастерству и умению выходить из сложных ситуаций

Нестандартный обучающий курс для московских доставщиков запустили Яндекс Еда и школа ресторанного сервиса Lucky Skills School. К нему пригласили присоединиться курьеров-партнеров Ultima (дополнительная услуга для премиальных и ресторанов авторской кухни от Яндекс Еды). «Студентов» будут учить ораторскому мастерству, тонкостям телефонного этикета и искусству находить решения в спорных ситуациях. В общем все то, что выделяет профессионала в растущей год от года сфере доставки.

Чтобы подготовить курс, провели интервью с курьерами. Те поделились, с какими трудностями приходится сталкиваться, общаясь с клиентами и ресторанами. В итоге составили четырехдневную программу обучения. Она стартовала 26 июля. Для обучения отобрали курьеров, которые показывают высокие результаты.

Во время опроса респонденты делились, что им не всегда удается разрешать спорные ситуации. Например, заведение долго не отдавало заказ, а недовольство клиент высказывает доставщику. Поэтому был подготовлен тренинг по коммуникациям и ораторскому искусству.

С учетом высоких темпов жизни в мегаполисе, в курс включили профилактику эмоционального выгорания. Участникам расскажут про инструменты, которые помогут организовать работу и отдых так, чтобы не накапливалась усталость и сохранялась продуктивность. В современной психологии подход часто называют work-life balance — баланс жизни и работы.

Обучающий модуль по телефонному этикету посвятят тому, как лучше представиться клиенту и как корректно задавать вопросы. Например, когда заказчик не указал номер своей квартиры, нужно строить вопрос без упрека в адрес собеседника, а выбрать нейтральную формулировку.