Первая любовь Евгении Медведевой, тайная любовь вдовы Хворостовского и Ирина Шейк, нашедшая замену Брэдли Куперу

Фигуристка Евгения Медведева летом 2023 года впервые отдыхала не с подругами и не с родней — а с женихом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пережив болезненные расставания, разводы, трагедии (смерть супруга) эти знаменитости с особой осторожностью решились начать, а потом и афишировать новые отношения. Рассказываем о новых парах знаменитостей.

Ирина Муромцева выходит замуж за Ивана. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ирина Муромцева выходит замуж за бизнес-партнера

45-летняя ведущая программы «Доброе утро» Ирина Муромцева выходит замуж. Жених – бизнес-партнер по имени Иван. Один из их совместных проектов пары – компания по производству косметических масел премиум-класса. Жених преподнес Ирине колечко с внушительным бриллиантом. Сначала Ирина относилась к Ивану только как к бизнес-партнеру: «Я радовалась тому, что нам легко находить общий язык, что при всей мужской твердости и цельности, он внимательно относился к моим предложениям. Но даже когда деловые отношения перешли в романтические, и мы оба относились к этому серьезно, я все равно не думала про замужество и тому подобное…» А Иван хотел жениться на Ирине. Муромцева дорожит взаимопониманием в отношениях: «Между нами нет манипуляций, попыток доказать что-то друг другу или самоутвердиться за чей-то счет. Это не значит, что мы не выясняем отношения, еще как бывает, но без обид, яда и тому подобного. Нам стало очевидно обоим, что жизнь коротка и терять попусту время, сливая энергию на претензии, нет смысла. Поэтому нужно просто жить, проживая все, что эта жизнь подбрасывает, стараясь слышать и слушать друг друга».

Кольцо на помолвку, которое получила Ирина Муромцева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая воспитывает двух дочерей от двух предыдущих браков, у Ивана также двое детей от прежнего брака. Их отношения начались, когда оба были давно свободны. Муромцева убедилась, что даже после нескольких неудачных браков возможно не потерять веру в любовь.

Женя Медведева опубликовала кадры с Мальдив с женихом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фигуристка Медведева влюбилась по-настоящему

23-летняя фигуристка Евгения Медведева этим летом впервые летала на отдых не с подружками и не с родней, а с парнем. Призер Олимпийских игр Медведева встречается с настоящим красавчиком 22-летним фигуристом Дмитрием Чигиревым. Чигирев пока еще малоизвестный парник, но разве это может помешать влюбленным? Дмитрий Чигирев катается в паре с Екатериной Гейниш. В 2023 году они победили на Всероссийских соревнованиях «Южный бриз» и на одном из этапов Кубка Москвы.

Так выглядит жених Медведевой Дмитрий Чигирев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Евгения опубликовала романтические видео с летнего отпуска на Мальдивах: пара обнимается, целуется. Интересно, кто платит за перелет и проживание на вилле дорогого курорта? 10 дней на Мальдивах на приличной вилле, с перелетом на двоих стоит около 1 млн. руб. Влюбленных замечали на футбольных вип-трибунах, на мастер-классе Евгении. Отношения пары начались в 2023 году: Женя и Дима крутят роман, но не живут вместе.

Флоранс (вдова Хворостовского) с женихом Джорджем Кларком. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вдова Хворостовского влюбилась в телеведущего

53-летняя вдова оперного певца, народного артиста Дмитрия Хворостовского через шесть лет после его смерти решилась публично представить нового избранника. Летом 2023 года пианистка и певица Флоранс Илли-Хворостовская опубликовала в соцсетях фото с возлюбленным - британским ведущим телешоу и бизнесменом 49-летним Джорджем Кларком. Пара начала встречаться прошлым летом, но не афишировала отношения – Флоранс и Джордж проводили время вместе, а с июля 2023 года официально объявили себя парой. Пара перестала скрывать отношения, и планирует пока практиковать так называемый гостевой брак: когда мужчина и женщина не оформляют отношения официально, постоянно живут каждый у себя, но проводят много времени дома друг у друга.

Дмитрий Хворостовский и Флоранс прожили 16 счастливых лет. Их дети живут, как и Флоранс, в Лондоне: сыну Максиму 20 лет, дочери Нине 16 лет. Известный Баритон умер в 55 лет – за два года до этого у артиста была диагностирована глиобластома. Жил, а потом и лечился от онкологии Хворостовский в Лондоне.

Флоранс первые годы тяжело переживала смерть мужа: «Мир как будто остановился. Но у меня есть дети, друзья, которые поддерживают. В последние дни Дима мне говорил: «Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна». Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась…» Двоюродный брат Хворостовского Александр Зархин поддержал Флоранс: «Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не была бы интересна: ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем: ее детям и общественности — нужна яркая, живая, красивая Флоранс».

