Режиссер «Всадника без головы» был связан со спецслужбами и пользовался поддержкой Лубянки

В июле 1973 года в прокат вышел советский вестерн "Всадник без головы" Фото: кадр из фильма.

Режиссёр Владимир Вайншток считался мастером приключенческого кино. В 30-е годы он снял популярнейшие картины «Дети капитана Гранта» и «Остров сокровищ». Потом была длительная пауза в работе. Спустя много лет Вайншток вернулся в режиссеру, чтобы снять, пожалуй, самый известный советский вестерн - «Всадник без головы». Это был необычный отечественный фильм, который очевидно подражал американским вестернам. За первый год проката картину посмотрело почти 52 миллиона зрителей.

Довольно долго «Всадник без головы» был одним из популярнейших кинохитов, пока в начале 80-х исполнитель главной роли актер Олег Видов не уехал в США. И про фильмы с его участием постарались забыть. По словам автора сценария Павла Финна, после отъезда Видова картину не показывали года полтора-два. Но потом вернули на экраны. Надо было зарабатывать деньги. Экономика победила.

Мы решили вспомнить, как снимался «Всадник без головы».

События и в книге Майн Рида, и в фильме происходили в середине ХIХ века в США, когда Техас перестал быть Мексикой и стал двадцать восьмым штатом Америки. На этом историческом фоне разворачивалась история любви мустангера Мориса Джеральда и дочери плантатора Луизы Пойндекстер. В ночь, когда произошло их свидание, пропал брат Луизы Генри. Подозрение в убийстве упало на Джеральда, которого нашли в крови и в плаще Генри. Его едва не линчевала разъяренная толпа, но внезапно появился таинственный всадник без головы, который у всех вызвал мистический ужас…

Сценарий фильма написал в то время молодой драматург Павел Финн. Владимир Вайншток собирался снимать «Всадника» в Югославии, куда они и отправились с Финном в командировку. Под Белградом был построен «вестерн-таун», где снималось почти всё европейское кино про индейцев, ковбоев, шерифов и криминальный сброд Дикого Запада.

- В августе 1968-го мы с Вайнштоком приехали в Югославию договариваться о совместном производстве картины, - рассказал нам Павел Финн. – Но как раз именно в это время вошли наши танки в Чехословакию. Югославия поддержала чехов. И все наши планы лопнули...

Тем не менее от своей идеи снять вестерн Вайншток не отказался. Он начал искать новых иностранных партнеров. Так возникла Куба и кубинские кинематографисты, с которыми договорились о копродукции. Вот почему мексиканцев в картине играли кубинские артисты, в том числе ключевые роли. Если присмотреться, в кадре будет видно, что они говорят по-испански, их движение губ отличается от дубляжа. В фильме снялась знаменитая кубинская певица Фара Мария.

- Любая копродукция давала определенные привилегии и в экономическом плане, и во всех других, - объяснил нам Павел Финн. – Фильм сразу получал более высокую категорию. Была лучше организована реклама для популяризации совместного проекта.

В главной роли мустангера Мориса Джеральда Вайншток видел Олега Стриженова, но тот уже зазвездился, участвовать в «приключенческом кино для подростков» Стриженов отказался, отшутившись, что привык играть «всадников с головой». Да и 40-летний Стриженов был уже староват для роли молодого мустангера. Павел Финн утверждает, что идея снимать в роли Мориса Джеральда Олега Видова родилась практически сразу. Видов, как впрочем и Олег Стриженов, уже снимался в боевике «Миссии в Кабуле», поставленном по сценарию Финна и Вайнштока. Там он сыграл в эпизоде. Но сценаристы его запомнили. Артист обладал совершенно голливудской внешностью.

Актер Олег Видов в фильме "Всадник без головы" Фото: кадр из фильма.

В роли Луизы Пойндекстер снялась звезда 60-х Людмила Савельева. Это был период ее всенародной известности. Она только что сыграла у Сергея Бондарчука Наташу Ростову в «Войне и мире». Была звездой. Именно такая актриса и была нужна.

В роли Луизы Пойндекстер снялась звезда 60-х Людмила Савельева. Фото: кадр из фильма.

Бескрайние прерии снимали в натурных «декорациях» Крыма, в Белогорском районе, на Красной Балке и у Белой скалы.Чтобы сделать крымский ландшафт похожим на выжженные солнцем прерии, приходилось «сажать» пластмассовые кактусы. Хлопковые поля заменила обычная вата, разбросанная по траве. С точки зрения идеологической нагрузки фильм должен был осуждать насилие, расовое и классовое неравенство. Бесправных темнокожих рабов на хлопковых плантаций Техаса играли студенты симферопольских вузов, прибывшие в Союз из африканских стран. Под Белогорском построили свой вестерн-таун - техасскую деревню в мексиканском стиле вдоль аллеи крымских тополей. На Белой скале выстроили сторожевую башню американского форта. К сожалению, после съемок эти роскошные декорации разобрали и раздали местным жителям. Некоторые сцены снимали в Воронцовском парке в Алупке. Поместье луизианского плантатора - в Ливадийском дворце. Пожар в прерии в... Азербайджане. И все-таки некоторые съемки действительно проходили на Кубе.

В Сети я встретила байку, что всадника без головы играли крымские подростки, которым на уровне головы накладывали бутафорские плечи. На самом деле лошадью управляла профессиональная наездница невысокого роста, которая работала на одном подмосковном конезаводе. Чтобы «всадница без головы» могла видеть дорогу, в одежде ей сделали небольшое сетчатое окошко. По словам Павла Финна, сцены, где появлялся всадник, - это комбинированные съемки.

Чтобы собрать для картины табун лошадей, согнали 300 голов со всего Крыма. Роскошных скакунов для главных героев привезли из Подмосковья. Говорят, гривы и хвосты покрасили серебряной краской. Павел Финн считает, что это байки. Зачем столько лошадей перекрашивать? Хотя мустанги действительно были особого окраса. И крапчатая лошадь должна быть на экране такой же, как в книге.

Существует версия, что режиссер Владимир Вайншток сотрудничал со спецслужбами. Он был соавтором драматурга Александра Шлепянова, написавшего сценарий шпионского детектива «Мертвый сезон».

- Вайншток был действительно связан со спецслужбами, - подтвердил нам Павел Финн. - И этого не скрывал. Вообще он был замечательный продюсер, хотя в то время это слово не использовали. Он умел договариваться с начальством, пользовался поддержкой Лубянки. Он был хорошим организатором кинопроизводства. Он сделал ставку на совместный российско-кубинский проект. И это оправдалось: «Всадник без головы» стал чемпионом проката. Результат превзошел ожидания…

По мнению даже современных кинокритиков «картина домашнего производства казалась абсолютно неродной», а «Видов и Савельева выглядели на экране совершеннейшими американцами, а испанская Америка выглядела на нашем экране испанской Америкой, а не загримированным кишлаком».