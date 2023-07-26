Гольфстрим и в самом деле останавливается: ледниковый период в Европе и Северной Америке может начаться уже в 2025 году

В Европе считают реальной угрозу нового ледникового периода – пугаются. В США храбрятся. Фото: Shutterstock

Ой, мороз-мороз

Гольфстрим – океанское течение, несущее тепло в Европу и Северную Америку, действительно замедляется. И может вот-вот остановиться. Ученые даже определили время, когда климатическая катастрофа станет неминуемой: крайний срок - 2095 год. Это при условии, что глобальное потепление замедлится. А если усилится, то уже к 2025 году на миллионы жителей Европы и Северной Америки обрушится небывалый зимний холод.

Пугающие прогнозы сделали ученые из Университета в Копенгагене (University of Copenhagen), обнаружив новые нехорошие симптомы – неуклонное понижение температуры океана в контрольных точках. Тем самым они подтвердили свои же опасения двухлетней давности.

И дополнили выводы британских коллег, которые еще в 2015 году в статье, появившейся в журнале Nature, сообщали: с середины прошлого века скорость Гольфстрима уменьшилась на 15 процентов. И продолжает снижаться. В результате чего омываемые им территории недополучают миллиарды кубических метров теплой воды в год. Хотя, может быть, это и к лучшему – уж очень в Европе жарко временами.

Экстраполяция нынешних результатов позволила датчанам определить вероятные сроки коллапса Гольфстрима, да и всей Атлантической меридиональной циркуляции (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) – системы течений, в которую он входит. Свои доводы и расчеты исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

Прогноз коллапса.

Гольфстрим в сотни раз мощнее Амазонки – несет примерно 20 миллионов кубометров воды в секунду из тропиков к полюсам и обратно. Ею, изначально нагретой в Мексиканском заливе, он «отапливает» Европу и Северную Америку. Остывшая у полюсов вода погружается на глубину и возвращается в экваториальную зону. Там снова нагревается, поднимается на поверхность и опять устремляется к полюсам. Такой вот круговорот, который, близок к тому, чтобы замереть. Об этом, кстати, давным-давно предупреждал блокбастер «Послезавтра» (The Day After Tomorrow), катастрофические события в котором начали развиваться как раз после того, как Гольфстрим остановился.

Гольфстрим пока греет.

Без паники, господа-товарищи

В 2010 году мировую общественность и коллег успокоили специалисты NASA. Сообщили, что данные, собранные со спутников в период с 2002 по 2009 годы, и в самом деле свидетельствуют о снижении скорости Гольфстрима. Но оно небольшое - явных и катастрофических отклонений в характере течения не видно.

Объемы транспорта теплой воды неуклонно снижаются.

Джош Уиллис (Josh Willis of NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena) - руководитель тех исследований, заверил тогда, что фильм «Послезавтра» - совершенно фантастический. Мол, столь быстрого изменения климата, как в блокбастере, быть не может. Даже при самом худшем сценарии.

В NASA нового ледникового периода вообще не ждут. Полагают, что глобальное потепление окажется, в итоге, сильнее. И средняя температура на Земле все равно повысится. Что бы там Гольфстрим не вытворял.

Европейские исследователи, занимающие прямо противоположную позицию, уверовали, по крайней мере сами, что опасения – и прежние, и нынешние – отнюдь не безосновательны. По их мнению, «Послезавтра» - пророческий фильм. И климатический хаос уже начался.

КСТАТИ

Парадокс глобального потепления: жара может привести к морозам

Мало кто знает, но первыми озаботились поведением Гольфстрима российские ученые. И еще в 2000 году они выдвинули парадоксальную, казалось бы, гипотезу о том, что глобальное потепление способно вызвать очередной ледниковый период, «сломав» систему циркуляции теплой и холодной воды на Земле.

Схема глобального теплообмена пока выглядит так, в упрощенном виде, конечно: поверхностное течение несет горячую воду из экваториальных широт на север. Остывшую — холодную — воду возвращают в теплые края глубинные течения.

Схема глобальной системы отопления.

Кандидат физико-математических наук Алексей Карнаухов задолго до выхода на экраны фильма «Послезавтра» (2004) предупреждал: когда-нибудь в работе нынешней схемы начнутся сбои, которые приведут к тому, что Гольфстрим отвернется от Европы и Северной Америки.

- Сейчас воды холодного Лабрадорского течения подныривают под теплый Гольфстрим, не мешая ему омывать обширные северные районы, - рассказывал мне ученый. И объяснял: такой трюк - с подныриванием - возможен от того, что лабрадорский поток плотнее. Его воды не поднимаются, а наоборот, опускается.

Холодное течение пока подныривает под теплое.

Однако вода Лабрадорского течения становится все менее плотной. Ее нагревают «волны тепла», накатывающие на северные районы все чаще и чаще. Но главное: меняется соленость воды. Её разбавляет пресная вода, десятки кубических километров которой поставляют льды, тающие ускоренными темпами в Северном Ледовитом океане и в Гренландии. Свой вклад вносят Обь, Енисей и Лена.

Разница в плотности теплого и холодного течений уже ничтожна. Еще чуть-чуть и Лабрадорское - выйдет на поверхность. Перекроет путь Гольфстриму, а вместе с ним и подачу тепла.

К счастью, климатическую катастрофу, процесс развития которой далеко не линейный, замедляет опять же глобальное потепление. Оно подогревает и сам Гольфстрим. Снижает плотность его воды и тем самым отдаляет наступление «Послезавтра».