Флоранс – итальянка, у нее швейцарское гражданство, она хорошо говорит по-русски. Ее избранник Джордж Кларк обеспеченный человек – у него три больших дома в Лондоне и вилла на Ибице, есть свой благотворительный фонд, он читает лекции в университете, владеет предприятием, которое занимается реновацией жилья. Кларк в разводе, у него трое детей.

Ирина Шейк выбирает богатых мужчин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шейк поймали с футболистом

37-летняя топ-модель Ирина Шейк живет в Нью-Йорке с 6-летней дочерью Леей де Сьен Шейк Купер. Девочка – дочь Шейк и актера Брэдли Купера. Шейк и Купер были вместе 4 года, а после расставания остались друзьями и вместе воспитывают дочь – Лея живет то с мамой, то с отцом. После расставания с Купером в 2019 году у Шейк не было серьезных отношений – Ирине приписывали несуществующие романы с ее друзьями модельерами и стилистами. Но в июле 2023 года папарацци застали Ирину Шейк на нескольких свиданиях с 45-летним Томом Брэди (его называют одним из лучших игроков в истории американского футбола). У Тома есть сын и дочь от бывшей жены топ-модели Жизель Бюндхен и сын от еще одного романа. Шейк и Брэди познакомились на вечеринке на Сардинии, и их уже фотографировали на свиданиях в Лос-Анджелесе. Тем временем газета Daily Mail придумала интригу и цитирует инсайдера, который утверждает, что Брэдли Купер переживает из-за этого романа: «Он часто был с Ириной и он так ее любит. Она мать его дочери, они обе его самые любимые женщины в мире. Брэдли чувствует, что Ирина впервые в жизни встретила в Томе того, кто может отнять ее у него навсегда. Том очень способен быть преданным мужем, родителем и партнером. Вот что воздействует на Брэдли». Пишут, что Купер мечтал воссоединиться с Шейк, чтобы еще раз стать родителями. Пока Шейк сообщает, что Том «просто друг».

Ольга Кузьмина (звезда «Чебурашки») с мужем на отдыхе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Чебурашка» вышла замуж за экскурсовода

35-летняя Ольга Кузьмина летом 2023 года рассекретила вторую беременность и роман с отцом ребенка. Кузьмина в июле вышла замуж и укатила с сыном от первого брака, с мужем и его двумя детьми от прежних отношений отдыхать в Турцию. Звезда сериала «Кухня» и фильма «Чебурашка» (озвучивала главного героя) станет мамой в начале осени.

Мужем актрисы стал ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич из Минска. Роман и Ольга познакомилась два года назад – Кузьмина вела телепроект «По секрету всему свету», и поехала снимать новый выпуск передачи про Белоруссию. Так и познакомились: Апанасевич организовал для программы один из экскурсионных туров. Отношения развивались медленно, но закончились серьезно.

Жених Полины Гагариной Стас с фото певицы на одежде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гагарина и ее служебный роман

36-летняя певица Полина Гагарина встречается с танцором своего балета 35-летним Стасом Миковым. Стас много лет назад переехал из Йошкар-Олы в Москву. Пять лет танцует в балете Полины Гагариной. То есть Миков и Гагарина последние пять лет были рядом на работе: на концертах, заказниках, репетициях, гастролях, съемках... Допелись и дотанцевались до романтики: парочку недавно папарацци поймали гуляющими по московскому парку, кстати, рядом шел сын Полины. Миков был женат на коллеге - танцовщице балета группы «Руки Вверх» Оксане Стратулат.

Гагарина этим летом счастлива. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Миков ушел от жены полгода назад, детей у пары не было. Гагарина дважды разведена, воспитывает детей от экс-мужей - сына Андрея Кислова и дочери Мии Исхаковой. Гагарина с бывшими супругами дружит ради детей. После последнего развода (с фотографом) Полина встречалась с малоизвестным саунд-продюсером, от которого давно ушла. Теперь – новый служебный роман.

Бывший (Курбан, справа) и нынешний (Трофим) любимые мужчины Бородиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая и предприниматель

40-летняя телеведущая и блогер Ксения Бородина после второго развода приняла решение не рассказывать о новых романах. За нее это сделал обиженный бывший муж блогер Курбан Омаров. Хотя обижаться на него должна Ксюша: она выгнала Омарова из своего особнячка и подала на развод из-за его измен 2 года назад. Курбан заявил, что у Бородиной роман с его другом (теперь уже бывшим) 35-летним Трофимом Симищенко. Курбан и Тимофей дружили 15 лет, теперь даже не разговаривают. После развода Омаров стал распускать о Бородиной сплетни, и Симищенко приезжал к нему «на разборки» - мужчины подрались, но их быстро разняли. Тимофей называет себя предпринимателем, но значимых проектов за ним не числится, перебивается случайными заработками. Ксения Бородина дама весьма обеспеченная, самостоятельно растит дочерей от двух браков. Бородина перечислила плюсы нового жениха: «Я сделала выбор в пользу человека, который дал мне колоссальную поддержку и помощь, крепкое плечо, которое мне было очень необходимо».