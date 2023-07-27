В Кремле рассказали об официальных и неофициальных планах Владимира Путина на форуме «Россия - Африка»

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 27 июля, официальный представитель Кремля подробно рассказал о программе саммита «Россия - Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.
… - Африканская тематика продолжается, - констатировал Песков. - Сегодня президент работает на «Экспофоруме» - на территории конгрессно-выставочного центра.
Начался день с беседы президента с председателем Африканского союза (он же - президент Союза Коморских Островов) Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Факи Махаматом.
За этим последует пленарное заседание экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».
Присутствуют главы государств, плюс Патриарх Московский и всея Руси.
Модерировать это пленарное заседание будет директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, одна из ведущих наших африканисток.
Планируется объемное выступление президента Путина.
Далее - целый марафон «двусторонок».
Состоятся беседы с президентами Мозамбика и Бурунди.
Отдельно пройдет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.
Далее - беседа с президентами Зимбабве, Уганды и Эритреи.
И затем уже - от имени президента Путина - пройдёт торжественный прием в честь глав делегаций участников саммита.
До этого будет неофициальная встреча президента и этих самых глав делегаций.
Гамов:
- Дмитрий Сергеевич, мне довелось сделать интервью с Марией Захаровой. Она сказала, что в числе 5 документов, которые примут на саммите, будет и план совместных действий на перспективу, на период 2023-2026 год. Скажите, пожалуйста, какие основные направления будет в себя включать этот план? И почему взят именно такой период?
Песков:
- Подождите… У нас сама встреча в верхах, то, что называется саммитом, будет завтра.
Поэтому, давайте не будем забегать вперед… Как раз по итогам завтрашнего дня (в пятницу, 28 июля. - А.Г.) президент в своем заявлении для СМИ об этом расскажет.
- Будем ждать.
- ….Ситуация в Нигерии, где свергнут президент, на повестке дня тоже будет?
- Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается.
Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий, которые завтра состоятся, да и сегодня тоже.
Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте.
- На каких основных моментах будет сосредоточено сегодняшнее выступление Владимира Путина на пленарном заседании?
- Естественно, речь пойдет об африканском континенте, который играет все более важную роль в международных делах.
Континенте, обладающем огромным потенциалом в плане экономики, в плане инвестиций и во всех других сферах взаимодействий.
И, плюс, - этот континент готов вместе с нами взаимодействовать, ищет эти пути взаимодействия в условиях стремительно меняющегося мира.
Всего на саммите аккредитовано более 2000 представителей СМИ, 1383 российских и 456 зарубежных гостей из различных стран Африки.
На полях медиа-форума параллельно проходят сессии, в которых участвуют журналисты из африканских стран.
Обсуждается и сотрудничество, которое возможно по линии СМИ, по линии обмена контентом и так далее…