Мишустин посетил Надеждинский металлургический завод 27 июля 2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и президент компании "Норникель" Владимир Потанин (слева направо) во время посещения Надеждинского металлургического завода в Норильске. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин прилетел в самый экологически грязный город России - Норильск. На него приходится 10,5% от общего объема вредных выбросов по всей стране.

В Норильске находится более 40% разведанных мировых запасов платиноидов, более 35% никеля, 15% кобальта и 10% меди. Главный урон экологии наносят предприятия металлургической промышленности, которыми напичкан город.

Норильск встретил Мишустина жарой в 26 градусов. По сравнению с Алтаем, где премьер побывал накануне, дышать тут было трудновато, пахло серой.

Сразу из аэропорта Мишустин отправился на Надеждинский металлургический завод Заполярного филиала «Норникеля».

Премьеру показали цех производства серной кислоты. Впрочем, самого производства в этом цеху пока нет, его должны запустить осенью. Сейчас идет модернизация производства. «Норникель» реализует экологическую программу, задача которой снизить выбросы диоксида серы в атмосферу. Общая стоимость серной программы - 300 млрд.рублей. Благодаря программе выбросы диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе снизятся на 45%.

Следующий этап - Медный завод. Там программу должны реализовать к 2027 году и сократить вредные выбросы на 90%.

Мишустин попросил сопровождавшего его главу компании Владимира Потанина ускориться. Потанин пообещал, что до конца года представит Мишустину план по модернизации Медного завода. По его словам, главная сложность в том, что некоторые западные партнеры - поставщики оборудования отказались от сотрудничества с «Норникелем».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норникель" в Норильске. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- С одной стороны, ничего хорошего, что партнеры отказались. С другой стороны, есть возможность как заняться импортозамещением, так и создать технологии, которые будут полезны для многих других, «не чистых» производств, - заметил Мишустин.

Премьер поручил строго следить за исполнением соглашения о развитии Норильска до 2035 года. Соглашение заключено между

Красноярским краем, Норильском, «Норильским никелем» и Минвостокразвития.

- Здесь и борьба с загрязнением окружающей среды, но еще и создание целого набора социальных объектов, и, в первую очередь, улучшение качества жизни тех, кто живет в Норильске. Важно, чтобы мы ничего не упустили, - сказал Мишустин.

- Еще 6 лет назад здесь было гораздо хуже, - заметил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

- Вы удивитесь, но мы об этом знаем. А вот вы теперь будете контролировать ситуацию, - ответил ему Мишустин.

Во время посещения предприятия премьер преподнес сюрприз руководству завода. Он неожиданно попросил показать ему кабинет, где когда-то работал министр топлива и энергетики Александр Новак. На заводе Новак проработал 8 лет в должности главного бухгалтера. Подниматься пришлось на третий этаж. К ужасу руководства завода кабинет оказался закрыт. Стали экстренно искать ключ.

- Мы хотели здесь музей сделать, но решили, что при жизни нельзя, рановато, - пытался сгладить ожидание Михаил Котюков.

Поиски ключа заняли от силы минут пять.

- Пользуясь случаем Александру Валентиновичу привет, в том числе от коллег. Здесь тепло его вспоминают, - сказал Мишустин, оглядев кабинет, и отправился к выходу.

После завода Мишустин посетил многофункциональный спорткомплекс «Айка» (крупнейший в Норильске). В это время там шла детская тренировка по футболу. Премьер стал знакомиться с юными футболистами, некоторым из которых было не больше четырех-пяти лет. Один из мальчишек рыдал. Буквально за несколько минут до прихода Мишустина он не смог забить гол.

- Почему ты расстроился? - спросил у мальчика премьер.

Ситуацию объяснил тренер.

- Сейчас забьешь. Подожди. Точно сейчас будет, - приободрил Мишустин, а потом сфотографировался с детьми, а также с их родителями, наблюдающими за тренировкой на трибунах.

По итогам поездки премьер признался, что Норильск его удивил.

- Мы проехали по городу, посмотрели на все - честно говоря, было очень симпатично, - поделился премьер своими впечатлениями с Михаилом Котюковым.