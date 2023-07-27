В Кремле рассказали об официальных и неофициальных планах Владимира Путина на форуме «Россия - Африка»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 июля, официальный представитель Кремля подробно рассказал о программе саммита «Россия - Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.

… - Африканская тематика продолжается, - констатировал Песков. - Сегодня президент работает на «Экспофоруме» - на территории конгрессно-выставочного центра.

Начался день с беседы президента с председателем Африканского союза (он же - президент Союза Коморских Островов) Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Факи Махаматом.

За этим последует пленарное заседание экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

Присутствуют главы государств, плюс Патриарх Московский и всея Руси.

Модерировать это пленарное заседание будет директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, одна из ведущих наших африканисток.

Планируется объемное выступление президента Путина.

Далее - целый марафон «двусторонок».

Состоятся беседы с президентами Мозамбика и Бурунди.

Отдельно пройдет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.

Далее - беседа с президентами Зимбабве, Уганды и Эритреи.

И затем уже - от имени президента Путина - пройдёт торжественный прием в честь глав делегаций участников саммита.

До этого будет неофициальная встреча президента и этих самых глав делегаций.

ОТВЕТЫ ДМИТРИЯ ПЕСКОВА НА ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ «КП»

Гамов:

- Дмитрий Сергеевич, мне довелось сделать интервью с Марией Захаровой. Она сказала, что в числе 5 документов, которые примут на саммите, будет и план совместных действий на перспективу, на период 2023-2026 год. Скажите, пожалуйста, какие основные направления будет в себя включать этот план? И почему взят именно такой период?

Песков:

- Подождите… У нас сама встреча в верхах, то, что называется саммитом, будет завтра.

Поэтому, давайте не будем забегать вперед… Как раз по итогам завтрашнего дня (в пятницу, 28 июля. - А.Г.) президент в своем заявлении для СМИ об этом расскажет.

- Будем ждать.

НА КАКИЕ ЕЩЁ ВОПРСЫ ОТВЕТИЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

- ….Ситуация в Нигерии, где свергнут президент, на повестке дня тоже будет?

- Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается.

Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий, которые завтра состоятся, да и сегодня тоже.

Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте.

- На каких основных моментах будет сосредоточено сегодняшнее выступление Владимира Путина на пленарном заседании?

- Естественно, речь пойдет об африканском континенте, который играет все более важную роль в международных делах.

Континенте, обладающем огромным потенциалом в плане экономики, в плане инвестиций и во всех других сферах взаимодействий.

И, плюс, - этот континент готов вместе с нами взаимодействовать, ищет эти пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира.

КСТАТИ

Всего на саммите аккредитовано более 2000 представителей СМИ, 1383 российских и 456 зарубежных гостей из различных стран Африки.

На полях медиа-форума параллельно проходят сессии, в которых участвуют журналисты из африканских стран.

Обсуждается и сотрудничество, которое возможно по линии СМИ, по линии обмена контентом и так далее…