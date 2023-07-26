Андрей Чибис о реализации нацпроектов: 202 из 224 объектов планируется завершить в этом году

Фото: gov-murman.ru

«В Мурманской области мы реализуем 12 нацпроектов, которые являются составной частью в 46 региональных проектах плана «На Севере – жить». В этом году общее финансирование – 17,6 млрд рублей из которых 41% – 7,3 млрд рублей – это средства областного бюджета. На сегодняшний день средний уровень достижения всех нацпроектов по параметрам, установленным на этот период, составляет 99,4%. По контрольным точкам федерального правительства набрали хороший темп. По этому показателю мы на 9 месте в России (94,2% по РФ) и на 3 по СЗФО», – заявил Андрей Чибис на сегодняшнем заседании регионального правительства, посвященном исполнению национальных проектов за шесть месяцев 2023 года.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в работе находится 224 объекта. 202 из них, а это 90%, планируется завершить в этом году.

В частности, будут установлены семь фельдшерско-акушерских пунктов, модульная амбулатория, создано пять модельных библиотек, девять центров «Точка роста», восемь общественных пространств, а также рекультивирована свалка в мурманском микрорайоне Дровяной. В числе 22 оставшихся объектов, которые планируется завершить в следующем году: строительство двух школ в Мурманске, семи многоквартирных домов, нового корпуса областного онкодиспансера и капитальный ремонт поликлиники.

«Если брать 100% показатели по нацпроектам, то к ним относятся «Безопасные качественные дороги». В этом году работы только в рамках нацпроекта идут на 38 объектах, не считая работы в рамках плана «На Севере – жить». Также опережающими темпами в 2023 году завершим ремонт 2-х автомобильных дорог в рамках специального казначейского кредита: ремонт автомобильной дороги Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» (20 км); ремонт автомобильной дороги Пиренга – Ковдор (5 км). Еще один нацпроект, который на данном этапе выполнен на 100%, – «Цифровая экономика» отмечу, что через Портал обратной связи поступило 7 548 сообщений, из них исполнено – 7 145 сообщений (94,6%). А доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества составила – 100%, – это 105,3% от плана», – пояснил Андрей Чибис.

Еще одним национальным проектом, уровень достижения которого составил в Мурманской области 100% – «Международная кооперация и экспорт» составляет. В ходе его реализации было экспортировано продукции агропромышленного комплекса на 289 млн долларов.

Помимо нацпроекта «Производительность труда», который также воплощен на 100%, успешно реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». За последние полгода туристический поток в регион увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза.

«Сегодня Михаилу Владимировичу Мишустину презентовали региональные проекты модульных средств размещения, реализуемых в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Среди них проект из Мурманской области – это комплекс гостевых домов «Причал №11». Сейчас постояльцев готовы принять уже 10 домов. Михаил Владимирович отметил, что вклад частных инвесторов – очень важен для развития, а государство продолжит помогать в реализации инициатив, мы также окажем необходимую поддержку объектом туристской инфраструктуры», – добавил Андрей Чибис.

Стопроцентный результат на данном этапе продемонстрирован в Мурманской области и по воплощению нацпроекта «Культура». В ходе его реализации строится Центр культурного развития в Мурманске и проводится капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Тулома.

«Кроме того, на 100% выполнены показатели по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. По количеству дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом – создано еще 871 место. Мы уже направили почти 395 миллионов рублей на материальные выплаты 3 273 семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей. Это 120% от тех параметрам, которые были установлены», – подчеркнул глава региона.

Серьезных успехов регион достиг и в расселении аварийного жилья. В этом году 450 жителей области переехали в новые квартиры.