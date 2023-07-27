Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники

Сергей Шойгу в ходе визита в КНДР ознакомился с новейшим вооружением Пхеньяна. Фото: REUTERS

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Для начала глава КНДР показал на специально подготовленной выставке нашему министру новейшую северокорейскую военную технику. В экспозиции была представлена вся линейка современных беспилотников, бронетехника и даже межконтинентальные баллистические ракеты.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

О чем говорил министр с Ким Чен Ыном не сообщается. В официальных сообщениях нет конкретики. Только вот это: «В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности».

Сразу после переговоров Ким Чен Ын пригласил Сергея Шойгу на Гала-концерт по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Шойгу смотрел выступление с явным удовольствием за столиком для почетных гостей по правую руку от главы КНДР.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сегодня глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Ранее Сергей Шойгу в составе российской делегации посетил холм Мансу и гору Моранбон, где установлены монументы героям Революции. Министр возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также к монументам посвященным советским воинам.

- Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой, - комментируют кадры в Минобороны России.

Напомним, минувшая корейская война была спровоцирована южнокорейскими войсками под эгидой США. Американцы мечтали перебросить освободившиеся после Великой Отечественной войны вооруженные силы в Южную Корею под предлогом «разоружения японской армии». Пентагон планировал превратить Южную Корею в свою военную базу, чтобы с ее помощью захватить Северную Корею, а затем установить господство над всей Северо-Восточной Азией.