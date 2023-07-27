Корабли НАТО не рискнут сопровождать зерновозы в Черном море Фото: REUTERS

Провалился очередной украинский накат на Орехов

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила четыре атаки противника, уничтожила два склада боеприпасов 28-й и 110-й мехбригад ВСУ в Дылеевке и Авдеевке, более двух рот, семь бронемашин, три автомобиля, две американские артсистемы М777, три польские САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30, и американскую гаубицу М119. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении продвинулась до трех километров по фронту в глубину обороны противника, а в районах Червоная Диброва и Райгородка отразила 4 атаки, выведя из строя до двух рот, пять бронемашин, четыре пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС AN/TPQ-50. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила атаки ВСУ в направлении Никольского, а на Запорожском направлении отражен наскок противника в направлении Работино, уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б» и САУ «Гвоздика». На Ореховском направлении, где ВСУ ринулись в наступление силами трех батальонов, усиленными броней, уничтожены 22 танка противника, 10 БМП, боевая бронемашина и более роты боевиков. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 135 националистов, танк, три бронемашины, четыре автомобиля, артсистему М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Гвоздика» и РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском противник потерял полтора взвода, пять автомобилей, САУ «Акация» и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны в Зеленовке. Силы ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 13 украинских беспилотников.

Нарколабораторию под патронажем СБУ накрыли в Шатуре

В Шатуре ФСБ накрыла лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков, работой которой управляли спецслужбы незалежной. По данным Центра общественных связей ФСБ, на территории Подмосковья организовали бесконтактный сбыт крупных партий наркотиков в интересах интернет-магазина, который администрировали подонки из незалежной с кураторами в погонах. Силовики нашли в укролаборатории средство N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны(!) наркосодержащей жидкости, и лабораторное оборудование. За такие «шалости» варщикам отравы, ведомым Киевом, светит пожизненное.

Во Львове вновь разворовали гуманитарку, что никого не удивило

Независимый антикоррупционный центр NGL.media («Наши деньги. Львов») сообщил, что гуманитарная помощь на 34 млн гривен, а это почти миллион долларов, отправленная американскими волонтерами, прибыв во Львов... бесследно исчезла. Растворились на просторах черного рынка более 10 тысяч тактических аптечек общей стоимостью 33,6 млн гривен. Их закупили и отправили в адрес ВСУ наивные до тупости американские волонтеры. По данным NGL.media, в этой грязной истории проступают «следы Львовской областной военной администрации и ряда благотворительных фондов, с которыми она работает». Польская таможня прохождение через польско-украинскую границу гуманитарного груза подтвердила, ну а дальше... Жадность рагуля сильнее пули.

В Киеве готовят украинцев к сплошным отключениям электроэнергии

Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, призвал сограждан готовиться этой зимой к постоянным отключениям электричества. Харченко заявил: "Я бы советовал украинцам готовиться к тому, что эта зима будет более сложной, чем прошлая». Разрушено очень много оборудования, которое за год невозможно восстановить". Он дал совет: «Если есть генератор, смажьте его, купите запас топлива. Приготовьте пауэрбанки и другие инструменты, чтобы смягчить ситуацию во время отключений». В начале июля глава Минэнерго незалежной Герман Галущенко констатировал, что в самостийной отмечено 271 попадание по энергообъектам, часть их не подлежат восстановлению. Ну, еще не поздно вспомнить лозунг «Бандера — капут». И будет свет.

Военное положение в незалежной продлят до конца осени

Ярослав Железняк, народный депутат Верховной Рады, сообщил, что парламент самостийной продлит действие военного положения и общей мобилизации в стране. Он выдал страшную тайну: мобилизации будет продлена на три месяца, то есть до 15 ноября 2023 года. Это будет уже восьмое голосование украинских народных избранников за военное положение с начала СВО. Ну, а чем еще заниматься этим парубкам и дивчинам, не на фронт же идти?

В Китае резко осуждают поставку кассетных боеприпасов Киеву

Синь Пин, обозреватель CGTN заявил, что Вашингтон, поставив кассетные боеприпасы Киеву «выпустили дьявола из ящика Пандоры». Он полагает, что это опасное оружие станет «ночным кошмаром» для жителей самостийной на многие годы. Синь Пин предупреждает, что постоянные поставки оружия со стороны США неизбежно приведут к такой эскалации конфликта, что это резко ухудшит перспективы на мирное решение проблемы. Ну так Америка и хочет отодвинуть такое решение как можно дальше — в этом же весь фокус.

ВСУ перебросили в Кременную «опытные подразделения»

New York Times констатирует, что Киев направил «опытные подразделения» в район Кременной в ЛНР. Ссылаясь на свидетельства украинских бойцов, американское издание указывает, что «по мере ужесточения боев на фронте от Кременной до Купянска» командование ВСУ направляло подразделения своих наиболее «уважаемых бригад», чтобы «вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи». Украинские источники сообщают американцам, что «бои идут очень тяжело». Военнослужащий, который представился Александром, потерял часть легкого, но выжил, и он отметил, что из его роты, в которую на момент начала СВО входили 160 солдат, сегодня сражаются только восемь человек. Другие убиты или тяжело ранены. Кто-нибудь готовит Зеленскому подборку американской прессы?

Будапешт против призыва в ВСУ закарпатских венгров

Ласло Тороцкаи, лидер венгерской правой партии «Наша Родина», заявил, что Киев не имеет права призывать в ВСУ закарпатских венгров. По мнению Тороцкаи, это противоречит результатам референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье. В интервью РИА Новости венгерский политик заявил: «На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово) на территориях, населенных венграми. Но Киев игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию». Расскажите это закарпатским военкомам — уровень взяток у них сразу повысится.

Корабли НАТО не рискнут сопровождать зерновозы в Черном море

Турецкое издание Milliyet констатирует, что сопровождение кораблями стран — членов НАТО судов с зерном в Черном море станет нарушением международных соглашений, а Анкара может попасть в «сложную ситуацию». Авторы авторитетного издания констатируют: «Реализация такого шага будет означать нарушение Конвенции Монтре, а Турция может оказаться в «рискованной ситуации», если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и выйдут в Черное море». Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что США и страны альянса обязаны сопровождать грузовые суда в Черном море и при наличии угрозы открывать огонь по кораблям под Андреевским флагом. Ну что, неотложка уже выехала, ставридисам пора кормить ставрид.